Odborný růst pracovníků nemusí být drahý

Většina takových firem si skutečně nemůže rozvoj zaměstnanců při dnešní ekonomické situaci a při cenách mnohých vzdělávacích agentur dovolit. Avšak pokud

zanedbají podporu vzdělávání, mohou si být téměř jisty, že časem jejich konkurenční schopnost zeslábne, což se promítne i makroekonomicky. A velké firmy více obsadí trh a posílí i svůj vnitřní růst.Vlády některých zemí západní Evropy vidí více do budoucna a pomáhají financovat vzdělání nejen menších firem, ale zejména pracovníků. A to i tehdy, když přijdou o práci(!). Prozíraví politikové a ekonomové v zemích Evropské unie vědí, jak je vzdělání důležité. Vědí i to, že po začlenění střední a východní Evropy do společné korporace bude v mnohých organizacích problém udržet krok s těmi pokrokovějšími. Možná si dokážou představit i situaci u takzvaných spících lidských zdrojů a možná ani nechtějí podat ruku těm, kteří by je příliš brzdili.Program Phare je stanoven jako hlavní nástroj finanční a technické pomoci zemím střední a východní Evropy na jejich cestě do Evropské unie. Jedním z jeho hlavních strategických cílů je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní síle. Granty poskytované v rámci programu Phare jsou tím určeny i pro vzdělávání podporující mimo jiné zaměstnanost, rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení a posílení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na ekonomické podmínky. Nemalé finanční prostředky proudící z Evropské unie mají být rozloženy a investovány tam, kde jich bude nejvíce potřeba a kde bude předložen rozumný a přínosný pilotní vzdělávací projekt.Jde o Vlastní Směnečný Grand (VSG), který poskytuje v předstihu zájemcům z řad malých a středních firem společnost Heuréka CZ. Tyto firmy se následně, dle výběru, budou moci zúčastnit pilotního plánu s názvem Heuréka EU v projektu Leonardo da Vinci v rámci Evropského sociálního programu. V předstihu vybraným organizacím tato společnost smluvně poskytne produkt VSG ­ zvýhodněné vzdělání, které šetří prostředky firem a zároveň motivuje jejich pracovníky k uplatnění nabytého vzdělání. Vlastní Směnečné Grandy v celkové emisní hodnotě 100 000 eur jsou tak k dispozici mnoha firmám, dílčím týmům i jednotlivcům, kteří mají zájem na profesním i osobnostním růstu. Otevřené i uzavřené kontinuální vzdělávací programy společnosti Heuréka CZ, ke kterým se vážou emitované Vlastní Směnečné Grandy, budou postupně a opakovaně uskutečněny v některých krajských městech a v Praze. Jejich obsah je soustředěn na manažerské a obchodní dovednosti, ale hlavně na posílení pracovní a sociální flexibility, trénink komunikačních dovedností a zaměření na emoční inteligenci, která je neslabším místem v řídicí a vztahové oblasti všech kategorií pracovníků.Ochota k firemnímu růstu musí vzejít hlavně od vedení firmy. Ale i snaha řadových pracovníků nemusí být marná, neboť těmto všem je produkt Heuréka CZ do vyčerpání emise přístupný. Jedinou podmínkou je podílová spoluúčast pracovníka na investici (10 až 20 procent) za vzdělání (motivace k uplatnění znalostí) a součinnost (plán vzdělávání) zaměstnavatelské organizace na přípravě pilotního vzdělávacího programu Heuréka EU spolu s se společností Heuréka.

Taková podpora ze strany vzdělávacích agentur nemá doposud obdoby a je šancí pro některé uchazeče, jak získat jednorázově dvojnásobný náskok před ostatními. Navíc s ušetřenými prostředky. Uzávěrka výběru partnerů je stanovena 15. 10. 2003. Semináře vzdělávací agentury Heuréka CZ nejsou nahodilým výběrem témat, ale souborem lektorských reflexí na zkušenosti z praxe, zkušenosti s lidskou psychikou v pracovním prostředí, s psychickou hygienou, se seberealizací, a nejen s přirozenými lidskými zábranami, ale i s neobjeveným či spícím tvůrčím potenciálem.