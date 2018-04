Ochrana olympijských symbolik

V době trvání olympijských her zaplavuje média nejen reklama "hrdých partnerů", ale i těch, kteří své výrobky někdy i dost překvapivě spojují s olympijskou symbolikou. Přestože by se mohlo zdát, že olympiáda je tak nějak všech a podporovat ji může každý, užití olympijských symbolik pro komerční účely upravuje nejen v České republice speciální zákon. ČSSR už v roce 1982 podepsala rukou svého tehdejšího velvyslance v Keňské republice Nairobskou smlouvu o ochraně olympijského symbolu, která byla přijata za účasti československého zástupce na diplomatické konferenci v září 1981, ale ani ČSSR, později ČSFR či Česká republika tuto smlouvy neratifikovaly. Zákon o ochraně olympijských symbolik byl přijat až v roce 2000 s tím, že jak uvádí důvodová zpráva k zákonu, byl návrh zákona připravován prakticky od roku 1985 na půdě Československého olympijského výboru resp. pozdějšího Českého olympijského výboru ve spolupráci s bývalým Ústavem pro vynálezy a objevy, resp. jeho právními nástupci.

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik (dále jen "Zákon") tak, vedle obecné úpravy práva k ochranným známkám, kterými většina olympijských symbolik je, upravuje užívání olympijských symbolik zejména pro komerční účely. Olympijskými symboliky jsou olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijské emblémy, ale i výrazy "olympijský" a "olympiáda".

Zákon stanoví, že jakékoliv užívání olympijských symbolik, popř. označení, které tvoří či obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část, pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění, které může udělit Český olympijský výbor. Ten zastupuje na území České republiky Mezinárodní olympijský výbor, jakožto výhradního nositele práv k olympijské symbolice. Český olympijský výbor však v praxi uděluje souhlas pouze k užití emblému a vlajky Českého olympijského výboru či dalším jeho odvozeným olympijským symbolům. K jiným než shora uvedeným účelům je samozřejmě možné symbolika užívat, pokud takové užití nebude zásahem do práv k ochranným známkám. V průběhu trvání olympijských her tak samozřejmě mohou všechna média, nejen oficiální partneři her nebo českého olympijského týmu, vydávat či vysílat olympijské speciály zpravodajské či publicistické. Pokud jsou takové speciály sponzorovány osobami, které nejsou oficiálními partnery olympiády či národních týmů, pak může být problematická reklama, obsahující název či výrobek partnera ve spojení s některým z olympijských symbolů či pouhým výrazem "olympijský". Metodika užívání olympijské symboliky vydaná Českým olympijským výborem uvádí jako příklad komerčního užití i "noviny, pokud je na stejné straně reklama i PR článek". Takový výklad je ale příliš extenzivní a nemůže obstát, neboť pak by na stránkách obsahující zpravodajství či publicistiku z olympijských her nebo i jakoukoliv jinou zmínku o olympijských hrách (při vědomí toho, že chráněný je i samotný výraz "olympijský") nemohla být jiná reklama, než reklama oficiálních partnerů olympijských her či českého olympijského týmu.

Problematické ale může být následné využití sportovců, účastníků olympijských her v reklamě jinými osobami než oficiálními partnery, pokud jsou v reklamě obsaženy olympijské symboly (např. na oblečení sportovců) a sporné může být v takové reklamě slovní uvedení informace, že se jedná o vítěze či účastníka olympijských her. Taková situace může nastat v případě partnera reprezentace nebo národní ligy v případě, kdy se národní mužstvo kvalifikuje na olympijský turnaj, a partner reprezentace nebo ligy není oficiálním partnerem českého olympijského týmu. Na druhé straně porušením uvedeného zákona nemůže být uvedení názvu místa konání her, aktuálně "Londýn", pokud se v daném případě nebude jednat o označení shodné či podobné, které je buď registrovanou ochrannou známkou, nebo označením po právu užívaným již třetí osobou. To je případ kombinované ochranné známky "ŽIJEME LONDÝNEM", registrované Českou olympijskou, a.s., dceřinou společností Českého olympijského výboru, nebo slovní komunitární ochranné známky "LONDON 2012" registrované Mezinárodním olympijským výborem.

V případě neoprávněného užití olympijských symbolik se může u soudu domáhat zejména zdržení se jejich neoprávněného užití a případně i náhrady škody buď přímo Český olympijský výbor, nebo i sama oprávněná osoba, tedy osoba zmocněná Českým olympijským výborem k užití příslušných symbolik (viz ustanovení § 4 Zákona). A protože souhlas k užití olympijských symbolik je partnerům poskytován za nemalé finanční částky, je logické, že se Český olympijský výbor proti neoprávněnému užití symbolik (i nadnárodních) brání, a to zejména v těch případech, kdy se jedná o užití symbolik přímými konkurenty oficiálních partnerů Českého olympijského týmu. Nejznámějším takovým sporem byla kauza "Hokejiáda", reklamní kampaň během zimních olympijských her v Turíně v roce 2006, kterou soudy posoudily jako jednání nekalé soutěže. Více zde.