Od února klesá podpora hypoték na dvě procenta.Uvidíme na jak dlouho.

Ze současných čtyř na dvě procenta klesne od února letošního roku státní podpora hypotéčních úvěrů. Důvodem pro snížení státní podpory je hodnota průměrné úrokové sazby úvěrů v loňském roce. Ta totiž činila v posledním roce pouze 8,79 procenta, což dovoluje státu snížit podporu o dva procentní body.

Současná situace v oblasti státní podpory však připomíná pověstný Augiášův chlév. Kvůli chybě v zákoně o rozpočtových pravidlech je totiž státní podpora fyzickým osobám-občanům pozastavena a tak se zmiňované snížení bude zatím týkat pouze osob právnických. Nižší státní podpora se tedy prozatím bude týkat zanedbatelného počtu lidí, kterým v současné době končí období fixace, což je okamžik, kdy banka může měnit úrokovou sazbu a také se mění výše státní podpory.

Samozřejmě by se to týkalo také těch, kteří si vezmou hypotéku v únoru, avšak velký zájem o úvěry na nemovitosti za těchto podmínek čekat nelze. Obecně se totiž navíc očekává, že vláda schválí nové nařízení, které státní podporu opět zvýší na čtyři procenta. V této souvislosti Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce doporučilo hypotečním bankám, aby s fyzickými osobami-občany do úplného vyjasnění situace neuzavíraly smlouvy.

Pokud by nedošlo k opětovnému vrácení státní podpory na čtyři procenta, pak by zájem o hypotéky zřejmě výrazně poklesl. U hypotéky ve výši 500 tisíc na deset let by při osmiprocentní úrokové sazbě musel klient zaplatit v případě snížení státní podpory o dva procentní body přibližně o šest set korun měsíčně více než dříve, což by bezesporu snížilo dostupnost hypoték pro občany(v současnosti činí měsíční splátka za těchto podmínek při čtyřprocentní státní podpoře 5060 Kč).