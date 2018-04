Ochraňte si zapůjčený majetek, neriskujte!

Každému z nás se zcela určitě již stala situace, že za ním přišel známý nebo kamarád známého s prosbou o zapůjčení nějaké movité věci. Je obvyklé, že věcí menší hodnoty se bez problémů vzdáme bez jakéhokoli smluvního zajištění a bez nároku na úplatu. Na druhé straně půjčujeme-li někomu věc v řádech desetitisíců, pak už nás zcela oprávněně začnou napadat krizové varianty a snažíme se celý vztah podložit odpovídajícím smluvním vztahem a v některých případech jej doplnit ještě o adekvátní úplatu.

Smlouva o výpůjčce vs. nájemní smlouva

Samozřejmě nic nám nebrání půjčit někomu věc zadarmo a bez jakékoli smlouvy (často se to tímto způsobem v praxi provádí), avšak tato varianta má spoustu rizik. Rozhodneme-li se předmětnou věc skutečně někomu půjčit, pak bychom si před vlastním vypracováním smlouvy měli vyjasnit, zda půjde o bezúplatnou nebo úplatnou záležitost. Na každou z těchto variant totiž existuje jiný smluvní typ.

Většina lidí by automaticky sepsala nájemní smlouvu a buď by tam sjednala nájemné v konkrétní výši nebo nulové (v závislosti na svém uvážení). Varianta nulového nájemného v nájemní smlouvě ovšem být nemůže, neboť by taková doložka vedla k neplatnosti právního úkonu (odporuje povaze občanského zákoníku). Chceme-li tedy někomu něco půjčit bezúplatně, pak musíme sáhnout po smlouvě o výpůjčce. Tento smluvní typ je taktéž upraven v občanském zákoníku (konkrétně v paragrafech 659 až 662). Hlavním rozdílem mezi těmito smluvními typy je fakt, že smlouva o výpůjčce není sjednána za úplatu.

Existuje samozřejmě spousta dalších drobných rozdílů mezi těmito smlouvami, avšak asi nemá smysl je nijak víc rozvádět. Obecný smysl těchto vztahů spočívá v dočasném umožnění užívat sjednanou věc smluvním partnerem a po ve smlouvě stanovené době ji vrátit zpět v nepoškozeném stavu (buď úplatně nebo bezúplatně v závislosti na smluvním typu).

Majitel půjčené věci by měl v určitých případech myslet také na zajištění

Při půjčení věci větší hodnoty vstupuje do hry i aspekt zajištění smluvního vztahu. Asi nejobvyklejším řešením je složení kauce u majitele při zahájení smluvního vztahu (předání předmětné věci). Kauce by měla sloužit zejména jako zajišťovací prostředek v případě, že by předmět nájemní smlouvy zanikl nebo byl poškozen.

Příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí jsou osvobozeny do dvaceti tisíc ročně

Zdá se mi i logické, že kupříkladu majitel sportovní plachetnice bude po nájemci požadovat složení kauce podstatně vyšší hodnoty než činí vlastní nájemné. Samozřejmě zde existuje velké riziko, že u takových předmětů dojde k poškození nebo dokonce zničení předmětu nájmu. Při ukončení nájemního vztahu a předání předmětu zpět majiteli se zpravidla od této kauce odečte dohodnuté nájemné a rozdílová částka se vrací nájemci. Kromě tohoto nástroje existuje spousta jiných prostředků, jak obdobným způsobem ochránit svůj majetek. Na druhou stranu je třeba zmínit, že zejména u půjček příležitostného charakteru mezi fyzickými osobami je kauce obvyklým způsobem zajištění.

Nyní se dostáváme do roviny, jak zdaňovat příjmy z pronájmu. Nejprve si musíme uvědomit, zda půjčujeme věci pouze příležitostně anebo jde o činnost pravidelně se opakující nebo-li soustavnou. Obecně platí, že půjčujeme-li věci za úplatu jednou nebo dvakrát ročně, tak jde o činnost příležitostnou. V případě, že najdeme v této činnosti častější zalíbení, tak bychom si měli uvědomit, že se naše činnost dostává spíše do roviny soustavné činnosti a měli bychom uvažovat o získání volné živnosti „pronájem a půjčování věcí movitých“. Pokud bychom to v takovém případě totiž neučinili, pak se dostáváme do rozporu se zákonem.

V případě, že jde skutečně pouze o příjmy příležitostného charakteru, tak příjmy z pronájmu movitých věcí spadají do kategorie paragrafu 10 Zákona o daních z příjmů (Ostatní příjmy). Zde platí základní pravidlo, že pokud úhrn ostatních příjmů nepřesáhne za zdaňovací období částku dvaceti tisíc korun, jedná se o příjmy osvobozené.

Na živnostenský list – pak je to podnikání se vším všudy

Máme-li tedy kupříkladu poplatníka s příjmy pouze z jediného pracovněprávního vztahu a během roku 2005 inkasoval od známého částku patnáct tisíc korun za zapůjčení obytného přívěsu, pak tento příjem (za předpokladu, že nemá žádné další ostatní příjmy) nebude vůbec zdaňovat.

Pokud by poplatník pronajímal movité věci soustavně, pak by byl povinen si zažádat o příslušné živnostenské oprávnění a jeho příjmy by byly zdaňovány v rámci paragrafu 7 (podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná činnost). Samozřejmě by to pro něj znamenalo, že by následně pronajímané věci pořizoval do obchodního majetku a mohl by je odpisovat.

Obecně lze doporučit existenci smluvního vztahu, pokud se rozhodneme půjčit nějakou věc větší hodnoty. Smluvní vztah (nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce) má významnou preventivní funkci a výrazně snižuje riziko zničení, poškození či dokonce odmítnutí vrátit konkrétní věc.

Půjčujete věci zadarmo a bez smlouvy? Napálil vás někdo a odmítl vám půjčenou věc vrátit? Těšíme se na vaše zkušenosti s touto problematikou.