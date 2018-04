Od června místo letenky už jen číslo: levněji poletíte při nákupu přes internet

Koupili jste si letenku půl roku dopředu a večer před odletem šílíte a nemůžete ji najít? Zhluboka si vydechněte, papírové letenky od června končí. Bez ohledu na to, jestli jste let koupili přes internet nebo v agentuře, při odbavení vystačíte s občankou nebo pasem. A tím, že budete vědět, kam a v kolik hodin letíte.

"Výhodou elektronické letenky je i to, že ji nemůžete ztratit,“ směje se Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Další novinkou je 17 přímých letů z pražské Ruzyně. Třeba se společností SkyEurope se do chorvatského Zadaru a zpět začátkem července dostanete už za necelé 3 000 korun. Letět můžete třeba i do řecké Chanie nebo se podívat na šikmou věž v italské Pise.

Kupujte hned, jak levnou letenku najdete

U nízkonákladových leteckých společností platí, že čím dřív si letenku koupíte, tím míň za ni zaplatíte. Své šance sehnat lacinou letenku zvýšíte, pokud se nebudete vázat jen na jediné datum odletu a příletu, ale necháte si při hledání rozpětí alespoň 3 až 5 dnů.

Když už vyhovující letenku najdete, kupte ji okamžitě. Může se stát, že zítra nebo třeba už za hodinu bude o čtvrtinu dražší. "Na červenec jsem u ČSA našla letenku do Atén za 6 000 korun. Než jsme se ale doma dohodli, byla už o 2 000 korun dražší. Jsme čtyři, tak je to 8 000 korun navíc, asi nakonec pojedeme autem,“ vypráví Eva Karlíčková z Prahy.

Ale můžete mít i štěstí, jako Michaela Kadlecová. Ještě před týdnem sehnala od Click4Sky zpáteční letenku do Říma na červen za necelé 2 000 korun. Autobusem by jela 21 hodin a ještě by ji vyšel o tisícikorunu dráž.

Sledujte akční nabídky

Vyplatí se sledovat akční nabídky, které platí většinou jen několik dní. Například SkyEurope měl do minulé středy slevu 400 korun na všechny lety z Prahy. Dejte pozor na to, že akční ceny se většinou vztahují jen na jednosměrné letenky, za tu zpáteční už si budete muset připlatit.

Nejjednodušší způsob, jak si akce ohlídat, je zaregistrovat se na stránkách letecké společnosti, pak vám aktuální nabídka bude chodit do e-mailu.

Uspějete i bez internetu a kreditky

Pokud nemáte přístup na internet nebo se bojíte platit kartou, nezoufejte, ani pro vás není svět levných letenek úplně nedostupný. Můžete si letenku objednat přes operátora na telefonu nebo některou agenturu, počítejte však s tím, že za to zaplatíte.

Levné letenky vám najde a zprostředkuje například cestovní agentura Nemo & Selecta, k ceně každé letenky si však připočte pětistovku. Rezervace přes call centrum dopravce u SkyEurope stojí 255 korun, ostatní vám napočítají i hovor, easyJet třeba každou minutu jedno euro.

Ohlídejte si všechny příplatky

Pokud najdete letenku za směšnou cenu, třeba za korunu nebo dvě, nejásejte předčasně. Není to totiž cena konečná, dopravce vám k ní ještě naúčtuje palivový příplatek, letištní taxu, bezpečnostní a manipulační příplatek. Rázem jste z koruny klidně na dvou tisícovkách.

A to ještě není všechno, nízkonákladové společnosti si často nechají zaplatit i za další věci. Běžně se setkáte s poplatkem za platbu letenky, zavazadla i jejich odbavení. "U Smart Wings jsou zavazadla zdarma, SkyEurope si účtuje 179 korun, easyJet 210 a RyanAir 10 eur,“ vypočítává Tomáš Třebický z Nemo & Selecta.

. Rada MF DNES Odbavte se přes iternet Když povezete jen příruční zavazadlo, můžete se vyhnout frontě a odbavit se přes internet. V tom případě si však musíte poznamenat alespoň číslo letu a svůj rezervační kód. Zjistěte si předem, jestli se tato možnost týká zrovna vašeho letu.

Letenky za konečné ceny najdete například na stránkách www.poctiveletenky.cz, www.kralovna.cz nebo www.letuska.cz.

Pozor na změny. Jsou drahé

Problém může nastat, pokud na let nemůžete nastoupit. "Sehnala jsem letenku do Londýna za pětistovku, nakonec jsem ale nemohla jet a přepsat letenku na kamarádku vyšlo na několik tisíc. Musely jsme doplatit rozdíl mezi původní a současnou cenou,“ vypráví Petra Malá z Prahy. Podmínky jednotlivých dopravců se liší, tato praxe je však běžná. Obecně platí, že za jakoukoli změnu letenky budete platit, třeba SkyEurope si za změnu jména účtuje 1 280 nebo 1 530 korun, levnější to je přes internet, dražší na letišti nebo telefonicky. Některé společnosti změnu neumožňují vůbec, například easyJet. Když letenku nevyužijete, propadne bez náhrady.