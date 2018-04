Od rodiny si na bydlení půjčovat nechceme, raději jdeme do banky

Během následujících tří let by do svého bydlení rády investovaly celé dvě třetiny dospělých obyvatel ČR. Vyplývá to z výzkumu, který provedla v létě loňského roku společnost GE Money v zemích střední a východní Evropy. Jako hlavní důvod zamýšlené investice respondenti uváděli přání zlepšit své stávající bydlení a potřebu bydlet ve vlastním. V každé zemi však pro investice do bydlení převažují jiné motivy. Češi chtějí především rekonstruovat, Poláci nakupují byty jako investici, Maďaři si pořizují nemovitosti s cílem bydlet ve vlastním a Rusové, z nichž téměř polovina žije v bytech s plochou do 50 metrů čtverečních, si přejí větší byt.

Kolik chtějí Češi za zlepšení bydlení zaplatit

Průměrná výše plánovaných investic do bydlení vychází na 780 tisíc korun. V porovnání s cenami nemovitostí je nízká, důvodem je to, že celých 65 procent těchto investic tvoří rekonstrukce a modernizace stávajícího bydlení. Na ně chtějí Češi vynaložit nejčastěji částky okolo dvou set tisíc korun. Ti, kdo si pořizují nemovitost, hodlají investovat částky blížící se dvěma milionům korun. Toto rozložení znázorňuje následující graf. Zachycuje odpovědi respondentů na otázku "Kolik plánujete do svého bydlení investovat?"

Z jakých zdrojů jsou investice do bydlení financovány

Ve všech sledovaných zemích zájemci o bydlení k financování rádi používají vlastní úspory. Odmítány ale nejsou ani úvěry od bank a jiných finančních institucí. I v Rumunsku je více než polovina zájemců o investici do bydlení ochotna využít úvěr. V tomto ohledu má ČR před ostatními zeměmi značný náskok, na úvěr se chystá více než 80 procent těch, kdo chtějí financovat změnu svého bydlení.

Pro nižší částky se využívá stavební spoření a spotřebitelské úvěry, na koupi nemovitosti především hypotéky. Jejich průměrná výše v současnosti činí 1,7 milionu korun. Podle výsledů provedeného výzkumu uvažuje o hypotéce 27 procent dospělých Čechů, kteří si plánují vylepšit bydlení.

Od rodiny či známých si zájemci o změnu bydlení raději nepůjčují

Podle uvedeného výzkumu to platí především o Češích, z nichž o využití finančních prostředků od příbuzných či známých uvažuje pouze devět procent. Podobně jsou na tom také Poláci, naopak například téměř pětina Rusů by o půjčku na financování zlepšení bydlení svou rodinu či známé požádala.

Kolik procent zájemců o koupi či rekonstrukci nemovitosti by požádalo o půjčku svou rodinu či známé Rusko 19% Rumunsko 17% Maďarsko 16% Polsko 11% Česká republika 9%

Zdroj: GE Money