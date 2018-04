Odborník radil on-line, jak na triky realitních kanceláří

Prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný uvádí, že člověk často ani netuší, jaká rizika ho mohou potkat, co mu hrozí a jak by měla seriózní služba vypadat. Pokud má štěstí na své straně, třeba se to ani nedozví. Kvůli aktivitám realitních dobrodruhů se však rodí sílící řada nespokojených klientů, oprávněných kritiků realitní branže.

Jak dnes vypadá situace na trhu nemovitostí určených k bydlení? Kterým směrem se očekává vývoj jejich cen? Na co si dát pozor při koupi a prodeji nemovitosti? S jakými problémy se nejčastěji setkáte při spolupráci s realitní kanceláří? Kde a jak lze řešit spor s realitní kanceláří? Na tyto a podobné otázky jste se ptali ZDE.

Jaroslav Novotný je prezidentem Asociace realitních kanceláří České republiky, dále výkonným ředitelem realitní společnosti RAK CZ, a. s. Absolvoval stavební fakultu ČVUT, obor konstrukce dopravy. Je aktivní v oblasti oceňování nemovitostí, působí na Institutu oceňování majetku VŠE v Praze a Bankovním institutu vysoká škola. Ve volném čase rád lyžuje a jezdí na kole.