Progrese: pojistíte se na milion, dostanete osm. Jak na to?

Když si pojistíte takzvané trvalé následky úrazu, dejme tomu na milion korun, a „něco“ se vám stane, pojišťovna ohodnotí procenty míru poškození a začne počítat:

Lineárně

U jednoduchých, takzvaně lineárních pojistek vypočte příslušné procento z milionu. Dejme tomu, že jste na základě úrazu ohluchli. To je následek odpovídající obvykle 40 procentům tělesného poškození, pojišťovna tedy vyplatí 400 000, tj. 40 % z milionu. Maximálně však můžete dostat milion, když například kromě sluchu přijdete i o zrak.

Progresivně

Výpočet bude složitější. Čím vyšší poškození, tím vyšším koeficientem se násobí sjednaná pojistná částka. Pojišťovny mají různé metodiky. Při nejtěžším poškození zvyšují několikanásobně pojistnou částku.

Nejvyšší stupeň progrese Pojišťovna - násobek*

Aegon - 5x



Allianz - 8x



Axa - 7x



Česká pojišťovna - 6x



ČPP - 5x



ČSOB Pojišťovna - 6x



Ergo - 4x



Generali - 8x



Komerční pojišťovna - 5x



Kooperativa - 4x



Metlife - 8,5x



NN - 4x



Pojišťovna ČS - 4x



Slavia - 4x



Triglav - 4x



Uniqa - 6x

* je uveden maximální možný násobek pojistné částky při stoprocentním tělesném poškození Zdroj: pojišťovny

Při ohluchnutí (40 %) by klient z našeho příkladu mohl dostat vyplaceno 700 000 korun, při oslepnutí 6 milionů (pojištění trvalých následků úrazu se šestinásobnou progresí).

Rozdíly jsou v hodnocení úrazu

Když se rozhodujete, u kterého ústavu smlouvu sjednáte, nedejte jen na cenu, ale porovnávejte i další podmínky. Důležité je, jak přísně v pojišťovně posuzují stupeň poškození. Pojišťovny to uvádějí v takzvaných oceňovacích tabulkách. Ty najdete na internetu na stránkách konkrétního ústavu. Dozvíte se z nich, jestli vámi vyhlédnutá pojišťovna třeba ztrátu paže hodnotí 50 nebo 60 procenty tělesného poškození. Či zda jako tělesné poškození uznává také jizvy nebo ztrátu zubu.

Také konstatování, že pojištění je progresivní, nemusí znamenat vždy totéž. Když sjednáte základní pojistnou částku milion, můžete při 100procentním poškození dostat miliony čtyři, ale dokonce i 8,5. Záleží na tom, jak vysokou progresi má pojišťovna v podmínkách.

Vysoké nabízené progrese, osminásobné, najdete u Generali a od června u Allianz. Metlife nabízí u pojištění pro dospělé dokonce 8,5násobek základní pojistné částky. Pro klienty je příznivé, že za progresi nezaplatí osminásobek pojistného, které by bylo sjednáno lineárním způsobem.

Příklady poškození ztráta zraku na jednom oku 35 %



úplná ztráta zraku 100 %



ztráta obou ušních boltců 15 %



úplná ztráta sluchu následkem jednoho úrazu 40 %

ztráta hlasu 25 %



ztráta hrotu nosu 10 %



ztráta sleziny 25 %



ztráta ledviny 35 %



ztráta celé horní končetiny (pravé) 60 %

ztráta pravé ruky v zápěstí 50 %



ztráta pravého ukazováku 12 %



endoprotéza kyčelního kloubu (poúrazová) 30 %

ztráta prstu u nohy (kromě palce) 2 %

ztráta palce u nohy 10 %



ztráta varlat do 45 let 40 %



ztráta varlat 46 až 60 let 20 % Pozn.: Jednotlivé následky se mohou sčítat, takže když někdo přijde o ruku a současně nemá pohyblivý kolenní kloub, pojišťovna mu uzná procent víc, nelze však přesáhnout stovku. Zdroj: oceňovací tabulky pojišťoven

Když například půlmilionová lineární pojistka stojí 1 000 korun ročně, stejná pojistná částka s progresivním plněním vyjde na 1 500 korun ročně. Sice je to o něco víc, ale v případě závažných následků mohou klienti počítat s mnohem více penězi od pojišťovny.

Příklad je orientační, ceny se u jednotlivých pojišťoven pochopitelně liší a ovlivňují je i jiné věci než výše pojistky. Třeba to, zda klient aktivně (tedy registrovaně) sportuje, zda pracuje fyzicky, nebo duševně a také od jakého postižení pojišťovna vlastně bude platit.

Na trhu jsou pojistky, které slibují plnění od 0,01 % tělesného poškození. Když to převedete do praxe, zlomíte si malíček, sroste vám nakřivo a vy dostanete stokorunu. Zbytečné. Naopak, pojistky, které plní až od 10 procent tělesného poškození, jsou sice levnější, některé následky však nechají bez náhrady. Do 10 procent se vejde třeba ztráta koncového článku palce či omezení hybnosti páteře lehkého stupně.

Co znamená, když se řekne „trvalé následky úrazu“

Důležité je ono slovo trvalé. Když si zlomíte nohu, po pár týdnech vám sundají sádru a je vše jako dřív, z pojištění trvalých následků nic nedostanete. Pokud však budete mít nohu nakřivo, bude vás bolet a vy budete doživotně kulhat, o trvalé následky půjde a dostanete příslušné procento ze sjednané pojistné částky.

Pojišťovny mají na hodnocení následků úrazů tabulky, které orientačně určují, o jak velké postižení se jedná. Konečné slovo má vždy lékař. A záleží třeba na tom, zda jste pravák, nebo levák, kolik je vám let a zda máte ruku ztuhlou úplně, nebo je částečně pohyblivá. Tabulky by měly být součástí pojistné smlouvy, či si je můžete stáhnout v aktuálním znění z webu pojišťovny.

Poškození se obvykle hodnotí po nějaké době od úrazu, tak aby bylo jasné, co se vyléčilo a co je následek. U evidentních případů (ztráta končetiny) vyplácí pojišťovny předem zálohu.

Pojištění pro ženy

Pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu či ženských pohlavních orgánů nabízejí v Česku čtyři pojišťovny. Liší se nejen v ceně a ve vstupním věku, kdy si klientky mohou pojištění pořídit (platí přitom úměra čím starší jste, když si pojištění sjednáváte, tím budete platit víc), ale i rozsahem pojistné ochrany. Porovnali jsme pro vás jednotlivé nabídky.

Nabídky pojišťoven Pojišťovna Vstupní věk Pojistná částka Pojištění operačního zákroku Měsíční pojistné AIG Direct, Pojištění ženské rakoviny 18 - 59 let 200 000 či 400 000 Kč 20 000 či 40 000 Kč 179 - 817 Kč ČP Zdraví, pojištění Lady Plus 15 - 65 let 100 000 - 500 000 Kč

Platí i při rakovině tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení 100 000 - 200 000 Kč

Měsíční důchod po dobu léčení: 5 000 - 25 000 Kč 92 - 1026 Kč Generali, pojištění Femina 18 - 59 let 100 000 Kč (jen diagnóza rakoviny prsu) 100 000 Kč 50 - 150 Kč NN, pojištění For you 18 - 65 let 500 000 první rok, dále 750 000 Kč Pojištění pro případ smrti: 100 000 Kč, hodnota asistenčních služeb: 20 000 Kč, telefonické konzultace neomezeně 200 - 300 Kč Zdroj: Native