Od ledna bude mateřská o pětinu nižší

Otázky a odpovědi Na mateřskou jsem nastoupila před týdnem a nejsem si jista, zda ji budu mít celou dobu počítanou "postaru", nebo zda mi od ledna peníze sníží. Sice jste nastoupila v době, kdy platí výhodnější výpočet mateřské, ale ten se vás bude týkat jen do konce roku, tedy přibližně deset dní. V roce 2010 vám přepočítají mateřskou podle nových podmínek. Jsem na mateřské, dceři je rok. Vybrala jsem si, že budu doma do jejích tří let. Týká se mě nějak změna mateřské? Netýká. Vy už nejste na mateřské (ta trvá jen 28 týdnů), ale pobíráte rodičovský příspěvek. V jeho vyplácení žádné změny nejsou. Jsem těhotná a v květnu bych měla nastoupit na mateřskou. Pracuji za minimální mzdu, ale slyšela jsem, že kdybych si našla lepší práci, výrazně se mi zdvihne mateřská. Normálně se mateřská vypočítává z peněz, které jste si vydělala za poslední rok. Pokud však změníte zaměstnavatele, počítá se takzvaný vyměřovací základ jen za tu dobu, kdy jste v novém pracovním poměru. Pokud máte lepší plat, samozřejmě se vám zdvihne i mateřská. V lednu nastoupím na mateřskou. Slyšela jsem, že si i při jejím pobírání mohu přivydělávat. Peněžitá pomoc v mateřství je stejná dávka jako nemocenská a platí u ní, že nemůžete pracovat pro toho zaměstnavatele, od kterého dávku čerpáte. Když vás zaměstná někdo jiný, přivydělat si můžete. Synovi jsou dva roky. Dostala jsem nabídku na práci, kterou bych mohla vykonávat i z domova. Nepřijdu o rodičovský příspěvek? Na rodičovské dovolené, tedy když pobíráte rodičovský příspěvek, si můžete už přivydělávat neomezeně. Tedy třeba i u více zaměstnavatelů, ale musíte zároveň splnit podmínku, že nebudete vaše dítě dávat do předškolního zařízení na více než čtyři hodiny denně nebo na celých pět dnů v měsíci. Jsem na rodičovské dovolené a jsem znovu těhotná. Jak to bude, až porodím? Z čeho se mi bude počítat nová mateřská? Z původního platu, nebo z rodičovského příspěvku, který mám teď? Mateřská se vám bude vypočítávat z původního platu, ze kterého se vypočítávala i první mateřská. Jsem na rodičovské dovolené, ale plánujeme další dítě. Když se narodí, budu současně s rodičovským příspěvkem (který mám do čtyř let věku dítěte) pobírat mateřskou na druhé dítě? Oboje peníze najednou dostávat nebudete. S narozením druhého dítěte se vyplácení rodičovského příspěvku zastaví, budete pobírat pomoc v mateřství a pak rodičovský příspěvek na druhé dítě. Jsem půl roku nezaměstnaná. Z čeho se mi bude počítat mateřská? Pokud splňujete podmínky na vyplácení mateřské (v posledních dvou letech jste byla zaměstnaná či si jako OSVČ platila nemocenskou dohromady alespoň 270 dní), bude se vám mateřská počítat z příjmu od posledního zaměstnavatele. Pokud podmínky nesplňujete, budete po porodu dostávat rovnou rodičovský příspěvek, nemůžete si však vybrat jinou variantu než čtyřletou.