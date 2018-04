Od prosince bude nová pětitisícovka. ČNB mění ochranné prvky

pětitisícikorunové nominály v naší historii 15.4.1919 státovka 1. emise - nejvzácnější československé papírové platidlo, motiv pocházel z Rakousko-Uherské tisícikoruny z r. 1902. V platnosti byla pouze od 7.8.1919 do 15.4.1921, po té byla stažena z oběhu kvůli velkému množství padělků. 6.7.1920 státovka 2. emise - návrh, grafické zpracování a tisk provedla American Bank Note Company v New Yorku. V oběhu byla od 10.2.1921 do 31.8.1944. 24.2.1944 bankovka Národní banky pro Čechy a Moravu - grafickou koncepci provedl Bedřich Fojtášek. Tisk provedla Tiskárna bankovek Národní banky pro Čechy a Moravu. V oběhu byla pouze

v období Protektorátu Čechy a Morava, od 29.8.1944 do 31.10.1945. 1945 bankovka Národní banky Československé - grafickou úpravu provedl opět Bedřich Fojtášek, rytinu s vyobrazením Bedřicha Smetany zpracoval Jan Mráček podle Maxe Švabinského. Tiskla Tiskárna platidel Národní banky Československé v Praze. V oběhu byla od 3.5.1946 do 31.5.1953. Posledním československým platidlem hodnoty 5 000 Kčs měla být bankovka Státní banky československé, ovšem k její realizaci nedošlo v důsledku rozpadu Československa. Zhotovena měla být podle návrhu ze soutěže z let 1991 - 92. 1993 bankovka České národní banky - návrh zpracoval akademický malíř Oldřich Kulhánek, rytiny provedli Miloš Ondráček s Václavem Fajtem. V oběhu od 15.12.1993 do 30.6.2001. V současnosti je v oběhu ještě inovovaný vzor z roku 1999, grafické zpracování však již zůstává stejné. Počínaje 1.12.2009 vydává ČNB do oběhu vzor 2009, opět s inovovanými ochrannými prvky.