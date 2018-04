Oblíbenost fondů závisí na jejich výkonnosti

První den v týdnu nezačal pro zámořské akciové trhy optimisticky. Důvodem poklesů jsou zejména přetrvávající obavy investorů z pokračujícího zvyšování úrokových sazeb. Hodně začaly ztrácet také ropné společnosti, cena ropy totiž začala prudce klesat. Její pokles pokračoval prakticky celý týden, protože se ukázalo že její zásoby jsou vysoké.

Také díky tomu si v průběhu dalších tří dnů všechny indexy připsaly růst. V pátek však nastala mírná korekce, která byla kromě neutichajícího strachu ze zvyšování úrokových sazeb i vybíráním zisků před dlouhým víkendem. Tento pokles však nemohl výrazně ovlivnit týdenní nárůst všech hlavních ukazatelů (DJIA +1,7 %, Nasdaq +0,9 %, S&P 500 +1,6 %).

Na rozdíl od USA začala Pražská burza týden růstem. Nejlikvidnějším titulem byl opět ČEZ (mezitýdenně +4,1 %), kterému pomohly dobré zprávy ohledně jeho akvizičních plánů. Úterní obchodování bylo negativně ovlivněno vývojem na okolních trzích. Stejně tak tomu bylo i ve středu ráno, odpoledne se však nakonec trh opět vydal vzhůru.

Dobře se v průběhu týdne vedlo akciím Erste Bank (+3,0 %), jimž pomohlo zejména posílení v zahraničí. Zahanbit se nenechal ani Philips Morris (+1,9 %), a přes jedno procento se dostal také Český Telecom (+1,1 %). Jediným ztrátovým titulem zůstala Zentiva (-0,9 %), která tak reagovala na nepříznivé výsledky její rumunské akvizice Sicomed. Po ztrátovém minulém týdnu si tak burza opět připsala zajímavý týdenní nárůst (PX-D +2,49 %, PX 50 +1,82 %).

Pražská burza v roce 2005: Nadchla i zklamala?

Výkonnost fondů byla dobrá

Také podílové fondy tento týden dělaly investorům svou výkonností většinou radost. Našlo se samozřejmě několik pár jedinců, kterým se tolik nedařilo, dohromady však jejich počet nepřekročil desítku a nejvyšší ztrátou byl půlprocentní pokles smíšeného fondu IKS Balancovaný (-0,55 %). Ve skupině smíšených se nachází také fond s jednoznačné nejvyšší výkonností, J&T Opportunity CZK (+4,33 %).

S dobrou výkonností se tento týden vezou také čisté prodeje. Zde jsou favority posledních týdnů fondy fondů, které si v týdnu připsaly nárůst majetku o 229,6 mil. Kč. Nejvíce se činili investoři ve fondech IKS Fénix smíšený (+61,6 mil. Kč) a ISČS Konzervativní Mix (+49,8 mil. Kč).

Také smíšené fondy se těší velké přízni investorů (+162,5 mil. Kč). O největší přírůstky se postaraly fondy ČSOB Středoevropský (41,9 mil. Kč) a IKS Global konzervativní (41,4 mil. Kč). I když výkonnost akciových fondů (+71,2 mil. Kč) v poslední době již není to co bývala, stále je jsou na tom ještě velmi dobře a je to také vidět na neklesající oblibě. Nejvíce se prodával fond ISČS Sporotrend (+29,1 mil. Kč).

Konzervativní fondy v poslední době již mezi investory nemají takové jméno, jako tomu bylo v minulosti a tak se není co divit, když fondy peněžního trhu (+61 mil. Kč) neokupují přední příčky ve statistice čistých prodejů. Totéž platí pro fondy dluhopisové (+37,3 mil. Kč), u nichž však oblíbenost kolísá s jejich výkonností.

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Farm. a biotech. 1,76% AIG FCE zahr. rastový -0,42% ČPI Nové ekonomiky 1,52% ISČS Sporotrend -0,40% ČPI Globálních značek 1,29% ČPI Rop. a energ. průmyslu 0,05% Dluhopisové ISČS Trendbond 0,79% ČPI Korpor. dluhopisů 0,08% Pioneer-obligační 0,70% ISČS-ČS korp. dluhopisový 0,17% ČSOB dluhopis. příležitostí 0,69% ČSOB Bond Mix 0,30% Fondy fondů ISČS Dynamický Mix 0,91% IKS Max 5 -0,07% ISČS Vyvážený Mix 0,76% IKS Euro Max -0,04% IKS Fond fondů 0,53% IKS Fénix dynamický 0,08% Peněžního trhu Pioneer-Sporokonto 0,09% ČSOB Výnosový 0,03% ČPI-Peněžního trhu 0,08% IKS Peněžní trh 0,06% ISČS Sporoinvest 0,08% Smíšené J&T Opportunity CZK 4,75% IKS Balancovaný -0,55% ISČS Výnosový 0,69% IKS MAX 4 -0,35% Pioneer-dynamický 0,53% ČSOB bohatství -0,02% Čisté prodeje mil. Kč IKS Fénix smíšený 61,6 ČSOB Bond Mix -10,7 ISČS Konzervativní Mix 49,8 Pioneer-Sporokonto -9,0 ČSOB středoevropský 41,9 ISČS Trendbond -6,2

Zdroj: AFAM

Velmi dobře se v uplynulém týdnu prodávaly fondy společnosti KBC/ČSOB. Na výsledném přírůstku 719,4 mil. Kč mají, již klasicky, největší podíl poslední zajištěné fondy ČSOB Asijského Růstu 1 (+312,7 mil. Kč) a ČSOB Světového Růstu+8 (+247,7 mil. Kč).

