Odborník radí, na co si dát pozor, když plánujete nakupovat zlato

I na našem trhu se narazí na padělky zlata. Test MF DNES před dvěma lety odhalil v prodeji šperky obsahující kadmium nebo vysoce alergenní nikl. A těžko věřit tomu, že by se českému trhu nyní podvodníci vyhýbali. „Lidé musí nakupovat od renomovaných společností a ne od nějakého cizince na parkovišti, který nabízí jakože v nouzi výhodnou cenu. Navíc některé padělky pozná i laik,“ říká Miloslav Pilecký a radí, jak na to.

Zájem o spoření do zlata podle statistik roste. Vnímáte to také?

Ano. Mnoho desetiletí je patrný dlouhodobý růst cen zlata. Krátkodobé výkyvy mohou jít významně proti tomuto trendu, jako je například současná nálada související s brexitem, ale není třeba se jimi moc zabývat. Dlouhodobě ceny rostou. Tento jev mohou vysvětlit odborníci ve finančnictví, náš úřad to jen přijímá jako fakt. Důležité je, že po období, kdy u obyvatelstva převažoval spíše prodej zlata, se nyní opět začíná více nakupovat.

Kontroluje Puncovní úřad všechno zlato, které se u nás prodává?

Ne, puncovní zákon se týká především drahých kovů používaných ve šperkařství a příbuzných oborech. Náš úřad tedy nemá možnost veškerý prodej zlata kontrolovat. Příkladem jsou investiční slitky. Ty můžeme kontrolovat jen v případě, že nám je někdo přinese.

Prodej investičních slitků tedy ani nemusí být našemu úřadu ohlášen neboli registrován, na rozdíl od prodeje klenotnických výrobků, kde to zákon přímo nařizuje.

Ale u některých společností, které investiční zlato prodávají, se informace o spolupráci z vaším úřadem objevuje.

Pokud nějaká firma, která prodává investiční zlato a na svých webových stránkách píše, že je pod kontrolou Puncovního úřadu, je to zavádějící informace. Firma možná prodává i nějaké šperkařské zboží, které samozřejmě kontrolujeme, ale investiční slitky kontrolovány nejsou.

Chtěla bych si koupit zlatý slitek, nebo si na něj spořit, ale jak si mám být jistá, že nakupuji od slušné firmy a ne od neseriózního prodejce?

Především je třeba kupovat slitky jen od prověřených firem. Můžete si k nám slitek přinést, ale jeho kontrola je částečně destruktivní, což mnohdy znamená, že ztratí důležitou vlastnost, a to, že je rychle přeměnitelný na peníze. Prodávající firma obvykle slibuje zpětný výkup pouze u neporušeného slitku, respektive neporušeného obalu. Takže každý majitel to musí zvážit.

Takže se to vyplatí v případě, že plánuji nakupovat více zlata?

Když budete nakupovat větší množství nějakých předmětů, výrobků, neměla byste asi litovat toho, že náhodně vybraný jeden kus necháte zkontrolovat destruktivně, tedy přetavením či vrtáním. Cena zlata se touto operací sníží jen minimálně. U renomovaných výrobců investičních slitků ale pochyby nejsou na místě, nemáme informace, že by se u nás vyskytovaly falzifikáty.

Na vašich stránkách nabízíte i jednoduchý test, jak lze odhalit případný padělek.

Padělek z pozlaceného obecného kovu lze skutečně odhalit okamžitě změřením hustoty. Na to je na našem webu zveřejněn návod, není to složité. (Návod najdete v naší fotogalerii, pozn. red.) Někdy dokonce stačí i kontrola magnetem. Měření hustoty je velmi vhodné právě i pro kontrolu investičních slitků, není to však všelék. S pomocí rentgenfluorescenční spektroskopie lze zkontrolovat povrchové vrstvy a v kombinaci s měřením hustoty lze často dospět k závěrům, které mají významnou vypovídací hodnotu. U slitků uzavřených v plastové fólii lze testovat povrch jen někdy, ale i tady by mohl být některý padělek odhalen.

Investiční slitky vyráběné renomovanými výrobci mají mimo jiné vyražené jedinečné výrobní číslo, které si lze u výrobce zkontrolovat (zda takové číslo existuje, jaký typ slitku jím byl označen). To znamená, že když vám někdo nabízí několik slitků se stejným výrobním číslem, je to zcela evidentní podvod. V každém případě doporučuji při důvodném podezření navštívit některé pracoviště Puncovního úřadu. Spolupracujeme i s policií.

Naopak šperkařství jsou ale pod vaším pravidelným dohledem?Šperkařství, která jsou u nás zaregistrována, jsou čas od času zkontrolována našimi inspektory. Zboží zde bývá řádně označeno, nebezpečí padělků je zde minimální. Zda je firma registrována, si lze ověřit na našem webu.

Jsou tam zahrnuty i informace o registrovaných internetových prodejnách. Určitou informaci o serióznosti internetových firem poskytuje také seznam registrovaných subjektů, které s námi uzavřely dohodu o kontrolních nákupech. Dobrovolně tak umožňují našemu úřadu jednodušší administrativu s anonymními kontrolními nákupy.

Jak je to u zlatých mincí, oblíbeného dárku k výročí či Vánocům?

