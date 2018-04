Obrana proti drbům? Přímé vysvětlení

DNES VÁM RADÍ

psycholog Jan Gruber

Ve firmě mám dobré jméno díky své píli a schopnostem. Jedna kolegyně však o mně šíří drby - že jsem ledasco získala svým "nadstandardním vztahem" k jednomu ze šéfů. Bohužel nyní, kdy k nám přišlo více nových lidi, kteří neznají mou předchozí práci, to u nich na mě vrhá divné světlo.

Má cenu drby vyvracet? Hraji mrtvého brouka, i když po mně některé nové kolegyně podezřívavě pokukují a jsou v mé přítomnosti ve střehu... Co mám dělat?

Pomlouvač vám do očí nic neřekne, a tak jste odkázána zase na šeptandu "já slyšela, jak ona říkala, že ty jsi ...". To se velice těžko něco řeší, zejména proto, že v podobné atmosféře to nejde "na rovinu". Přesto se o to pokuste. Vyzvěte toho, kdo vás informuje o pomluvách, aby s vámi zašel za zdrojem klevet. Pokud to váš "informátor" nechce udělat, nechte to plavat a naznačte mu, ať si příště získané zprávy nechá pro sebe. Jinak se dostanete do situace člověka čtoucího mezi řádky, z postranních pohledů a kradmých gest, což není právě nejzdravější.

Bude-li ochoten vám pomoci, jste na pomlouvače dva - může se bránit, že informátor jeho sdělení špatně pochopil a že nic takového nikdy řečeno nebylo. A tak řekněte - jsem ráda, že jsme si to vysvětlili. Teď prosím pojďme za novými kolegyněmi, abychom si ověřili, že ani tam nedošlo k nedorozumění. Nejspíš se od "drbny" dozvíte, že nemá čas. Odpovězte: "Dobře, nebudu tě do toho nutit. Ale byla bych ráda, abys jim to někdy vysvětlila sama a dala si pozor, aby k takovým nedorozuměním už nedošlo." Drbna si určitě příště dá pozor, protože tenhle rozhovor jí určitě nebyl příjemný. Během něj nenarazíte zřejmě na vážnější odpor - pomlouvač volí ty postranní cesty právě proto, že se necítí silný v přímé komunikaci. Pak je dobré nasměrovat ho do takové situace, aby musel své výroky odvolat a na další podobné akce ho přešla chuť. Důležité je udržet rozhovor na dospělé, nekonfliktní úrovni, dávat najevo, že klevetnici nasloucháme. Dále nechat jí únikovou cestu, aby nemusela přiznat svou chybu (to hrozně neradi děláme) a dospět k řešení. Tato akce vyžaduje odvahu, ale v konečném výsledku zvyšuje výrazně vaši prestiž v očích kolegů a zamezí dalším pomluvám.

O autorovi| Z. Kadlecová, Brno