Od listopadu jsou přísnější pravidla pro inkaso. Nově ho zřídíte jen s limitem

Nový zákon o platebním styku (č. 284/2009 Sb.), který začne platit už za pár dnů, bezpochyby zlepší postavení klientů tuzemských finančních ústavů. Ovšem norma zavádí do českého právního řádu i několik naprostých novinek. Jednou z nich je ustanovení o "vrácení částky autorizované platební transakce". To najdete pod § 103.

Podle této úpravy má totiž plátce právo do 8 týdnů ode dne, kdy byly peníze z jeho účtu odepsány, požadovat vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce (tedy inkasa). Jaký by k tomu mohl mít ale plátce (klient banky či záložny) důvod? Stačí pouhá maličkost. Uvést, že částka transakce převýšila částku, kterou mohl jako plátce rozumně očekávat.

Banka či jiný finanční ústav pak do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti plátce inkasovanou částku vrátí. Pokud odmítne, musí plátci sdělit důvody a podat informaci o způsobu mimosoudního řešení sporů a také o možnosti podat stížnost orgánu dohledu.

Povinností bude si nastavit limit

Banky však i na toto, poněkud nekonkrétní ustanovení nové právní úpravy platebního styku, našly účinný lék. Od 1. listopadu 2009 zavádějí pro klienty novou povinnost - nastavit u všech inkasních plateb limity (tj. omezení maximální výše budoucí platby) na určité časové období. Svým přístupem se ale liší. Některé finanční domy totiž budou limity doplňovat i u stávajících souhlasů, jiné je nechají s původními parametry.

Stávající souhlasy s inkasem svým klientům, kteří nenastavili doposud limity svých plateb sami, automaticky měnit nebudou pouze 3 banky – Česká spořitelna, Raiffeisenbank a také Volksbank. A to ani v případě, že tak neučiní do konce října.

Zbývající největší tuzemské banky ale budou konat jinak. Rozhodně by si však měl každý klient u své banky aktuální nastavení limitů inkas překontrolovat. Nechá-li totiž aktivitu na bance, mohl by se snadno dostat do situace, kdy bude bankou nastavený limit příliš nízký (např. v ČSOB, jelikož jste právě v uplynulých 3 měsících protelefonovali méně než obvykle) nebo naopak nepřiměřeně vysoký. Příkladem toho jsou automatické limity UniCredit Bank.

jak změnit limity souhlasů s inkasem - v internetbankingu - telefonicky prostřednictvím telebankingu, příp. GSM bankingem - osobně na pobočce

Pomoci s nastavením inkas mají poplatkové prázdniny

Citibank spoléhá na své klienty. Ti budou totiž formou SMS, telefonátů a informací na výpisech z účtu na nutnost doplnit limit stávajících inkasních plateb upozorňováni. Přesto změnu nastavení banka doporučuje provést co nejdříve.

ČSOB nabízí na doplnění nových povinných údajů svým klientům (limit, období na něž se vztahuje) dvouměsíční poplatkové prázdniny. Jestliže však tohoto přechodného období nevyužijí, k 1. lednu 2010 banka provede nastavení automaticky podle předem určených kritérií. Limit tak stanoví na hranici maximální výše inkasované částky z účtu klienta za poslední kvartál roku 2009. Pokud byl v posledním čtvrtletí klient inkasován v měsíci několikrát, bude nový limit odpovídat sumě těchto částek.

K hromadné úpravě platných souhlasů s inkasem bez nastavených limitů přistoupí první listopadový den i GE Money Bank. Dotčených klientů ale bude podle vyjádření banky málo. Jakou výši nového limitu však může očekávat ten, koho se centrální úprava dotkne? "Bude to taková částka, která pokryje více než 99 % klientů podle výše inkasa v uplynulých měsících," uvedla pro iDNES.cz Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí banky.

Jedinou novinku, kterou v Komerční bance zaznamenají, bude další povinný parametr souhlasů s inkasem. Limit totiž musí klient určit u každého požadavku na zřízení souhlasu s inkasem už od dubna. Od 1.listopadu k tomu přibude ještě navíc počet dnů mezi inkasy.

U starších inkas, neurčí-li si jejich maximální výši majitel účtu sám, provede změnu banka automaticky 13. listopadu. Hranicí bude dvojnásobek nejvyšší inkasované částky za poslední 12 měsíců. Úpravu nastaveného limitu ale bude moci provést klient i dodatečně, a to do konce letošního roku bezplatně.

"Klient si musí stanovit limit sám. Do kdy to ale musí stihnout zatím nebylo pevně stanoveno, protože dosud nebyla dokončena implementace změny v systému. Předpokládaný termín je do konce roku 2009," přibližuje dění v LBBW Richard Hajduk, marketingový manažer.

O nové povinnosti mít nastavený limit u souhlasů s inkasem jsou postupně informováni také klienti mBank. Pokud si ho nenastaví sami, udělá to za ně banka v nejbližším zúčtovacím období. O detailech se rozhoduje v těchto dnech, jak potvrdila tisková mluvčí banky Pavla Renčínová.

Centrální změně inkas se nevyhnou ani majitelé účtů v Poštovní spořitelně. Banka automaticky nastaví limity u všech souhlasů s inkasem, u nichž budou chybět k 7. listopadu. Určí je nejvyšší měsíční souhrn inkasovaných částek za poslední 3 měsíce. Nebude-li klient s novým limitem spokojen, má šanci nápravy do konce roku zdarma.

O změnách vyplývajících z nového zákona, ale i nových povinnostech své klienty s předstihem informovala také UniCredit Bank. Limit inkasa si tak mohou nastavit již dnes a lze to jen doporučit. Když si klienti limit neupraví do začátku listopadu sami, určí jim ho banka. Půjde však o částku jednotnou a vhodnou pro všechny, tudíž vysokou. Kdo se tedy bude chtít vyvarovat nepříjemných překvapení, rozhodně by si měl limit nastavit podle svých představ.