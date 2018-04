Očkování proti chřipce stojí 150 až 200 korun

"Diabetici, pacienti s onemocněním ledvin, s chronickým zánětem dýchacích cest, kardiaci a starší občané - tedy ti pacienti, u nichž by chřipka mohla způsobit vážné zdravotní komplikace," říká doktor Ivo Krinke z Jihlavy. Těmto skupinám lidí hradí vakcinaci zdravotní pojišťovny.



Očkování, nebo léčba chřipky?



U zdravých lidí otázka zní: očkovací vakcína, anebo raději případná léčba chřipky? V názoru se neshodují ani odborníci. Samoléčba chřipky však rozhodně leze do peněz; vyjde nejméně na dvě stovky, ale někdy i na více než 500 korun - rozhoduje volba medikamentů. Naproti tomu obyčejnou virózu lze podomácku vyléčit za sumu do stovky, a to i s nákupem ovoce. Nejvíce vitaminu C není v citronech a pomerančích, jak se mnozí lidé domnívají, ale v zelí nebo v paprice. Kdo nehledí na výdaje, může si nechat předepsat léky určené přímo proti chřipce. Nemoc pak proběhne podstatně rychleji, léky, například Relenza, však stojí kolem 700 korun.



Při samoléčbě se zbytečně platí za léky





Léčit chřipku a vlastně i běžné virové onemocnění bez asistence lékaře se nevyplácí. Nejenže nemocný riskuje případné zdravotní komplikace, ale zároveň se ochuzuje o léky zdarma. "Předepsané medikamenty záleží na průběhu onemocnění. Lehčí chřipku vyřeší panadol, paralen nebo ibalgin - snižují horečku a ulevují od bolesti, a dále pak různé sirupy na odkašlávání, proti kašli nebo kapky na rýmu," uvádí Krinke. "Tyto léky, jsou-li na předpis, hradí pojišťovny." Peněženka v tomto případě zchudne pouze o výdaje za ovoce, zeleninu a tablety s vitaminem C - ty jsou k dostání už za 25 korun, ale mohou stát i přes tři stovky. Konkurence mezi farmaceutickými firmami je obrovská. A tak na trhu najdeme vedle českých léků i zahraniční, často však vyjdou mnohem dráž. Vysoká cena nutně neznamená, že dostáváte něco navíc. "Lidé za námi přicházejí s konkrétní představou, reklama je při výběru hodně ovlivňuje. Nakonec ale vždy rozhoduje cena, zvolí levnější variantu," říká lékárnice Klaudie Rajteková z Brna. "Pacienti dávají přednost různým zahraničním lékům proti nachlazení, které znají z televize, ale nakonec stejně skončí v mé ordinaci. Nehledě na to, že když si koupí acylpyrin a celaskon, vyjde to nastejno," tvrdí Stanislava Macková, praktická lékařka z Brna.



Očkování právě teď



Kdo se přece jen rozhodne raději pro očkování proti chřipce, měl by vědět, že už s ním nelze otálet. Právě listopad je totiž poslední měsíc, kdy lze vakcinaci provést. "Očkuje se před začátkem epidemie chřipky. Ta ještě nenastala, teď je ideální doba. Končí se vesměs začátkem prosince," říká lékař Pavel Opršal ze Svitav. Chřipková vakcína se aplikuje do ramene a vydrží rok. Působit začne asi za dva až tři týdny. "Očkuje se oslabený virus chřipky, proti kterému si lidské tělo vytvoří protilátky," upozorňuje lékařka Macková. "To tedy znamená, že v den očkování musí být pacient zcela zdráv - ani lehké nachlazení není možné, natož rýma nebo kašel." Následující dva až tři dny je vhodné vyvarovat se nadměrné fyzické zátěži. Očkuje se v ordinacích praktického lékaře nebo na hygienické stanici. Kromě vlastní vakcíny může zájemce zaplatit ještě za její aplikaci - 50 korun nebo i čtyři sta, rozhoduje lokalita.

Kolik stojí chřipka? prevence nebo léčba cena (Kč) Chřipková vakcína 150 až 250 Paralen Plus 12 ks 43 Coldrex Hot Rem* 140 Acylpyrin 10 ks 10,50 Aspirin 10 ks 32,50 Nurofen Stopgrip 12 ks 100 Ibalgin 200** 24,50 Valogrip 25 ml 69 Relenza 728 Pomeranče 1 kg 29 Kiwi 3 ks 21 Papriky 1 kg 89 Celaskon šumivý 15 ks 35 Celaskon 500 Effect 30 ks 85 Cetebe 60 ks 142



Poznámka: *10 sáčků, **20 tablet, ceny jsou uvedeny v korunách a jsou orientační

Zdroj: lékárny



Dospělý člověk obvykle zkouší překonat chřipku sám, malí pacienti by však neměli s návštěvou ordinace otálet. Kdo uvažuje o očkování proti chřipce, má poslední šanci zajít k lékaři.