Obrovský zisk, nebo nic

Strukturované produkty v poslední době zaznamenávají velký boom. Je to dáno strukturou i možnostmi, které investorům poskytují. Ti totiž prostřednictvím těchto produktů mohou lépe diverzifikovat své prostředky (prostřednictvím indexových certifikátů), nebo dosahovat nadprůměrných zisků (warranty).

Právě možnost dosahování vysokých zisků v relativně krátkém časovém úseku je největším magnetem pro investory, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky investicí do warrantů. Warranty jsou podobně jako opce finanční deriváty a jejich hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým mohou být akcie, komodity, měny, indexy apod.

Co jsou to warranty?

Právě s opcemi si mnoho lidí warranty plete. Ve své podstatě jsou si totiž tyto dva instrumenty velmi podobné, odlišují se však v některých zásadních bodech. Warranty totiž vydávají jenom emitenti, kterými mohou být pouze velké finanční instituce, investiční banky, nebo makléřské společnosti. Ty stanovují podmínky warrantu a kupující nemá možnost tyto podmínky nijak ovlivnit. Na druhé straně opci může vypsat kdokoli.

Dalším důležitým rozdílem je, že při obchodování s warranty se uplatňuje tzv. warrant ratio, což je množství warrantů potřebných k nákupu/prodeji jednoho instrumentu. Naproti tomu jedna opce opravňuje k prodeji/koupi jedné akcie.

Jak napovídá jejich název, warranty (v překladu to znamená „právo“, „oprávnění“) představují právo vlastníka koupit nebo prodat určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu v předem stanoveném čase. Prodávající (emitent) má zase povinnost prodat, nebo koupit od vlastníka dané

podkladové aktivum. V praxi však uplatnění warrantu u emitenta formou předání podkladového aktiva není obvyklé a dochází k vypořádání v penězích.

Doba trvání warrantu je pevně stanovena a zpravidla se pohybuje od půl roku do dvou let. Warranty se podle stylu rozdělují na evropské a americké. Americké warranty je možné uplatnit kdykoli během doby trvání, evropský pak pouze v den expirace. S warranty se však obchoduje na burzách, nebo na mimoburzovním trhu a investor tak může realizovat zisk i tímto způsobem.

Call & Put

Warranty se na základě vztahu mezi emitentem a držitelem rozdělují na call a put. Call warrant umožňuje majiteli nakoupit podkladové aktivum za předem stanovených podmínek. Jestli např. majitel vlastní warrant call na akcii s realizační cenou 300 Kč, má právo nakoupit tuto akcii za uvedenou cenu i v případě, že cena akcie na trhu bude v době expirace např. 400 Kč. Z uvedeného grafu vyplývá, že maximální potenciální zisk je neomezený, maximální ztráta je celá cena warrantu, která v tomto případě činí 80 Kč. Bod zvratu představuje cenu akcie, při které investor začíná vydělávat, strike price je realizační cena.

Call warant – příklad

Put warrant zase dává vlastníkovi právo podkladové aktivum prodat. Majiteli warrantu put na akcii s realizační cenou 4200 Kč umožňuje akcii za tuto cenu prodat, i když její cena bude na trhu například 3800 Kč. V grafu je vidět, že maximální potenciální je téměř neomezený, maximální ztráta je opět cena warrantu, v tomto případě 130 Kč.

Put warrant – graf

Hodnota warrantů

Hodnota warrantu se skládá ze dvou částí. Je to hodnota časová a hodnota vnitřní. Vnitřní hodnota warrantu závisí na ceně podkladového aktiva, resp. jeho vývoji a realizační ceně. V případě call warrantu vnitřní hodnota roste se zvyšující se cenou podkladového aktiva. Když je cena podkladového aktiva nižší než realizační cena, jsme „mimo peníze“, v opačném případě jsme „v penězích“. Když se cena podkladového aktiva shoduje s cenou realizační, jsme „na penězích“.

U put warrantu je to naopak. Vnitřní hodnota se u něj zvyšuje s klesající cenou podkladového aktiva. Vnitřní hodnota nemůže být z principu nikdy záporná. Warrant totiž představuje právo, ne povinnost nakoupit, nebo prodat podkladové aktivum. Když je tedy cena podkladového aktiva v době expirace jiná, než byl náš předpoklad, warrant se jednoduše neuplatní a my ztrácíme „jen“ to, co jsme investovali.

Časová, resp. spekulativní hodnota vyplývá z možnosti, že hodnota aktiva se bude pohybovat správným směrem. Časová hodnota se časem zmenšuje a její úbytek se zrychluje s blížící dobou expirace. Zatímco v první polovině životnosti ztratí warrant jednu třetinu hodnoty, ve druhé polovině se hodnota sníží mnohem více.

Jelikož se warranty obchodují na burze, nebo mimoburzovním trhu, jejich cena je

výsledkem nabídky a poptávky. I cenu warrantů však ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou cena podkladového aktiva, realizační cena doba do expirace, volatilita, nebo bezriziková úroková míra. Zvláštním případem je dividenda. Během životnosti sice kupující warrantu call nemá nárok na vyplácenou dividendu, tržní cena podkladového aktiva se ale o vyplacenou dividendu sníží a tím se sníží i cena warrantu.

Kde se warranty uplatní?

Warranty jsou vhodné ke spekulacím využívajícím pákový efekt těchto instrumentů. Investoři totiž při pákovém efektu využívají nižší investovanou částku k dosahování nadprůměrných zisků, kterých by v případě investice do samotného podkladového aktiva dosáhli jen při mnohem větší investici. S nadprůměrnými zisky však samozřejmě souvisí i vysoké riziko. I při minimálním pohybu cen podkladového aktiva totiž investor přijde o veškeré investované prostředky. Kromě spekulací jsou warranty vhodné také k zajištění proti ztrátám na trhu s podkladovým aktivem.

Komu jsou warranty určeny?

Přestože popularita warrantů má v současné době stoupající tendenci, nedá se říct, že by tyto instrumenty byly určeny širokému okruhu investorů. I když jsou warranty určeny i drobným investorům, přemýšlet o investici do nich by měli spíše agresivnější investoři s kladným vztahem k riziku, kteří požadují vysoké zisky. I u těchto investorů by však měly sloužit spíše jako doplněk portfolia. V případě nepříznivého vývoje na trhu lze totiž velmi lehce přijít v krátké době o veškeré investované prostředky. Své místo na trhu však warranty i přes svou rizikovost určitě mají.

Uvažovali jste někdy o investici do vysoce rizikových instrumentů jako jsou warranty? Jaký je váš vztah k riziku? Těšíme se na vaše názory a postřehy.