Oblékání: povolená kravata vadí

Moderní a praktické materiály oděvů a větší tolerantnost etikety vnesly do našeho oblékání pohodlí a ležérnost. V některých profesích to ale má své meze. „Už nemusíte v létě nosit vlněný dvouřadový oblek s vestou a pod ním nátělník, který saje pot. Stačí vzdušná košile, lehký oblek ze směsových materiálů a hlavně deodorant,“ vysvětluje odborník na etiketu Ladislav Špaček. „Máme větší pohodlí než naši otcové a dědové, ale pozor: jsou jisté hranice, které manažer, politik, obchodník nebo diplomat nemohou překročit.“

Náhradní oblek pomůže

Pokud si manažeři dobře naplánují svůj pracovní rozvrh, neměla by je zaskočit žádná nečekaná situace. Jsou dny, kdy se dá jít i v takové funkci do práce zcela sportovně, mnoho firem například zavádí takzvané „neformální“ pátky, kdy útroby šatníku mohou opustit i jindy neakceptovatelné kousky oblečení.

„Setkání, které však vyžaduje společenské oblečení, bohužel často znamená trpět horkem. Ale nedá se nic dělat,“ říká ředitel Nemocnice Podlesí v Třinci Karel Dostalík a dodává: „Někdy se může člověk v časovém presu i hodně zpotit, proto mám ve skříni i na cestách v autě vždy náhradní oblek i košili.“ Naštěstí se nyní oblečení zlehčuje, a tak se obleky šijí ze supertenkých látek.

Bílé oblečení výhodou

Ženy mají v létě velkou výhodu: jejich šaty, sukně a halenky jsou mnohem vzdušnější než pánské obleky, zato by však měly dodržovat určité meze solidnosti. „Business dress by neměl odvádět pozornost od projednávaného tématu, neměl by vzbuzovat pocit frivolní dráždivosti, a proto by si žena-manažerka, ale i asistentka měla uvědomovat, k jakému účelu se obléká,“ míní Špaček.

Majitelka několika firem a manažerka v jedné osobě Teresa Mokryszová konstatuje, že v její společnostech obecně platí nenápadná elegance. Tedy žádné hluboké výstřihy nebo jiná obnažená místa těla, a to ani v létě, a samozřejmě i tlumené barvy. Manažerka potvrzuje i všeobecný trend popsaný výše. „V některých mých firmách se od povinností mít střídmý oděv upouští v pátek,“ říká Mokryszová. V tento den se chodí do práce v neoficiálním oblečení. To znamená, že muži mohou přijít bez saka a kravaty, ženy si mohou dovolit sportovnější oděv.

A jakou radu má pro ženy na letní období? „Všechny kanceláře jsou sice klimatizované, přesto se snažím domlouvat si schůzky brzy ráno nebo navečer. V horkých dnech doporučuji dobrou kosmetiku a bílou barvu oblečení. Mám několik bílých kompletů, všechny ze vzdušných materiálů,“ dodává Mokryszová.

V provozu výjimky nejsou

Montérky v továrenských provozech se obvykle nerozlišují na letní a zimní. Nepřipadá ani v úvahu, že by se v letních měsících například muži v těžkých železárenských provozech ve Vítkovicích, kde jsou obecně vysoké teploty, svlékli do pasu. „Ohrožovali by tak své zdraví,“ uvádí tisková mluvčí společnosti Eva Kijonková. „Každou chvíli může odlétnout jiskra a těžce jim popálit kůži. Bezpečnostní předpisy jsou v tomto směru velmi přísné.“ Stejná pravidla platí i třeba pro jeřábníky, řidiče v závodech a ostatní dělníky.