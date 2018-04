Ochrana pojištěných: klid před bouří

V zákoně o pojišťovnictví můžeme nalézt ustanovení, že státní dozor v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele ministerstvo financí. Na možnost stěžovat si by měl být každý zájemce o pojištění upozorněn povinně poskytovatelem služby ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Není-li tedy pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojišťovny k podané „reklamaci“, může tuto stížnost postoupit Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění při ministerstvu financí.

Stížnost na pojišťovnu či makléře může podat kdokoli. Po obdržení stížnosti příslušná oddělení ministerstva provedou šetření a jeho výsledek sdělí stěžovateli. Dozor ale nemůže zasahovat do smluvních vztahů mezi pojišťovnou a klientem, proto výsledek šetření má charakter pouze doporučení, které není právně nijak vymahatelné. Státní regulátor v tomto ohledu nemá prakticky žádné legislativní pravomoce.

Ministerstvo financí doporučí buď řešení - dohodu mezi stranami, anebo předání sporného případu k řešení nezávislému soudu, kde se může klient pojišťovny domoci náhrady. Pokud chce ale poškozený náhradu vzniklé škody skutečně vymáhat, musí podat žalobu na pojišťovnu nebo prodejce pojištění sám. Zde však stojíme před zásadní a doposud nikým nezodpovězenou otázkou. Co a zejména jak velká je v daných případech vzniklá škoda? Sjedná-li agent klientovi pojistnou ochranu, aniž by ji potřeboval, je to zaplacené pojistné na toto rizikové pojištění a z toho plynoucí ušlý zisk? Pod nepřesnými argumenty jako je vstup země do EU donutí pojišťovna svoje klienty k převodu prostředků na jiný pro klienta méně výhodný produkt, kde pojištěným není sdělována jak pojistná částka pro případ dožití, tak ani relevantní poplatky nezbytné k posouzení nákladnosti tohoto pojištění. Co bude v případě žaloby na postup pojišťovny vzniklou škodou? Dokazovací povinnost je na straně poškozeného.

Vedle svého postoje k danému případu může dozor udělit pojišťovně nebo makléři pokuty a sankce, které jsou uvedeny ve zvláštním sazebníku ministerstva financí. V něm jsou přesně vymezeny případy, ve kterých státní dozor může pokuty uložit. Sankce pro zprostředkovatele začnou platit až od 1.1.2005, pro pojišťovny jsou v platnosti už nyní. Tyto sankce se však vztahují většinou na prohřešky v hospodaření pojišťovny. Se sankcemi při podvodném jednání se ve vyhlášce nepočítá. Sečteno, podtrženo: poškozený si může na pojišťovnu či prodejce pojištění sice stěžovat, avšak náhradu škody mu to nezajistí. V takovém případě je nutné podat žalobu a vést soudní spor s pojišťovnou sám.

V rámci EU se uvažuje o rámcové směrnici o nekalých obchodních praktikách. Členské země se mají snažit o mimosoudní vyrovnání, neboť tato smírčí řízení mohou spor vyřešit rychleji a zejména levněji, než by tomu bylo při řešení soudní cestou. Například v Německu působí tzv. ochránce veřejného zájmu BaFin, který se však nezabývá přímou ochranou spotřebitele pojištění. Proto byla před 6 lety zřízena funkce ombudsmana pro oblast pojišťovnictví, který působí jako nezávislý mimosoudní smírčí orgán. Ombudsman může na rozdíl od BaFinu spor rozřešit a jeho rozhodnutí jsou právně vymahatelná.

Častější formou ochrany spotřebitele pojištění je tzv. zájmový ombudsman, se kterým se můžeme setkat například v Irsku či ve Švýcarsku. V čele úřadu stojí expertní rada, která je složena ze zástupců členských pojišťoven. Rozhodnutí mají v takovém případě charakter doporučení, které není právně vymahatelné, avšak viník obvykle vzniklou škodu z marketingových důvodů uhradí. Členství v tomto „klubu“ bývá obvykle pro pojišťovny cennější než ušlý zisk. Otázkou je, zda si může v tlaku svých chlebodárců tento ochránce spotřebitele zachovat dlouhodobou nezávislost. Dovolím si tvrdit, že vyspělost a kultura českého pojistného trhu činí toto pojetí ochrany zájmů spotřebitele minimálně velmi diskutabilním.

Co říct na závěr? Z dostupných zdrojů vyplývá, že většina případů, které řeší ochránci spotřebitelů pojištění v zahraničí, se týká nekalých marketingových praktik ze strany pojišťoven a prodejců pojištění. Na tyto praktiky si nyní sice můžete v Čechách stěžovat, avšak o náhradu škody se musíte soudit sami. Postavit se proti právníkům pojišťovny navíc u soudů, pro které je oblast pojišťovnictví zatím polem neoraným, však bude vyžadovat značnou část prostředků, vůle, času a odvahy.

Názory na to, jak by se měla zvýšit ochrana spotřebitelů pojištění, jsou prozatím nejednotné. Pojišťovny na jedné straně tvrdí, že tvrdá konkurence je nutí k poskytování kvalitních služeb, na straně druhé český pojistný trh není v tomto pohledu vůbec samoregulačním, o čemž jsme se již několikrát přesvědčili (více v článku:). Čím větší bude snaha vedení pojišťoven o rostoucí zisky, tím agresivnější budou prodejní kampaně podporující prodej pojištění. Je více než zřejmé, že jakýkoliv dozorčí orgán na ochranu spotřebitele bez dostatečných pravomocí nebude nikdy schopen zabránit upřednostňování zájmů akcionářů před zájmy klienta.

Uzavřeli jste pod tlakem nepřesných informací nevhodné pojištění? Podařilo se vám získat alespoň částečnou náhradu škody? Děkujeme za vaše názory a připomínky.