Odcházím! Aneb jak změnit operátora

1. Kontaktujte některým z následujících způsobů operátora, ke kterému chcete přejít, a získejte od něho jedenáctimístný „kód přenesení čísla“.

- osobně v prodejně nebo u autorizovaného dealera

- pomocí speciální SMS

T-Mobile: zašlete SMS s textem PRE na telefonní číslo 603 603 603

- prostřednictvím internetu

Vodafone: www.vodafone.cz

T-Mobile: www.t-mobile.cz/kpc

- pomocí hlasové služby

T-Mobile: 800 73 73 73

Vodafone: 800 777 777 nebo 800 77 77 00

- zákazník, který má zájem o službu Eurotel Go, si zakoupí Go balíček s dočasným číslem. Toto číslo může začít ihned využívat, v den přenesení mu bude změněno za původní, čili přenášené číslo. Dočasné číslo lze využít i u paušálů.

2. Vyberte si u nového operátora službu, kterou chcete využívat. Domluvte se na podmínkách jejího používání, například i na tom, jak řešit situaci, když se přenos nezdaří.

3. Podejte výpověď u opouštěného operátora. Učiňte tak nejlépe písemnou formou, dopis pošlete doporučeně nebo osobně zaneste do značkové prodejny operátora. Výpověď musí obsahovat kód přenesení čísla a identifikační údaje o zákazníkovi. Na vypovězení služeb máte deset dní od podání objednávky novému operátorovi. Vzor výpovědi naleznete například na webu www.vodafone.cz.

4. Společnost zkontroluje, zda jste tou osobou, která dosud využívala jejích služeb, případně s ní uzavřela smlouvu. Potíž může nastat například ve chvíli, kdy jste změnili příjmení nebo adresu a operátorovi to nenahlásili. V takovém případě by ale mělo stačit, abyste například v prodejně předložili doklady o nových údajích. Jednodušší situaci mají majitelé předplacených karet – těm stačí k autorizaci hlasová samoobsluha dosavadního operátora. Opouštěný operátor by vám měl sdělit, jak ověření proběhlo do pěti dnů, u předplacených karet se může doba pohybovat v řádu hodin.

5. Domluvte se s operátorem, ke kterému přecházíte, na dni, k němuž byste se chtěli stát jeho zákazníky. Můžete to udělat například v prodejně, prostřednictvím internetu nebo telefonicky. Domluvu byste měli stihnout do jedenácti pracovních dnů od chvíle, kdy budete mít potvrzeno, že vaše číslo je volné. Přenos čísla se totiž musí uskutečnit do čtrnácti dnů od chvíle, kdy ho původní operátor uvolní.

6. Aktivace SIM karty u nového operátora s původním číslem by měla proběhnout ve smluvený den mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.