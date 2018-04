Ochrana know-how

Záležitost má dva aspekty. Jednak jde o možnost zabránit zneužití vašeho know - how a jednak upravit vaše odměňování tak, aby vyjádřilo růst odběru příslušného výrobku. K prvnímu aspektu doporučuji, abyste se obrátil na Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem na ulici Antonína Čermáka Praha 6, kde vám mohou příslušní odborníci nejlépe poradit.

Podle mého názoru bude možnost patentování obtížná, protože nový způsob knowhow již užíváte déle než rok. Rovněž by bylo možné obrátit se prostřednictvím internetu na patentové odborníky. Nakonec by měla existovat i možnost, abyste sjednal se zaměstnavatelem smlouvu o možném využití vašeho know-how včetně odměny za takové využití. A tím se dostáváme i k druhému aspektu, to jest k odměně za zvýšený odběr.

V tomto případě se jedná o způsob odměňování, kdy formou procentní odměny, podílové mzdy nebo speciální prémie, která bude vyjádřena podílem na zisku, můžete participovat na dosažených výsledcích. Upozorňuji vás však, že takový způsob odměňování musí být sjednán písemně, aby bylo možné odměnu vymáhat v krajním případě i soudní cestou.