Obrana proti nehorázné lži musí být důrazná

Reagovat na nehorázného lháře ihned věcně je však ta nejhorší taktika, jakou si lze představit. On si právě toto přál a pase se na vašem rozhořčení. Vy se propadáte do psychického stavu, kdy jste stále méně schopni chladnokrevně uvažovat a racionálně se bránit. Připomínáte jelena, který se po prvním lehčím kousnutí vlkem obrátí rovnou na záda a odkryje břicho, místo aby zkusil útěk nebo sílu svého paroží. Nehorázný lhář totiž zasazuje ránu do vašeho sebecítění slovy, která se nedají okamžitě věcně vyvrátit. Prohlásí třeba, že jste dříve něco slíbili, něco řekli, něčím jej nebo jiné ujistili - a nyní trestuhodně nesplnili. Jak chcete vrátit minulost a doložit mu, že tomu tak vůbec, ale vůbec nebylo? V prvním momentě si tedy třikrát horečně zopakujte "nejde mu o věc, nejde mu o věc, nejde mu o věc". A pak nasaďte metodu upřímnosti. Třeba takto: "To už vám došly všechny věcné argumenty, že na mne zkoušíte takový řečnický trik?" Vždy použijte otázku! Byť s obsahem stejným, jako by se dal použít pro větu oznamovací. V krajních situacích lze v nutné obraně použít stejný trik. Jako člověk, kterého v zaměstnání lotrovský kolega nařkl, že se pohlavně stýká se svou devatenáctiletou dcerou. Nařčený právě vstupoval do dveří, když nehoráznost před kolegy padla - a zaslechl ji. Oplatil stejnou mincí: "A to víte, vážení, že autor tohoto výroku totéž dělá se svým dvacetiletým synem?" Do mrazivého ticha pak dodal, že to je stejně nedokazatelné a ovšem stejný nesmysl jako původní chrstnutí špíny.Důvěra mezi kolegy je základním předpokladem úspěšné týmové práce. Nejen lhaní, ale i menší hříchy, jako je třeba zadržování informací, nemají v dobré firmě co dělat. Manažer by si ale měl dát pozor i na to, aby nic nenalhával sám sobě.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.