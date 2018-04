Cennosti v bezpečnostní schránce vás přijdou i na 12 tisíc ročně

Nejprve si musíte zjistit, zda pobočka banky, kterou máte za rohem, schránky k úschově nabízí. Tuto službu nemají zdaleka všechny pobočky ani těch největších bank.

Současně si ověřte, že na dané pobočce mají nějakou schránku k dispozici. Ve velkých městech totiž bývá o úschovu cenností velký zájem, a tak někdy ani nemusíte uspět. Čekací doba, zvláště v Praze, může podle Tomáše Kofroně z Raiffeisenbank dosáhnout i několik měsíců.

Jak si bezpečnostní schránku zřídíte

Na úschovu se nemusíte ptát jen ve své bance, kde máte běžný účet. Minimálně tři banky tuto službu poskytují pro všechny, tedy i pro neklienty. V případě, že vaše banka schránky nemá, vydejte se do České spořitelny, Komerční banky nebo do UniCreditBank.

Co nesmíte dát do schránky v bance investiční cenné papíry (ve smyslu zákona.č. 256/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

zbraně, střelivo, výbušniny

věci snadno zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné

věci podléhající zkáze

věci, jejichž úschova by byla v rozporu s právními předpisy a obecným zájmem

věci, jejichž povaha uložení ve schránce vylučuje Banka má právo zkontrolovat samotný obsah kazety či obalu a ověřit tak, že klient neporušuje smluvní podmínky a neukládá předměty, které jsou smluvně vyloučené. Zdroj: Komerční banka

K pronajmutí bezpečnostní schránky si s sebou nezapomeňte vzít průkaz totožnosti a odpovídající sumu na nájemné. V bance s vámi nejdříve uzavřou smlouvu s podpisovým vzorem a po zaplacení poplatku na aktuální kalendářní rok, nebo na jeho poměrnou část dostanete klíč ke schránce. Ihned ji tak můžete využívat.

Poplatky za úschovu se liší podle velikosti schránky

Pokud se pro úschovu cenností v bance rozhodnete, počítejte nejméně s tisícikorunou na poplatek ročně, spíše více. Měsíčně vás to například v LBBW Bank vyjde jen na 90 korun, minimální doba pronájmu je ale čtvrt roku. Poplatek za využívání schránky se v každé bance odvíjí od velikosti schránky. Nejlevnější jsou ty objemově nejmenší od šesti do 15 tisíc krychlových centimetrů. Vejdou se do nich většinou jen dokumenty či pár titěrných věcí, jako jsou šperky či drobné grafiky.

Které banky v České republice nabízejí úschovu v bezpečnostních schránkách Banka Počet schránek, lokalita Jen pro klienty Roční pronájem Česká spořitelna 50 tisíc na 185 pobočkách Ne Ceny individuálně, od 1.10.2011 se sjednotí dle velikosti schránky ČSOB 21 236 schránek na cca 90 pobočkách Ano 1 200 – 7 200 korun + DPH 20 procent, dle velikosti schránky Komerční banka Cca 34 tisíc schránek na více než 150 pobočkách Ne 1 020 – 12 240 korun dle velikosti schránky a výše pojištěného limitu LBBW Bank 5 poboček (Praha 2x, Brno, Hradec Králové, Plzeň) Ano 1 080 – 5 520 korun dle velikosti schránky, měsíčně – 90 až 460 korun Poštovní spořitelna 208 schránek ve dvou finančních centrech

(Brno, Olomouc) Ano 1 200 – 7 200 korun + DPH 20 procent dle velikosti schránky Raiffeisenbank Cca na 40 pobočkách Ano 6 - 10 tisíc korun dle velikosti schránky UniCredit Bank Cca 3 000 schránek na 19 pobočkách Ne 700 – 2 500 korun + DPH 20 procent dle velikosti schránky Zdroj: banky

Pronájem běžné větší schránky o rozměrech 35 až 50 tisíc krychlových centimetrů se cenově pohybuje mezi dvěma až třemi tisíci korunami za rok. Kupříkladu v ČSOB či Poštovní spořitelně jsou pak za 7 200 korun ročně v nabídce schránky i nad 100 tisíc centimetrů krychlových. A v LBBW Bank mají schránky až do velikosti 200 tisíc krychlových centimetrů. Těch největších mívá ovšem každá banka kvůli prostoru jen omezené množství.

"Počet schránek se liší podle kapacity pobočky, velikost je stanovena tak, aby se do ní vždy vešla obálka formátu A4. Schránky se ale liší i hloubkou," říká Tomáš Kofroň a dodává, že v nejbližší době chystají rozšířit nabídku velkých schránek především pro klienty privátního bankovnictví tak, aby se do nich vešla právě i umělecká díla.

Kdo může se schránkou manipulovat

V případě, že chcete, aby ke schránce měl přístup ještě někdo další, určíte ho jako disponenta podobně jako u běžného účtu. Musí se pak prokazovat standardními doklady a podklady opravňujícími k nakládání se schránkou.

"Uživatel schránky nebo zmocněná osoba se musí podepsat v souladu s podpisovým vzorem a předložit klíč od schránky," popisuje pravidla Komerční banky Michal Teubner. Podle něj si ale můžete v nájemní smlouvě sjednat i zpřísněná pravidla pro manipulaci se schránkou. Budete pak muset vždy uvádět ještě například heslo.

Jestliže nikoho jako disponenta neurčíte, ke schránce budete mít přístup jenom vy, tedy až na výjimky. "Existují situace, kdy na základě rozhodnutí příslušných orgánů státu je banka povinna přístup do schránky umožnit. To může být například na základě rozhodnutí soudu, soudních exekutorů, policie či státního zastupitelství," upozorňuje Denisa Salátková z Poštovní spořitelny.

Uschované věci jsou chráněné jen do určité hodnoty

Ani bezpečnostní schránky v bankách nemají neomezený limit na úschovu. Výše, do které jsou uložené věci nejčastěji pojištěné, se pohybuje mezi půl milionem až osmi sty tisíci korunami. Za vyšší než půlmilionový limit si však musíte třeba v UniCreditBank připlatit.

Patrně nejvyšší limity poskytuje Komerční banka a to až do deseti milionů korun. "Úschovu předmětů v hodnotě nad deset milionů korun banka poskytuje výhradně na základě individuální dohody a pouze, pokud tento pronájem není v rozporu s pojistnými podmínkami banky," doplňuje Michal Teubner.

Z pojistného limitu se hradí podle Denisy Salátkové částečná nebo úplná ztráta či poškození obsahu bezpečnostní schránky. Pokud se zjistí, že jste si uložené věci poškodili vy nebo váš disponent, s pojistným plněním příliš nepočítejte. A stejně tak ani v případě, že škoda vznikla zastaralostí, skrytými vadami či oxidací.