České a mnohé další mince jsou definovány (popsány, evidovány) předpisy a věstníkem ČNB a obdobných zahraničních národních bank. Z popsaných parametrů (přesné rozměry, hmotnost) lze s vysokou pravděpodobností ověřit mince i bez nás. Úřad na požádání může ryzost také ověřit, ale jen se souhlasem zákazníka, že bude povrch mince na některém místě trochu porušen třeba zkouškou na kameni. Mince se nepuncují. Zlaté medaile, které mnohdy vypadají jako mince, ale nejsou uvedeny na seznamech bank a nejsou platidlem, jsou předkládány na náš úřad a po ověření jsou puncem označeny.

Jak odhalím padělek u šperků a mincí?

Na šperkařském zboží lze nalézt punc, jehož platnost v prvním přiblížení lupou zkontroluje každý trochu poučený občan. V řádném kamenném obchodě také mají (je to dáno zákonem) viditelně umístěno vyobrazení našich punců - pro první orientaci zákazníka.

U mincí lze padělek odhalit tak, že se najdou ve věstníku EU mince odpovídající zkoumanému exempláři a od ČNB nebo od numismatiků se získají popisy a parametry příslušných mincí (hmotnost, průměr, tloušťka). Falzifikát všechny tyto parametry nemůže splnit, je-li vyroben například pozlacením obecného kovu.

Je u nás hodně padělků?

U nás se vyskytuje poměrně málo padělků, což je dáno tím, že od začátku působnosti puncovního zákona (zákon č. 539/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů) jsou subjekty působící v odvětví podrobovány odborné kontrole, která má i pravomoc udělovat pokuty. To není zcela běžné ani v některých zemích Evropské unie. A významnou roli hraje také puncovní tradice trvající již 210 let. A většina obyvatel má částečné povědomí o tom, že na šperk patří punc.

Jak se ochránit, když si chci zlato koupit v zahraničí?

Co se týká nákupů zlata v zahraničí, je třeba si sehnat co nejvíc informací o příslušné zemi a vyhnout se výhodným nákupům na ulici. To platí koneckonců i u nás. Jak postupovat při nákupu zlata, se ovšem těžko radí. Určitě by si měl člověk ujasnit, zda nakupuje proto, aby uložil peníze bezpečně z dlouhodobého pohledu, nebo zda chce mít při ruce něco, co může kdekoli a kdykoli rychle vyměnit za peníze.

A jak poznám, že se jedná o přijatelnou cenu?

Je dobré se podívat na ceny, jaké se za zlato platí na LME - Londýnské burze kovů. Za ty samozřejmě zlato nedostanete, bude dražší, ale nemělo by jít o hrubý nesoulad. Všimněte si ryzosti toho, co nakupujete, a přepočítejte si cenu na čisté zlato. Záleží také na tom, jestli očekáváte nějaký přínos. Například pamětní medaile mohou mít i významnou cenu uměleckou nebo později i historickou, která s časem narůstá. Určitě se vyhněte firmě, která v reklamě napíše, že pamětní mince, které prodává, mají časem stále větší nominální hodnotu. Tam se člověk musí obávat naprostého amatérství.

Setkáváte se s prodejem falešného zlata?

Pouze výjimečně, obvykle když zpracováváme nějaké vyjádření pro policii nebo soudy. V běžném životě a v běžné praxi našeho úřadu spíš narážíme na to, že někdo z dovozců nebo i výrobců předloží k puncovní kontrole zboží, které má například vyznačenou jinou ryzost, což by samozřejmě zákazníka poškodilo. To však bývá spíš důsledek nějakého nepořádku ve výrobě. Při inspekcích v obchodě pak někdy narážíme na klamavé označení.

Občas se bohužel dostaneme k tomu, že lidé koupí nějaký prsten na parkovišti za velmi výhodnou cenu od „cizince, který je právě v tísni a potřebuje na benzin“. Ten, kdo kupuje, si nejspíš myslí, že to prodává nějaký zloděj a potřebuje se horkého zboží rychle zbavit. Tak proč nevyužít příležitosti? Postupně ale začne mít pochyby, přijde k nám a zjistí, že koupil prsten mosazný, pěkně vyleštěný.

Některé triky podvodníků jsou promyšlenější...

Ano, jsou to například mosazné, dobře vyleštěné předměty s výstupky ze zlata na místech, která jsou přístupná pro zkoušení na kameni. Celý předmět pak ještě může být pozlacený. Dělají se také nerezové předměty vydávané za šperky z bílého zlata. Zkoušením na kameni je velmi obtížné rozlišit nerezovou ocel a bílé zlato.

A pak je tu wolfram, který má stejnou hustotu jako zlato, vložený do masivního zlatého předmětu. Fyzicky jsme se asi před rokem setkali s případem dost amatérským, kde byly wolframové pruty vloženy do jakési krabičky ze zlatého plechu. Samozřejmě testem hustoty se předmět od cihličky z ryzího zlata viditelně odlišoval. Profesionálně dobře zpracované cihličky z kombinace zlata a wolframu, kde nejsou žádné prázdné prostory a jejichž hustota zlatu odpovídá, známe naštěstí jen z literatury.

A ještě nějaké další triky podvodníků?

Je také popsán trik, kdy prodejce masivního zlatého řetězu vzal kupujícího pro kontrolu k nezávislé instituci a po potvrzení, že jde o osmnáctikarátové zlato, řetěz nepozorovaně vyměnil za vzhledově stejný řetěz mosazný.

A existují repliky historických zlatých mincí, které jsou vyrobeny z obecného kovu. Vzhledově jsou od originálu velmi obtížně rozeznatelné. Podvodník je někdy zkusí prodat jako zlaté s poukazem na katalog mincí, kde je vyobrazení rubu i líce mince. Samozřejmě převážením, případně změřením tloušťky mince se podvod snadno odhalí.