Ochraňujte si své zisky

V uplynulém týdnu se většina pozornosti ekonomů soustředila na problémy spojené s rostoucím počtem nemocných SARS a začínají se objevovat prognózy, jak tato nemoc ovlivní světovou ekonomiku. Nejvíce je postižena Asie, konkrétně Čína, Japonsko a další jihoasijské země, virus však nepříznivě dopadl např. na Kanadu, kterou WHO zařadila na seznam zemí se zvýšeným rizikem. Jevíce postiženými odvětvími jsou letecká doprava a samozřejmě turistický ruch.

Dopady Irácké války a SARS již jsou např. zahrnuty v nové prognóze OECD o ekonomickém růstu na další období. Zatímco v Americe se předpokládá mírné zlepšení v krátkodobém horizontu, pro Evropu nejsou prognózy tak příznivé. Oživení v Evropě brání také omezení ekonomických nástrojů pouze na nástroje monetární politiky, neboť fiskální politika je svázána Paktem růstu a stability. Tím se země eurozóny zavázaly držet „na uzdě“ deficity státních financí.

Růst HDP v USA je v současnosti na 1,6 % (roční míra růstu za první čtvrtletí), OECD předpokládá v letošním roce růst 2,5 % a v roce 2004 růst až 4%. Oproti tomu růst pro eurozónu je odhadován na 2,5 % v roce 2004. Zprávám o stavu ekonomik a prognózám o vývoji také odpovídal vývoj na akciových trzích. Ty skončily týden až na výjimku, kterou je opět Japonsko, v kladných hodnotách (růstu pomohly i údaje o rostoucí spotřebitelské důvěře v USA). Z rozvíjejících se ekonomik nejhůře dopadly trhy v jihovýchodní Asii, které jsou postiženy nízkou aktivitou v souvislosti se SARS. Naopak největší růst již několikátý týden za sebou zaznamenaly ruské akcie. Za poslední týden jde o nárůst o 10,5 %. Za poslední tři měsíce se dalo na ruských akciích vydělat takřka 30 %. (Druhou stranou mince je však zvýšené riziko. V Rusku je několikrát vyšší už i tzv. systematické riziko, tedy riziko celého trhu, natož pak riziko (volatilita) jednotlivých titulů.)

Novinky pro domácí investory

Novinek v uplynulém týdnu příliš nenajdeme. Jednou z nich je další změna u bývalého AGb fondu investiční společnosti investAGe. Nejprve přešlo obhospodařování fondu na investiční společnost J&T Asset Management, která vzápětí přistoupila k přejmenování a změně statutu. Fond se nově jmenuje J&T Perspektiva (podle produktové řady fondů Perspektiva - A, Perspektiva - P, Perspektiva – S). Změna statutu také snížila vstupní poplatek ze 2 % na 0 %.

Od pondělí 28. dubna také nebude možné obchodovat s podílovými listy fondu Živnobanka Akciový fond, neboť u něj dochází k přeměně podoby podílových listů. Ty se z listinné podoby přemění k 30. dubnu na zaknihované.

Opravdovou novinkou pro domácí investory je však uvedení nových fondů společnosti Pravest – Parvest Protected Euro a Parvest Protected USA. Konstrukce sice není pro české investory neznámá (setkáme se s ní například u tzv. klik fondů skupiny ING nebo u Fondu řízených výnosů ISČS), nicméně se jedná o zajímavou alternativu, která zatím není u nás příliš rozšířená. Jedná se o „chráněný“ typ fondu, což znamená, že je investorům zajištěna minimální úroveň návratnosti (nebo naopak maximální úroveň poklesu hodnoty investice). Fond sice participuje na růstu akciového trhu (benchmarku), ale v případě poklesu akcií snižuje jejich váhu až do té míry, kdy je zaručena minimální „chráněná“ hodnota.

Takto tvořené fondy mají mnoho společného s garantovanými fondy, nicméně je zde několik odlišností. Mezi výhody můžeme zařadit například to, že u chráněných fondů není omezeno upisovací období na krátký okamžik a stejně tak není garance poskytována jen na přesně daný okamžik splatnosti. Naopak méně rizikové investice fondu (peněžní trh oproti dluhopisovému trhu u garantovaných fondů a akcie oproti opcím) budou výsledkem nižších výnosů (ovšem se zmíněnými výhodami).

Obchodování podle UNISu

Uplynulý týden znamenal pro domácí fondy úspěch jak v dosažené výkonnosti, tak v čistých prodejích (respektive v tom, že nedošlo k čistému odlivu, jako v minulých měsících). Průměrná výkonnost všech druhů fondů leží v kladných hodnotách. Nejvíce připsaly podílníkům akciové fondy, kde je průměrný výnos 1,13 % za týden, následují fondy fondů s 1,11 %. Nejnižší, avšak kladný, výnos připsaly fondy peněžního trhu (+0,06 %).

Aktivitu investorů bychom mohli přirovnat ke spánku. Z celkových 678 mil. Kč, což představuje čisté prodeje za týden totiž šlo plných 529 mil. Kč (tedy přibližně 80 %) do ČSOB Výnosového pro institucionální investory. Mezi fondy s nejhoršími prodeji již nefigurují fondy peněžního trhu, nicméně dále platí, že současnou jedničkou jsou pro drobné investory fondy dluhopisové - viz 119 mil. Kč čistých prodejů ISČS Sporobondu a 44 mil. Kč IKS Dluhopisového. Oba fondy fondy jsou zaměřeny na české státní dluhopisy, nicméně na paty co se prodejů týče by jim měly začít více konkurovat fondy zaměřené na střední Evropu. Snížení sazeb v Polsku (o 25 bazických bodů – intervenční sazba je na úrovni 5,75 %) opět pomůže ve výkonnosti fondům jako ISČS Trendbond či IKS Plus Bondový, které představují největší české fondy s tímto zaměřením.