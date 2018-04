Obrana proti pracovnímu tlaku

Cholerik by se měl naučit poznat, kdy v něm nebezpečně roste přetlak a kdy je nutné včas odejít ze situace, která hrozí nepřiměřenou reakcí. Odejít z místnosti, omluvit se a přerušit jednání, vymluvit se na něco je mnohokrát lepší než zkazit pověst svou i svého zaměstnavatele. A co cholerický zaměstnavatel?

Jeho spontánnost může být dobrým doplňkem v týmu, kde je hodně odtažitosti. Musí však vědět, kde je jeho hranice. Před náročnou situací by si měl ověřit a vyzkoušet, zda zvládá i nepříjemné části situace: jemu nepříjemné dotazy, kritika, jiný názor zaměstnance na věc. S takovým nadřízeným je to o mnoha úkolech a o ničem zcela jasném. S nadšením jde tým do něčeho a druhý den se neví, že to byl zadaný úkol. Většinou to, co zaměstnanec nepovažuje za důležité, je přesně to, co chce on. Proto je pro zaměstnance dobré chtít po takovém šéfovi mít důležité úkoly v písemné formě, předejde se tak dohadům. Labilní introvert svou rovnováhu získává postupným přidáváním zátěže, nesmí to přehánět se skoky k náročným změnám. Tato povaha by měla vyhledávat práce, kde bude oceněna pečlivost, přemýšlivost, citlivost, i určitá nejistota, která vede ke zdokonalování vlastní osoby.

Ve vyšších pozicích je nutné kontrolovat své projevy chování a připravovat se na některé náročné kroky, které budou vyžadovat více stability. S labilními lidmi, tedy i pracovníky, není dobré příliš rozebírat jejich osobní a mezilidské problémy. Lítost a soucit je vhodné dát najevo přiměřeně jako u ostatních kolegů, jinak se ochotná vrba stane proti své vůli psychoterapeutem na pracovišti. Pokud se tento labilní typ osobnosti rozhodne ke změně, musí v dnešní náročné době na sobě hodně pracovat.A většinou se to i daří, protože motivace a chuť být trochu jiný a otevřít si tím cestu k lepšímu profesnímu uplatnění, bývají velmi silným impulzem.



