Oblečením se dá v práci hodně získat i ztratit

Prostřednictvím image (obraz, dojem nebo symbol) se člověk otvírá veřejnosti a představuje tak nejen sám sebe, ale také reprezentuje společnost či úřad, pro který pracuje. Každý člověk, který se při své práci dostává do kontaktu se spolupracovníky, nadřízenými a lidmi z vnějšího prostředí, při své práci využívá nejen odborné znalosti a dovednosti, ale neodmyslitelnou součástí vykonávání jeho práce je schopnost účinně jednat s druhými lidmi. Odpovídající vzhled svědčí o úctě k vlastní osobě a respektu k jiným lidem a je zbytečné stavět si do cesty překážky při vytváření dobrých vztahů s ostatními podceňováním významu osobního image. To, jak se oblékneme, je v první řadě výsledkem osobního rozhodnutí a volby. Přesto platí několik užitečných zásad, které by ženy měly každé ráno zvážit.



Rozumná střední cesta



Oblečení a vzhled není dobré přeceňovat ani podceňovat. Před výběrem oblečení ze skříně je důležité vědět, jak chceme na lidi působit, jaký vysíláme vzkaz. Jinak by měla vypadat paní učitelka na prvním stupni základní školy, jinak bankovní úřednice a jinak manažerka reklamní agentury, která řídí dvacet lidí. První dojem je při prvním setkání rozhodující. Člověka totiž posuzujeme z 55 procent podle toho, jak vypadá, z 38 procent podle způsobu, jak mluví, a ze 7 procent podle toho, co říká.



Učitelka



Jak si představujeme paní učitelku naší ratolesti na prvním stupni ZŠ? Jako podivnou rozevlátou osobu v mnoha vrstvách oblečení, v životem urvané sukni a objemném svetru, či v těsných kalhotách a triku s tygřím vzorem a vysokých podpatcích určitš ne. Na děti nebude příjemně působit ani člověk celý v černém či v ultrakrátkých pouzdrových šatech? Měla by to být příjemná bytost, která v rodičích i dětech vzbuzuje klid. Podaří se to jen tehdy, pokud bude oblečena jednoduše, prakticky a nevýstředně. Příliš krátké sukně a výstřihy budou odvádět pozornost chlapců od výuky, učitelka v beztvarém oblečení dětem nebude blízká a hůře sní navážou správný kontakt.



Úřednice



Jak očekáváme, že bude vypadat úřednice v bance? Budou jí dlouhé vlasy zakrývat celý obličej tak, že z něj nic neuvidíme, její výrazné náramky budou klepat při každém pohybu ťuknutí do počítače? Rozptýlí vás ňadra dmoucí se v průsvitné krajkové halence, minimální kousky oděvu vhodných spíš na pláž, či vás zaujme rozevlátá květovaná sukně, kraťasy a rozšmajdané botky? Asi ne. Na úřad patří korektní, barevně sladěný oděv s decentními doplňky z kvalitních materiálů. Hodí se sukňové i kalhotové kostýmy, halenky se sukněmi či kalhotami, ne však hodně ležérní oblečení.



Kam nosit jaké šaty

Profese Právo, bankovnictví, finance Pojištovnictví, vzdělávání, reality, prodej Reklama, umění, móda, média, zábava Jaký má vyvolat dojem autoritativní, konzervativní, kompetentní, seriózní důvěryhodný, spolehlivý, přístupný, dobře informovaný kreativní, individuální, současný, ležérní Vhodné oblecení Jednobarevný, neutrální oblek, kalhotový či sukňový kostým, klasický, elegantní styl, nejvyšší kvalita materiálů a doplňků Vícebarevný, sladěný oděv, separátní sako, kalhoty, sukně, svetříky, vesty, twinset, zdobnější prvky Nápadný, uznávaný, módní styl, smělé, výrazné, odvážné barvy, střihy, materiály, originální doplňky



V žádné profesi není vhodné oblečení:



* u kterého ostatní vidí "skrz, přes, nebo pod"

* čím starší, tím lepší

* vše, co lze označit jako křiklavé, vyzývavé, či extrémní

* které je těsné, krátké, dlouhé či velké

* večerní, klubové, sportovní a příležitostné.



Co může poškodit váš image:



* nedbalý, extravagantní účes

* zanedbaná tvář, přehnané líčení

* špatná osobní hygiena, silné parfémy

* nápadné hlučné třpytivé doplňky

* viditelné nebo žádné spodní prádlo

* velké límce, výstřihy

* nápisy, zvířecí vzory, hrubé materiály, džínovina

* šortky, nátělníky, minisukně

* sandály, pantofle, jehlové podpatky

* nápadné ponožky, vzorové a křiklavé punčocháče

* velké sportovní tašky, batohy, vyšívané kabelky, proutěné košíky

* pokrývky hlavy v místnosti

* výstřední kravaty, šátky

* krátké ponožky, kalhoty, otřepané límečky a manžety