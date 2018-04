Odbory Protivník nebo partner?

Zatímco šéf se snaží ušetřit, podřízený žádá dobré pracovní podmínky a vysoký plat. Ve vzájemném jednání zastupují zaměstnance odbory. Zaměstnavatelé však často namítají, že se dostávají pod tlak samozvaných zájmových skupin

Alena Málková sedávala u pokladny v hypermarketu jednoho velkého obchodního řetězce. "Vedoucí vytrvale porušoval předpisy, nutil nás do neplacených přesčasů, o nějakém zvyšování platu nebo rozhodování, kdy si vezmeme dovolenou, jsme si mohli nechat zdát," popisuje. Zaměstnavatel se přitom všemi prostředky bránil tomu, aby na pracovišti vznikla odborová organizace, s níž by podle zákona musel všechny tyto záležitosti řešit a která by kontrolovala dodržování všech pracovněprávních předpisů.

"Většina z nás měla uzavřené smlouvy na dobu určitou, většinou na půl roku," vysvětluje Málková, proč se nikdo neodvážil odbory zakládat. Pro zaměstnavatele totiž nebyl žádný problém smlouvu s kýmkoliv z nich neprodloužit a přijmout na jeho místo někoho, kdo nebude dělat potíže.

Odměna za rychlý odchod

"Některé zahraniční řetězce by si vůči zaměstnancům doma nedovolily ani z desetiny to, co v tuzemsku," tvrdí předseda Odborového svazu pracovníků obchodu Alexandr Leiner. "Navzdory vysokým nákladům raději odmění odborově organizované zaměstnance za co nejrychlejší odchod z firmy," dodává.

Právě takto nakonec dopadla Alena Málková, které se po dvou letech podařilo získat smlouvu na dobu neurčitou. To ji povzbudilo k pokusu o založení odborové organizace. "Šéf o tom nechtěl ani slyšet a nabídl mi takové odstupné, když dobrovolně odejdu z práce, že jsem zkrátka musela," říká s povzdechem. "Děti nemají pomalu co na sebe a taková částka se prostě neodmítá." Z tohoto přístupu není předseda Leiner rozhodně nadšen. "Často se ptám zaměstnanců - kam až se chcete ohýbat? Dnes vám neproplatí přesčasy, zítra mohou chtít, abyste pracovali zadarmo, a pozítří budete peníze nosit zaměstnavateli za to, že vás trpí v práci."

Bezdůvodný nátlak

Proč zaměstnavatel radši vyplatí vysoké odstupné, než aby snášel činnost odborů? Pavel Novotný, člen managementu velké firmy, takový postoj chápe. "Vždycky jsem byl otevřený ke kompromisu, ale poslední dobou čelím až nemístnému nátlaku odborářů. Co mám dělat, když nemůžu zvyšovat platy a stávka by mě ekonomicky postihla skoro stejně?" ptá se.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch si nemyslí, že odbory mají nějaký důvod zbytečně tlačit na zaměstnavatele. "Samozřejmě, každý může zneužít svého postavení," připouští, "pak už ale lze hovořit o jednání v rozporu s právem, a to má být postihováno."

Hra na vlastním písečku

Pavel Novotný vidí problém i v rozporu teorie a praxe. "Většina zaměstnanců vstupuje do odborů kvůli různým výhodám, jako třeba příspěvku na rekreaci, ale už málo se zajímá o jejich činnost," míní. Odpověď na otázku, zda jsou pravomoci odborů přiměřené, tak značně zkresluje pasivita jejich členů. Ta může způsobit, že se organizace dostane do rukou úzké zájmové skupinky, která jediná zůstává aktivní, ale prosazuje především vlastní zájmy na úkor skutečných zájmů zaměstnanců.

Zaměstnavatel s nimi přitom podle zákona musí jednat jako se zástupci všech pracovníků. "U nás v podniku je aktivní sotva desetina odborářů, kteří si hrají na vlastním písečku," říká Novotný, "ostatní se o nic nestarají, nanejvýš jim každý návrh jednomyslně odmávnou. Kdyby ale vznikla stávka, očekávám, že se zapojí všichni," dodává s úsměvem.

Odborům se nelze bránit

Ať už má zaměstnavatel názor na odbory jakýkoliv, nemůže bránit vzniku a činnosti odborové organizace ve své firmě. "Pokud vyhrožuje zaměstnancům a brání jim organizaci založit, porušuje tím hned několik ustanovení zákoníku práce," upozorňuje pražský advokát Petr Manhart.

V pracovněprávních vztazích je totiž diskriminace z důvodu členství v odborech zakázána. Pokud zaměstnavatel pokračuje v nátlaku, mohou se zaměstnanci obrátit na oblastní inspektorát práce, který může udělit zaměstnavateli pokutu.

Činnost odborů

Jak je založit

* organizace vznikne sdružením aspoň tří dospělých zaměstnanců;

* aby měla právní subjektivitu, musí být evidována ministerstvem vnitra nebo již existujícím odborovým svazem, ten se založením obvykle pomůže

Co dělají

* zastupují zaměstnance v jednání o mzdách a pracovních podmínkách

* uzavírají se zaměstnavatelem kolektivní smlouvy

* poskytují zaměstnanci právní pomoc ve sporu se zaměstnavatelem

* dohlížejí na dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti práce

