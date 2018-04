Obrátí pojišťovny záplavy ve svůj prospěch?

Pojišťovny hradí pouze část škod

V roce 1997 škody způsobené povodní dosáhly více než 60 mld. Kč, přičemž z pojištění byla pokryta necelá jedna šestina těchto škod, tedy zhruba 10 mld. Kč. Obdobný poměr lze očekávat i v případě letošních záplav, neboť propojištěnost obyvatelstva po záplavách na Moravě nijak výrazně nevzrostla a v průměru polovina obyvatelstva má majetkové pojištění (pojištění domu a domácnosti). To je jedním z důvodů proč výše pojistných plnění nemusí být tak dramatická.

neodpovídá aktuální hodnotě pojištěného majetku. Tedy ani u těch, kteří mají odpovídající pojištění, nedojde ze strany pojišťovny k náhradě celé škody, ale pouze její části. Jak velkou část dostanou poškození od pojišťovny záleží na druhu sjednaného pojištění (zda vůbec kryje riziko povodně či záplavy) a na dojednaných podmínkách (výše sjednané pojistné částky a spoluúčasti, plnění ve výši časové či nové ceny). Je tak zřejmé, že z pojištění bude vyplacen pouze zlomek skutečných škod. V tuto chvíli pojišťovny odhadují, že pojištěným vyplatí více než 18 mld. Kč, což je bezmála dvojnásobek oproti záplavám v roce 1997 na Moravě. Nepřehlédněte další informace o pojištění domů a domácností - ZDE. Další skutečností je podpojištěnost obyvatelstva, což znamená, že většina pojistných smluv je uzavřena s pojistnou částkou , kteráneodpovídá aktuální hodnotě pojištěného majetku. Tedy ani u těch, kteří mají odpovídající pojištění, nedojde ze strany pojišťovny k náhradě celé škody, ale pouze její části.Jak velkou část dostanou poškození od pojišťovny záleží na druhu sjednaného pojištění (zda vůbec kryje riziko povodně či záplavy) a na dojednaných podmínkách (výše sjednané pojistné částky a spoluúčasti, plnění ve výši časové či nové ceny). Je tak zřejmé, že z pojištění bude vyplacen pouze zlomek skutečných škod. V tuto chvíli pojišťovny odhadují, že pojištěným vyplatí více než 18 mld. Kč, což je bezmála dvojnásobek oproti záplavám v roce 1997 na Moravě.

K zodpovězení této otázky se podívejme, jak pojišťovny vlastně stanovují výši pojistného. Do pojistného pojišťovny zahrnují kromě svého zisku a správních nákladů především předpokládané náklady na pojistné události. Pojišťovny při odhadu těchto nákladů vycházejí z vlastních či jinak dostupných statistik (např. od zajišťoven). Proti nepříznivému vývoji se pojišťovny brání započtením bezpečnostní přirážky. Ta je rovněž součástí značných technických rezerv, které výrazně zvyšují stabilitu pojišťoven.

Mají pojišťovny dostatek peněz na výplaty všem poškozeným?

Největším stabilizátorem pojišťoven jsou však zajistné programy. Těmi se pojišťovací instituce nejčastěji jistí pro případ katastrofických škod nebo proti špatným rokům, kdy dojde k nahromadění většího počtu škod. Pro případ takových nepravděpodobných událostí jako je stoletá voda, mají pojišťovny zajistné smlouvy, ze kterých plnění zajišťovny přichází až od určité předem sjednané úrovně skutečně vzniklých škod. Jak se povodně projeví v hospodaření pojišťovny tak záleží především na kvalitě zajištění. Při seberozsáhlejších škodách tak na tom může být pojišťovna srovnatelně jako v situaci výrazně nižších škod. Všechny pojišťovny se tak shodují v tom, že povodně jim finanční problémy nezpůsobí. Ostatně i povodně v roce 1997 se v ziscích pojišťoven nijak negativně neprojevily.

Zisky pojišťoven V mil. Kč 1995 1996 1997 1998 Česká pojišťovna 412 -5 100 468 834 Kooperativa 42* 13** 48* 212 Allianz N/A 16 67 202

*součet zisků za Českou a Moravskoslezskou Kooperativu

**zisk České Kooperativy

Zdroj: pojišťovny

Zdraží majetkové pojistky?

Zda se odrazí povodně v sazbách majetkového pojištění bude záležet na poptávce a na přístupu zajišťoven. Zajistné tedy odměna zajišťovně za převzetí rizika, které se rovněž nepřímo promítá do výše pojistného, se u „zajištění proti povodním“ neurčuje podle hodnoty pojištěného majetku, ale především podle pravděpodobnosti s jakou stoletá voda přijde. Zajišťovny tak jistě zpřísní podmínky a budou pojišťovny tlačit, aby sazby byly více diverzifikovány podle oblasti, v níž se domy nacházejí. Ze strany pojišťoven tak zřejmě dojde k přísnějšímu posuzování rizikových pásem a lidé v zatopených oblastech mohou počítat s vyšší rizikovou přirážkou. Nepředpokládáme však, že by samotné záplavy měly vliv na sazby veškerého majetkového pojištění. Pokud k paušálnímu zvýšení přece jen dojde, nebude to pravděpodobně důsledkem letošních záplav, ale vlivem ziskuchtivosti pojišťoven.

