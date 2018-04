Oblíbené i kritizované

Nejvíce nových smluv si lidé pravidelně uzavírají koncem roku, aby ještě na poslední chvíli stihli získat nárok na státní podporu. Sotva skončil předvánoční nápor, spořitelny už opět vyrazily do boje o nové klienty. Připravily pro ně soutěže a výhody, které mají usnadnit jejich rozhodování, kterou spořitelnu si zvolit, a také jejich rozhodnutí uspíšit. Všichni, kdo se považují za racionálně uvažující, je samozřejmě okamžitě zavrhnou jako zbytečné, drahé, matoucí a nevkusné, lidé je však přesto mají rádi. Teď na jaře spořitelny nachystaly následující akce a dárečky. Liška připisuje miliony na účty stavebního spoření

Kdo si s ČMSS do 30. června 2002 uzavře novou či následnou smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku ve výši alespoň 160 000 Kč, má možnost zúčastnit se soutěže o 2,5 milionu Kč. Stejnou možnost mají i stávající klienti, pokud si zvýší svou stávající cílovou částku minimálně o 160 000 Kč. V každém případě ale musí být do 4. července také zaplacena úhrada za uzavření smlouvy nebo navýšení cílové částky.

Klient musí odpovědět na vědomostní otázky, a poradit si s tipovacím úkolem - kdo bude mít odhad nejpřesnější, vyhrává. Odpovědi se musí zaslat nejpozději 30. června do ČMSS.

Výherce na prvním místě získá odměnu ve výši trojnásobku své cílové částky (maximálně 1 mil. Kč), za druhé místo získá dvojnásobek a za třetí místo je odměna ve výši cílové částky sjednané ve smlouvě. Odměny ale nebudou vyplaceny, vše se výhercům připíše na jejich účty stavebního spoření.

Dalších 90 výherců obdrží poukázky v hodnotě 1 000 Kč a sedm šťastlivců v hodnotě 10 000 Kč na nákupy v „prodejních sítích orientovaných na stavební potřeby a bydlení“.

Buřinka vás vybaví na léto, pro mladé má spoustu muziky a pro věrné slevu

Stavební spořitelna České spořitelny připravila pro mladé lidi v rámci programu SUMA losování o 48 discmanů Sony. Soutěž je určena pro narozené po 1.1.1973, kteří si uzavřou v roce 2002 smlouvu s cílovou částkou minimálně 120 000 Kč. Podmínkou je, že budou mít k datu losování zaplacenou úhradu za uzavření smlouvy.

Pokud vás tyto akce zaujaly, můžete si smlouvu o stavebním spoření pohodlně a výhodně uzavřít na těchto stránkách Kromě toho mají všichni až do poloviny června možnost pořídit si vybavení na léto. Pro výherce soutěže je připraveno 54 stanů a stejný počet spacáků a batohů. Podmínkou účasti v soutěži je uzavřít si smlouvu do 14.6. s cílovou částkou minimálně 50 000 Kč, zaplatit úhradu za uzavření smlouvy a navíc zodpovědět otázky v soutěžním kuponu a připsat dvojverší obsahující slova buřinka, léto a prázdniny. Vyhrávají ti, kdo vymyslí nejoriginálnější veršík.

Další akce je nazvána „4 PLUS“ – 20% prémie pro věrné klienty. V rámci ní získají klienti, kteří mají smlouvu o stavebním spoření u Buřinky již déle než 48 měsíců a sjednají si zde následnou smlouvu, 20% slevu ze vstupní úhrady za uzavření této nové smlouvy.

Specialista vám vybaví kuchyň

Raiffeisen stavební spořitelna má losovací soutěž pro všechny nové klienty, kteří si uzavřou smlouvu s cílovou částkou minimálně 160 000 Kč, včas zaplatí úhradu za uzavření smlouvy a vloží na svůj účet první vklad. Celkově jsou tři kola losování, každé má svou uzávěrku, do které se musí splnit stanovené podmínky, aby smlouva byla do losování zařazena. Jednotlivé uzávěrky jsou 30. dubna, 31. srpna a 31. října.

Hrát se bude o elektrospotřebiče do domácnosti (mikrovlnky, toustovače a pod.), celkově bude rozdáno 75 cen v hodnotě 200 000 Kč.

M odrá pyramida nabízí přechodně levnější meziúvěry

VSS KB připravila na jaro akci užitečnou. Nejde o žádné losování, ale o zvýhodnění úrokových sazeb.

Až do 31. května nabízí zájemcům o překlenovací úvěr slevu 1% z běžných úrokových sazeb. Zatímco její běžné úrokové sazby se pohybují v současnosti v rozmezí od 6,4% do 9,7%, vzhledem k probíhající akci je možné získat meziúvěr už za 6%. Nejvyšší sazba je 8,7% a to pro smlouvy, které mají ještě hodně daleko do přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Pokud máte smlouvu u VSS KB a chcete nyní co nejdříve žádat o překlenovací úvěr, je třeba nezaváhat a využít této výhody.

Wüstenrot slaví jubileum

Wüstenrot stavební spořitelna uzavře s každým klientem „Jubilejní smlouvu“, podmínkou je cílová částka alespoň 140 000 Kč a datum uzavření do 30. dubna. Tyto smlouvy budou zvýhodněny úrokovým bonusem ve výši 35% ze sumy celkově připsaných úroků. Na zvýhodněný úrok bude mít majitel této smlouvy nárok, pokud bude spořit alespoň pět let a po přidělení cílové částky (tj. i dosažení stanoveného hodnotícího čísla) se zřekne úvěru ze stavebního spoření. Při pravidelném ukládání 1 500 Kč měsíčně klient získá díky bonusu na úrocích o 3 200 Kč více.

Také je připravena soutěž pro studenty středních a vysokých škol ve věku 15 až 26 let. Pokud si uzavřou smlouvu o stavebním spoření „Futurum“ a zaplatí poplatek za uzavření smlouvy do 31. 5. 2002, postupují do slosování o studijní pobyt v zahraničí - dvoutýdenní jazykový kurz v Dublinu.

Která z akcí se vám líbí? Nebo je považujete všechny za zbytečné a škodlivé? Nechali jste se někdy podobnou akcí zlákat?