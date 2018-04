Od příštího roku bude zřejmě znovu zavedena státní podpora k hypotékám

Ze státního rozpočtu byly hypoteční úvěry finančně podporovány již několika způsoby. V současnosti je možné odečítat si zaplacené úroky z úvěrů na bydlení od daňového základu a tím snížit výši placené daně z příjmu. Týká se to všech úvěrů na financování bydlení, ne pouze hypoték.

V minulosti byly využívány dvě další formy státní podpory hypotečních úvěrů, a to v podobě úrokové dotace, která snižovala úrokovou sazbu stanovenou klientovi bankou. To pak v praxi znamenalo nižší měsíční splátky. Dotace se poskytovala jednak k úvěrům na novou bytovou výstavbu a dále mladým lidem do 36 let na pořízení starší nemovitosti určené k bydlení. Tyto dvě státní podpory nebyly stejné, každá měla stanovené své vlastní podmínky poskytování. Konkrétní výše úrokové dotace se určovala vždy znovu na každý kalendářní rok, měnila se vždy k 1. únoru a odvíjela se od průměrné úrokové sazby vybraných hypotečních úvěrů poskytnutých bankami v předchozím roce. Tuto průměrnou úrokovou sazbu vyhlašovalo ministerstvo pro místní rozvoj a stanovovala se zvlášť pro oba typy státní podpory.

V následující tabulce jsou údaje MMR o využití státní finanční podpory v praxi. Je zde uveden počet bytů, které byly pořízeny s přispěním státní finanční podpory a dále objem hypoték, které byly takto poskytnuty.

Objem hypotečních úvěrů (v mil. Kč) a počet bytů pořízených s přiznanou státní finanční podporou období počet bytů objem hypotečních úvěrů (v mil. Kč) do 31. 12. 1996 126 127 v roce 1997 2 031 1 557 v roce 1998 2 761 2 336 v roce 1999 3 053 3 403 v roce 2000 4 765 5 601 v roce 2001 7 149 10 148 v roce 2002 6 794 7 468 v roce 2003 7 703 11 093 v roce 2004 7 243 8 992 v roce 2005 2 890 4 025 v roce 2006 1 018 1 138 v roce 2007 344 363 1. 1. 2008 - 30. 4. 2008 110 203 celkem do 30. 4. 2008 45 987 56 454

Zdroj: MMR

Státní příspěvek k hypotečním úvěrům pro osoby mladší 36 let

Právě tato forma státní podpory by mohla být znovu zavedena od příštího roku. Zda tomu tak bude, závisí na příštím vývoji úrokových sazeb hypoték. Pokud bude průměrná úroková sazba vypočtená podle metodiky MMR 5 % a vyšší, budou si o ni moci příští rok požádat všichni ti, kdo splňují podmínky pro její poskytnutí. Pokud tato sazba nepřekročí 6 %, úroková dotace bude činit jeden procentní bod. V současnosti i banky předpokládají, že k tomu dojde. Například průměrné úrokové sazby vyjádřené ukazatelem FINCENTRUM HYPOINDEX, který sleduje právě úrokové sazby nově poskytovaných hypoték, letos neklesly pod hodnotu 5,50 %.

Hlavní charakteristiky tohoto státního příspěvku

Konkrétní podmínky jsou stanoveny ve vládním nařízení č. 249/2002 Sb. ve znění vládního nařízení č. 32/2004 Sb.

* Výše této úrokové dotace se nemění vždy po dobu sjednané fixace hypotéky, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby se výše úrokové dotace stanovuje nově podle právě platných aktuálních podmínek.

* Poskytována může být po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však deset let.

* Poskytuje se k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc korun, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. korun. Část úvěru, která překračuje tyto limity, není dotována.

Základní podmínky pro poskytnutí tohoto státního příspěvku

* Žadatel (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let.

* Žadatel (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.

* Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky (dva roky od kolaudace) a musí se nacházet na území ČR.

* Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (v případě manželství ve společném jmění).

Jak o příspěvek požádat

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předkládá zájemce bance, u které čerpá hypotéku. Tato banka musí být ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory, tuto podmínku však naprostá většina poskytovatelů hypoték splňuje.

Žádost musí být předložena nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo čerpání započato, nebude možno podporu poskytnout.

Výše státního příspěvku

Konkrétní výše státního příspěvku, kterou klient „obdrží“, je rozdíl mezi výší anuitní splátky s původní úrokovou sazbou banky (platnou ke dni ukončení čerpání úvěru) a výší anuitní splátky s úrokovou sazbou banky sníženou o úrokovou dotaci (platnou ke dni prvního čerpání úvěru). Tento rozdíl se zaokrouhlí na koruny nahoru.

Výše úrokové dotace

Jak vysoká bude úroková dotace v daném kalendářním roce, závisí na průměrné úrokové sazbě vyhlášené ministerstvem pro místní rozvoj. Ve vládním nařízení jsou stanoveny konkrétní podmínky, které jsou uvedeny v následující tabulce. Pro srovnání je zde i výše úrokové dotace na novou bytovou výstavbu, která se poskytovala od roku 1995, která však již byla zrušena.

Výše úrokové dotace hypotečních úvěrů průměrná úroková sazba vybraných hypoték poskytnutých v předešlém kalendářním roce - vyhlašuje MMR výše státního příspěvku u hypoték na pořízení staršího bytu (pouze pro osoby do 36 let) podle NV č. 249/2002 Sb. výše státní podpory u hypoték na novou bytovou výstavbu podle NV č. 244/1995 Sb. ZRUŠENO 10 % a více 4% 4% 9 % - 10 % 4% 3% 8 % - 9 % 4% 2% 7 % - 8 % 3% 1% 6 % - 7% 2% 0% 5 % - 6% 1% 0% pod 5% 0% 0%

Zdroj: Fincentrum.cz