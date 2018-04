Oči a počítač

Do očních ordinací přicházejí lidé s tím, že mají suché oči, nebo jim naopak nadměrně slzí, večer vnímají písmo rozostřeně. Všechny tyto zrakové dysfunkce může způsobit i počítač. Proto i pro jeho pravidelné používání platí několik zásad:



* Monitor by měl být umístěn zhruba 50-70 cm od obličeje, jeho horní část zhruba ve výši očí. Pro minimalizaci nadměrné zátěže očí je nutno volit režim zobrazení s dostatečnou obnovovací frekvencí obrazu (alespoň 70 Hz).



* Jasnost pozadí by měla být ztlumena natolik, aby nešlo rozeznat rastr obrazovky.



* Jedna z nejvhodnějších barevných kombinací je modrá barva zobrazovaná na temném pozadí.



* Velikost písma na monitoru by měla být co největší. Studie z minulých let ukazují, že používá