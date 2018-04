Zmapovali jsme, jak si zloději tipují, koho se jim vyplatí vykrást

Podle pojišťoven se množí případy, kdy si bytaři předem tipují, u koho se jim vyplatí krást, a do objektů se dostávají nejrůznějšími cestami.

“I když by se mohlo zdát, že je snadnější vypáčit dveře nebo rozbít okno, naši likvidátoři vám potvrdí, že některým zlodějům přijde mnohem jednodušší rozebrat kus střechy,“ říká Václav Bálek z Allianz. „Evidujeme případ, kdy zloděj vykradl byt balkonovým oknem. Stačily mu na to dvě hodiny, kdy byla rodina na nákupu. Odnesl si elektroniku včetně televize o úhlopříčce 107 centimetrů,“ poznamenává Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Pojišťovny hlásí, že zloději jsou schopni podat až neuvěřitelné sportovní výkony, aby se dostali ke kořisti. Snadno si poradí s otevřenými ventilačkami, do objektů se dostávají úzkými sklepními okénky, ale i nečekanými cestami. „Zaznamenali jsme například situaci, kdy pachatelé zvolili poněkud odvážné řešení a do objektu se dostali suchým WC,“ přibližuje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Vyhledávají tipy na sociálních sítích

Abyste zlodějům překazili tučné zisky, je dobré vědět, že velmi často jim můžete nahrát sami. „Podle mnoha odhalených případů se krade podle sociálních sítí. Lidé jsou totiž schopni sdělit okolí neskutečné věci, chlubí se, co si nového pořídili, oznamují, kdy a kam a na jak dlouho odjíždějí. To je pro zloděje opravdu příjemné a pohodlné vodítko,“ říká Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

A když se nechlubí dospělí, často to za ně udělají jejich ratolesti. „Navíc v době tabletů a chytrých telefonů lidé sdílejí své fotky přímo z dovolené a zloději se tak lehce ujistí, že vytipovaná rodina je skutečně tisíce kilometrů daleko,“ dodává tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka.

Podstatné je překonání překážky

I když jste dobře pojištěni, je třeba myslet na to, že vás pojišťovna odškodní tehdy, pokud pachatel překoná nějakou překážku. „Měli jsme případ, kdy došlo k odcizení z rodinného domu otevřeným oknem v přízemí, zatímco majitelé domu spali v horním patře. V takovém případě ale pojišťovna škodu neuhradí, protože okno nebylo uzavřeno,“ upozorňuje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Podle Milaty se množí i případy, kdy lidé při odchodu z domu zabouchnou dveře a zapomenou je uzamknout klíčem. „Systematický zloděj sleduje vyhlédnuté místo delší dobu a vše předem pečlivě ověřuje. Přichází tudíž připraven a zabezpečení překoná v horizontu desítek sekund až několika málo minut,“ říká Eva Svobodová.

Zloději se mnohdy vracejí na místo činu

Počítejte i s tím, že jednou krádeží to nemusí skončit. Pokud zloději zjistí, že je stále co ukrást, mohou vás navštívit opakovaně, třeba i třikrát za sebou. Jejich vynalézavost a drzost přitom narůstá. „Často se setkáváme s tím, že překonají i složité elektronické zabezpečení. Ve většině případů se ale jedná o únik informací z firmy, která zabezpečení montovala. Proto pro jeho montáž rozhodně vybírejte certifikované a etablované firmy s dobrými referencemi,“ varuje Milan Káňa z Kooperativy.

„Měli jsme případ, kdy rodina po návratu z dovolené našla svůj byt prakticky prázdný, vystěhovaný, a to včetně nábytku, potravin, hraček pro děti a dokonce i psí boudy. Zloději sousedům sdělili, že si rodina našla práci v zahraničí, která však nepočká a musí se urychleně přestěhovat. Přijeli nadvakrát s kamionem s reklamou mezinárodní stěhovací firmy a muži se po objektu pohybovali v tričkách s emblémem této firmy. Nikoho nenapadlo, že by to mohlo být fingované. Dodnes je otázkou, kde všechny ty věci skončily, protože se našlo jen pár z nich v bazarech,“ popisuje Eva Svobodová.

Některé případy bývají až kuriózní. „Začalo to jako klasická vykrádačka a šlo v ní o notebook. Zloděj jej ukradl z bytu a odložil na chodbě domu. Když se po chvilce vrátil, notebook už tam nebyl. Někdo mu jej prostě také zcizil. Tím to však nekončí. Okradený lapka totiž pojal podezření, že notebook vzali sousedi. Vylezl k nim proto na balkon a snažil se rozbít balkonové dveře. Při této činnosti ho nachytal majitel bytu, a protože chtěl škodě zabránit, raději mu sám otevřel dveře. Zloděj ho srazil na zem, celý byt prohledal, a když svůj ukradený notebook nenašel, nic dalšího nepřibral a byt stejnou cestou opustil,“ přibližuje Václav Bálek.

Kradou se okapy a další kovy

Vykradači bytů se řídí i osvědčenými pravidly, jak si nepřidělávat práci. „Je s podivem, že stále existují lidé schopní nechat klíč od domu nebo bytu na notoricky známých a snadno přístupných místech – pod rohožkou, na zárubni, za oknem. To jsou první místa, která každý zloděj vyzkouší, než se pokusí dostat do bytu násilím,“ říká Jiří Cívka.

A po čem bytaři nejvíce jdou? „Zkušený zloděj bere malé drahé věci, amatér bere vše, co najde,“ konstatuje Milan Káňa. Zloději jdou i po kovech. Na denním pořádku jsou dnes krádeže okapů, zábradlí nebo různých mříží.

Fenoménem poslední doby jsou také krádeže z rozestavěných domů. „Řešili jsme nejen krádeže stavebního materiálu, ale velmi často i již zabudovaného zařízení, jako jsou kotle nebo radiátory. V jednom případě dokonce zloději z domu odcizili kuchyňskou linku, včetně zabudovaných spotřebičů,“ dodává Káňa.

A pozor, začínají se množit případy, kdy si majitel nasadí zloděje do domu sám. „Řešili jsme případ, kdy majitel pronajímal několik bytů, které jeho podnájemníci během několika málo měsíců zcela rozkradli – včetně postelí, skříní a dokonce i věšáků na zdi,“ varuje Ivana Buriánková.

Zapamatujte si Jak ochránit majetek

Pořiďte si dobré zámky a neusnadňujte zlodějům přístup do bytu či domku.

Na sociální síti ani ve svém okolí nezveřejňujte termín vaší dovolené. Ujistěte se, že se tak chovají i vaše děti.

Dobu své nepřítomnosti neuvádějte ani na vašem telefonním záznamníku a soukromém e-mailu.

Buďte opatrní ve zveřejňování informací, že jste si koupili do bytu něco drahého.

O dohled nad opuštěným bytem či domkem požádejte přátele či příbuzné, kterým věříte.

Postarejte se, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část objektu a zloději tak nemohli pracovat ve skrytu.

Pořiďte si seznam cenných věcí včetně jejich popisu a fotografií a uložte ho na bezpečné místo.

Zdroj: Policie ČR a pojišťovny