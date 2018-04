Objednejte si manžela na hodinu

Martin Brychta z Prahy má na vizitce napsáno „hodinový manžel“. Domů si ho můžete přivolat, pokud potřebujte sestavit nábytek, opravit vypínač, utáhnout dveře od skříně či vymalovat. „Pojem hodinový manžel jsem poprvé slyšel asi před dvěma lety a smál jsem se mu,“ přiznává Martin Brychta.

Živnostenský list má na dokončovací stavební práce. Stále častěji se mu stávalo, že se ho zákazníci vyptávali, zda by jim uměl pomoci i s běžnými věcmi, jako je utažení vodovodního kohoutku či přitlučení obrazu na stěnu. „Říkal jsem, že to není problém. Pak jsem si vzpomněl na hodinového manžela, tak se ze mě stal hodinový manžel,“ popisuje svůj profesní vývoj.

Dnes nabízí široký repertoár služeb od výměny žárovky až po položení plovoucí podlahy či zazdění dveří. Hodinového manžela si nevolají pouze ženy, ale i rodiny, pro jejichž muže je přitlučení hřebíku či sestavení poličky nepřekonatelným problémem. Další skupinou jsou vytížení lidé, kteří nemají na péči o domácnost dostatek času.

Je to hanlivé označení

Manažeři, kteří pracují celý den, jsou typickými zákazníky podobné služby, kterou nabízí například agentura Klara Agency. Kromě obvyklých hospodyň zprostředkovává právě údržbáře na běžné práce, jako je přivrtání poličky či instalace pračky. Majitelka agentury Klára Šedivá se však rozhodně ohrazuje proti pojmu „hodinový manžel“. „Je to hanlivé označení, vypadá to, že někdo přijde potěšit osamělou ženu. Přitom jde o velký kus práce,“ zdůrazňuje Šedivá.

O službu agentury je největší zájem v domácnostech zahraničních manažerů. „Nastěhují se do Česka s celou rodinou a potřebují zařídit celou domácnost. Přitom musí začít hned pracovat, nemají čas doma přitloukat police,“ vysvětluje Klára Šedivá. Službu označuje anglickým termínem „handyman service“; slovo handyman lze přeložit jako zručný člověk, kutil.

Uživí se hodinový manžel?

Nemáte-li po práci mnoho volného času, domácího kutila si můžete objednat třeba i na posekání trávy nebo natření zahradního nábytku. Spektrum služeb není předem omezeno. Zavoláte a kutil vám sdělí, co všechno umí. „Montoval jsem třeba nábytek u jedné paní. Ta potom odešla do sklepa a přinesla synovu koloběžku, jestli bych ji uměl opravit, i to jsem zvládl,“ směje se Martin Brychta.

Při domlouvání služby si nezapomeňte pohlídat cenu. Někteří kutilové mají pevné hodinové sazby, u jiných se liší podle druhu práce. Obvykle si také účtují zvlášť dopravu. Celkově můžete zaplatit kolem dvou až čtyř stovek za hodinu.

Dá se touto profesí uživit? „Zájem je velký, ale těžko říct, zda by to šlo dělat na plný úvazek,“ říká brněnský hodinový manžel Pavel Říha. Stejně jako on i řada dalších kutilů má několik zaměstnání. Jejich zručnost jim většinou dává mnoho příležitostí k přivýdělku. Pavel Říha ve „volném“ čase spolupracuje se společností, která se zabývá elektropracemi, Martin Brychta přijímá větší zakázky na dokončovací stavební práce. „Teď například dělám fasádu na rodinném domku,“ dodává.

Rada MF DNES: dejte si pozor na cenu

Už při objednávce služby se domluvte, kolik přesně zaplatíte. Cena služeb domácích kutilů může začínat už na 150 korunách za hodinu. Nemusí však zahrnovat DPH a dopravu po městě i mimo město. Účtuje se také použitý materiál.

Co nabízejí kutilové