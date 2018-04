Obrat u fondů: pokles střídá růst

Všechny dluhopisové fondy pro retailové investory skončily týden v černých číslech. Na rozdíl od předešlého týdne se na špici pomyslného žebříčku tentokrát seřadily rizikovější fondy ISČS Trendbond (+1,3 %), IKS Plus bondový (+0,99 %) a ISČS ČS korporátní dluhopisový (+0,86 %). Kladnou roční výkonnost má však již pouze jeden fond ČPI Korporátních dluhopisů (+1,55 %). K výměně pozic došlo i u akciových fondů, kde fondy zaměřené na sektory (farmacie, nová ekonomika) vystřídal opět ISČS Sporotrend (+4,6 %), kterému pomohly lepší výsledky domácích blue chips, ale především růst v Maďarsku.

Situace u smíšených fondů byla obdobná jako u akciových a dluhopisových. V předchozím týdnu nejhorší IKS Balancovaný (+2,7 %) se nyní opět dostal na špici týdenního žebříčku. Pomineme-li fondy AKRO, do kterých se vrátily peníze ze soudního sporu (resp. z prodeje pohledávky – více Do fondů se vrací miliony), je IKS Balancovaný (+22,7 %) stále jedničkou mezi domácími smíšenými fondy, co se týče roční výkonnosti. Následují ho až s podobným zaměřením ČSOB Středoevropský (+13,3 %) a Živnobanka dynamický (10,6 %), bývalý Pioneer Trust.

Za poslední týden přibylo v domácích fondech dalších 86,6 mil. Kč. Čisté prodeje za všechny fondy ze statistiky UNIS však skončily v kladném teritoriu pouze díky ISČS Sporoinvestu, který si připsal ne neobvyklých 329 mil. Kč. Dalších 11 fondů, které rovněž skončily s kladnými prodeji, si dohromady připsalo „pouze“ 11,7 mil. Kč, z nich nejvíce fond ČPI Peněžní (4,1 mil. Kč) a dva smíšené fondy ISČS Sporomix 5 (2 mil. Kč) a ISČS Sporomix 3 (1,6 mil. Kč). Nad milionovou hranici se dostal ještě ČPI Korporátních dluhopisů (1 mil. Kč). Největší odliv zaznamenaly opět dluhopisové a smíšené fondy, z nichž dohromady odteklo 152 mil. Kč. Nejvíce ovšem ztratil ISČS

Sporotrend (-84,6 mil. Kč), kde pravděpodobně někteří investoři nevydrželi pokles hodnoty podílových listů v důsledku propadu akciových trhů v minulých týdnech. Tento týden byl z hlediska výkonnosti příznivější a uvidíme, jak odpoví investoři.

Ve fondech ze skupiny KBC přibylo celkem 251 mil. Kč, opět nejvíce (112 mil. Kč) v současně nabízené trojici zajištěných fondů. Ta dosud, týden před ukončením upisovacího období, získala celkem 336 mil. Kč.

Statistika Unie investičních společností vyčísluje majetek v domácích fondech na konci dubna na 109,9 mld. Kč. Za nárůstem o 1,4 mld. Kč stojí především 800 mil. Kč celkových čistých prodejů. Nejvíce peněz přibylo ve fondech peněžního trhu (+1,3 mld. Kč) a ve fondech akciových (+162 mil. Kč). Naopak výrazný odliv prostředků přetrvává u dluhopisových fondů (-634 mil. Kč) a fondů smíšených (-70 mil. Kč).

Novinky ve světě fondů – nová klasifikace

Od pondělí 24. května se začne obchodovat s nově otevřeným fondem ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, o jehož přeměně z investičního privatizačního fondu KVANTO jsme psali již ZDE. Jeho přeměna se táhla od roku 1999, kdy valná hromada rozhodla o otevření, až do současnosti kvůli žalobě minoritního akcionáře. Až její stažení a novela zákona o investičních společnostech - více v TOMTO článku - otevření umožnila.

Novinkou, která by měla přispět k dalšímu rozvoji kolektivního investování v Evropě, jsou nová pravidla pro členění fondů. Nová kategorizace by měla umožnit snadnější orientaci v nabídce a pomoci při výběru fondů tím, že bude snazší porovnat fondy s podobným zaměřením. O novou kategorizaci fondů se snaží speciální sdružení (European Fund Categorisation Forum) již více než rok. Nově se shodli na klasifikaci fondů investujících do fixně úročených aktiv, tedy fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu. Nová klasifikace bude založena na třech hlavních kritériích:

vystavení měnovému riziku/měnové zajištění – např. aby se mohl fond prezentovat jako eurový, bude muset minimálně 90 % aktiv investovat do nástrojů emitovaných v EUR. Aby mohl fond tvrdit, že zajišťuje měnové riziko do EUR, bude muset být minimálně 70 % aktiv zajištěno proti kolísání jiných měn, než EUR.

úvěrového ) rizika emitenta od vládních dluhopisů (min. 80 %) přes korporátní dluhopisy (min. 70 % investováno do dluhopisů firem s ratingem v investičním stupni) až po fondy high yield dluhopisů (více jak 70 % investováno do dluhopisů emitentů ve spekulačním stupni ratingové stupnice). kreditní riziko – fondy se budou rozdělovat do pěti kategorií podle kreditního () rizika emitenta od vládních dluhopisů (min. 80 %) přes korporátní dluhopisy (min. 70 % investováno do dluhopisů firem s ratingem v investičním stupni) až po fondy high yield dluhopisů (více jak 70 % investováno do dluhopisů emitentů ve spekulačním stupni ratingové stupnice).

úrokové riziko – fondy budou rozděleny do pěti tříd podle durace – průměrné vážené doby do splatnosti. Nejméně rizikové fondy pojmenované „fondy peněžního trhu se stabilním NAV“ budou mít duraci pouze 90 dní. Další hranice budou postupně 1 rok, 3 roky, 7 let a více jak 7 let.

Nová klasifikace však nebude nijak legislativně vyžadována a bude záležet pouze na společnostech, jestli na ni přistoupí. Své slovo zde budou mít i samoregulující instituce, které dohlížejí na splnění těchto požadavků u svých členů. Domácí Unie investičních společností nyní klasifikuje fondy podle stávajících požadavků evropské samoregulační instituce FEFSI. Viz ZDE.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 4,56% ČPI F. farmacie a biotech. -1,17% ČSOB Akciový Mix 0,10% ISČS EUROTREND -0,64% ČPI globál.značek -0,40% ČPI F. nové ekonomiky -0,62% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 1,31% Živnobanka - NADAČNÍ -0,24% IKS Plus bondový 0,99% ČSOB Bond Mix 0,04% ISČS ČS korp. dluhopisový 0,86% Živnobanka obligační fond 0,04% Fondy fondů IKS Fond fondů -0,47% ISČS GLOBALTREND -1,73% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,07% ČSOB výnosový 0,03% ISČS SPOROINVEST 0,06% Živnobanka Sporokonto 0,04% ČPI Peněžní 0,04% Smíšené IKS Balancovaný 2,69% J&T OPPORTUNITY CZK -0,70% ČSOB středoevroproský 1,20% ČSOB Fond obchodu -0,60% ISČS Výnosový 1,07% ČSOB Křišťálový fond -0,48% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 329,4 ISČS-SPOROTREND -84,6 ČPI Peněžní 4,1 IKS Dluhopisový -55,5 ISČS SPOROMIX 5 2,0 ISČS SPOROBOND -55,0

Zdroj: UNIS ČR