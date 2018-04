Oči vás mohou u pohovoru prozradit

Z celého času, který s druhými lidmi strávíte, tvoří podle průzkumů zhruba 20 procent pohled z očí do očí. Ve zbylých 80 procentech sledujete gesta, okolí a koncentrujete se na své myšlenky. Oči jsou přitom to, co vás na druhém člověku upoutá ze všeho nejdříve.

"Oči jsou největší kontaktní bod, je to zakódováno v lidské psychice," říká Rostislav Benák, ředitel společnosti Assessment Systems, která poskytuje poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů včetně výběru zaměstnanců.

Co a jak lze tedy vyčíst? V první řadě je to chuť s druhým mluvit. Když se dva lidé setkají, je pohled z očí do očí výzvou, že je možné začít diskusi. Záleží i na tom, jakýma očima se na vás ten druhý dívá. Buďte na pozoru. Zatímco mírné naklonění k mluvícímu znamená zájem, opření se lokty o stůl do takové míry, že se ten druhý přiblíží k vašemu obličeji tak, že nerespektuje osobní prostor, znamená agresi a bezohlednost. Agresivitu oznamuje upřený pohled či přivřená víčka. Agresivně působí i rychlé mrkání víčky (častěji než 20krát za minutu), ale to také může být signál nervozity ze setkání.

Když vám lžou

Podezření, že protistrana nemluví pravdu, můžete mít i ve chvíli, kdy uhýbá očima vpravo, nejčastěji vpravo dolů. To však neznamená, že je tomu tak i v případě, že se někdo podívá přímo doprava. V tu chvíli totiž využívá kreativní části mozku, aby například vytvořil větu. Naopak, pokud se díváme vlevo dolů, vracíme se do našich skutečných vzpomínek. Při mluvení pravdy pracuje více paměť, při lhaní nebo fabulaci zapojujeme více část mozku zodpovědnou za fantazii. Psychologové pohyby očí různými směry vysvětlují tím, že máme podvědomou potřebu svým pohledem lokalizovat to, o čem mluvíme - a minulost vnímáme vlevo, budoucnost vpravo.

Zvedání či klopení očí svědčí o míře sebevědomí. Když někdo při diskusi zvedá oči směrem nahoru, měli byste se mít na pozoru. Takovýto pohled totiž může značit aroganci, agresivitu anebo povýšenost. Nepomůže vám však, pokud budete klopit oči směrem dolů. Tím dáváte najevo svou submisivitu, slabost nebo nadměrnou úctu. Když uhýbáte očima, je ideální, a to při jakékoliv komunikaci, uhýbat očima do stran. Znamená autoritu i to, že druhá osoba nemá ze setkání strach. Nedostatek sebevědomí u druhé osoby poznáte i podle toho, že se při hovoru na vás nepodívá a její pohled směřuje přes vaše rameno.

Rada MF DNES Netvařte se arogantně Když při diskusi zvedáte oči směrem nahoru, může to váš partner považovat za aroganci, agresivitu nebo povýšenost. Naopak klopení očí zase naznačuje slabost. Dívejte se proto raději přímo do očí, ale pohled by neměl trvat déle než sedm vteřin.

Do očí se dívejte maximálně dvě vteřiny

Pohled by nikdy neměl být delší než dvě vteřiny. Pokud je tato hranice překonána, považuje se to za drzost. Výjimkou je, pokud posloucháte něčí hovor. V tomto případě pohled smí trvat nejdéle sedm vteřin. Tím, že řečníka sledujete, dáváte najevo zájem. Naopak pokud mluvíte a vaše protistrana si prohlíží vše kolem - vybavení kanceláře, anebo co se děje za oknem - můžete si být jistí, že ji jen málo zajímá, co říkáte. Nebo vám nedůvěřuje. Stejně tak pochybnosti u druhé osoby vyčtete z toho, že se na vás dívá s mírně přivřenými horními víčky.

Introverti a extroverti

Introverty často poznáte podle nezúčastněného pohledu. Občas také mívají problém pohledět druhé straně přímo do očí. Když mluví, dívají se třeba do země. Tento pohled však může také znamenat, že posluchač nad vašimi slovy přemýšlí. Druhý smysl takového výrazu tváře je ten, že druhá strana chce konverzaci ukončit.

Extroverti jsou zase svými pohledy více do hovoru zainteresováni, mrkají víčky a svýma očima jsou zjevně do hovoru zapojeni. Jejich pohled však nikdy není dlouhý, a tedy není nepříjemný. Častější oční kontakt je také typický pro lidi, kteří mají dostatek sebedůvěry, přičemž široce rozevřené oči nejsou typické jen pro vylekané, ale také pro vřelé a zaujaté posluchače.