Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

, aktualizováno

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“ bývá velmi častý. Ale co otázka „Kolik může být v New York City ladičů pian?“ Jak na to reagovat? Proč jsou některé otázky obvyklé a jiné přes čáru, vysvětluje personalista McROY Radek Zabloudil.