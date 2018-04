Obejdu se bez personalistů

Společnost Chovoservis má pět divizí a zaměstnává dvě stovky lidí. Zabývá se šlechtěním prasat a skotu, provozuje vlastní masokombinát, prodává chovatelské a jezdecké potřeby a hospodářská zvířata.

Petra Škopová začala šéfovat podniku v situaci, kdy se mu příliš nedařilo. „Ve 32 letech jsem převzala firmu s obratem 250 milionů korun,“ vzpomíná. „Bylo to hodně stresující období. Měla jsem zodpovědnost za pracovní místa a za všechny obchodní závazky. Doma jsem přitom měla rok a půl starého syna, kterého zůstatky na firemním účtu opravdu moc nezajímaly.“

Podcenili jsme konkurenci

Skloubení pracovního a rodinného života považuje matka dvou synů (8 a 2 roky) za jeden ze svých manažerských úspěchů. Připouští, že ji situaci hodně usnadňují manžel i prarodiče. „Když to jde, snažím se obě oblasti spojit a na firemní akce beru rodinu,“ popisuje.

S manželem má zajímavou zálibu – vaření domácího piva a sýrů. „Je to velmi uklidňující činnost s hmatatelnými výsledky,“ tvrdí.

Pracovní den tráví Petra Škopová jednáními s obchodními partnery, za kterými často cestuje i mimo republiku, či sestavováním smluv. Mnoho času jí také zabere přímá práce s podřízenými. „Naše společnost nemá samostatného personalistu. Zastávám názor, že své nejbližší spolupracovníky si musí každý šéf umět vybrat sám,“ přiznává otevřeně manažerka. Říká, že je přísná šéfka. „Často mám pocit, že někdo nepracuje úplně dobře. Ale snažím se mu dát šanci, aby své výkony zlepšil.“

Petra Škopová považuje za velkou výhodu, že si práci svých podřízených sama vyzkoušela v praxi. Po škole dva roky pracovala na farmách v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA, především manuálně. „Byly to hodně tvrdé roky a jsem ráda, že jsem si mohla takto zažít fyzickou práci. Pro každého manažera je důležité vědět, jak vypadá práce jeho podřízených, a měl by ji částečně ovládat, aby mohl posoudit, co je možné a co ne.“

Je pro ni těžké propouštět lidi?

Takovou situací firma právě prochází v divizi šlechtění prasat, neboť toto odvětví je dlouhodobě v krizi. „Při propouštění se rozhoduji podle výkonů, spolehlivosti, ale třeba i podle místa bydliště a sociální situace pracovníka,“ vypočítává generální ředitelka.

Přestože sama přebírala firmu poměrně mladá, její dnešní zkušenost s mladými manažery není příliš dobrá. „Mívají vysoké sebevědomí, ale málokdy dostatečnou zodpovědnost a výdrž,“ říká Petra Škopová. Za vlastní největší chybu považuje podcenění konkurence.

„Snažili jsme se udržovat dobré vztahy a neoslovovali jsme moc aktivně zákazníky jiných firem v domnění, že se k nám konkurence zachová stejně. Samozřejmě, ostatní toho využili a najednou nás na trhu nikdo neznal. Je to mnoho let, ale stále na to doplácíme.“

Petra Škopová

Narozena: 3. června 1968 v Hradci Králové

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Praze

Cesta vzhůru: Po škole pracovala na farmách na Novém Zélandu, v Austrálii a USA. Od svých 25 let vedla plemenářské středisko společnosti Chovoservis, kde je už šestým rokem generální ředitelkou. Získala titul Manažerka roku 2006. Kromě práce ještě působí v královéhradeckém zastupitelstvu.