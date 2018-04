Odchod: Dohodněte se včas

Problémy nevzniknou, pokud budete mít na svůj odchod z práce se zaměstnavatelem stejný názor. Prostě se jen písemně dohodnete, kdy v práci skončíte. V dohodě nemusí být ani napsáno, proč odcházíte, ledaže byste si to přáli.

Vše se začne komplikovat, budeteli chtít dát sbohem šéfovi, který by o vás nerad přišel, nebo jestliže vás bude chtít propustit naopak on proti vaší vůli. V takových případech se zřejmě tak snadno nedomluvíte, a tehdy přichází na řadu výpověď, kterou může dát kterýkoliv z vás, ale už ne tak snadno.

Chci pryč, šéf mě drží

Pavel Jeník z Brna se vyučil truhlářem, ale po škole dal přednost místu údržbáře v počítačové firmě svého strýce. "Když strýc podnik prodal, přestala mě práce pod novým vedením bavit," vzpomíná. Bývalý spolužák mu navíc nabídl zaměstnání v malé dílně na umělecký nábytek. "Šéf o mém odchodu z firmy nechtěl ani slyšet. Rozhodl jsem se proto dát výpověď." Pavel oznámil zaměstnavateli, že končí, a těšil se, že po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční výpovědní doby firmu opustí. Výpověď však byla neplatná.

"Zaměstnanec může dát výpověď i bez uvedení důvodu," zdůrazňuje Václav Felgr, právník z ústeckoorlické poradenské společnosti Vafel, "není ovšem platná, pokud není zaměstnavateli doručena písemně. Kromě toho z ní musí být jednoznačně poznat, že zaměstnanec chce skutečně odejít."

Rád bych zůstal, ale musím jít

V truhlárně, kam Pavel Jeník nakonec přece jen odešel poté, co dal výpověď znovu, se mu však na očekávané lepší časy neblýskalo. Nový šéf nebyl takovým kamarádem, jak se zdálo, a po dvou letech slíbil jeho místo někomu jinému. "Dostal jsem výpověď s odůvodněním, že se z organizačních důvodů ruší moje pracovní místo," popisuje Jeník, "ve skutečnosti za mě přišel do dílny někdo jiný. Dělal přesně to, co já, jen se moje pozice uměleckého truhláře formálně přejmenovala na designera ozdobných prvků." Rozhodl se bránit žalobou a soud mu dal za pravdu. Výpověď prohlásil za neplatnou, zaměstnavatel ho musel vzít zpátky a nahradit mu mzdu za dobu, kdy nemohl pracovat.

Hrozí vám výpověď

K tomu, aby mohl dát šéf dílny svému bývalému kamarádovi výpověď, by totiž musel provést takové organizační změny, kvůli kterým by pro něj už neměl práci. Například kdyby změnil celý způsob výroby nebo dílnu přestěhoval jinam. Výpověď můžete také dostat, když vám v práci dlouhodobě brání zdraví nebo pokud se například odmítnete účastnit povinných školení nutných pro další práci. Důvodem může být i vaše nekázeň, kterou vám šéf opakovaně vytkl.

Zaměstnavatel vás však nemůže nikdy vyhodit bezdůvodně nebo z důvodu, který není v zákoně. Odůvodnění navíc musí být přímo ve výpovědi napsáno. Nemůžete být propuštěni v době, kdy jste na nemocenské nebo mateřské dovolené. Takový čas se ani nezapočítává do výpovědní doby, která už začala běžet před tím.

Jak se bránit nátlaku

Kdekterý vedoucí by se svého zaměstnance rád zbavil i v jiných případech, ale to mu zákon nedovoluje. Často se proto stává, že na něj vyvíjí psychický nátlak, aby sám odešel. "Ve většině takových případů bohužel dosáhne dříve či později svého," říká pražská personální psycholožka Hana Kyrianová. Upozorňuje na to, že práce ve firmě, odkud chce šéf zaměstnance dostat pryč, se může významně odrazit na zaměstnancově psychické pohodě.

V první řadě doporučuje probrat celou věc s nadřízeným, pokusit se dohodnout se na druhé šanci nebo příznivých podmínkách odchodu. Když vám dá zaměstnavatel výpověď protiprávně, můžete případný soud sice vyhrát, ale měli byste se připravit, že budete ohroženi hned při první další příležitosti, kdy se mu naskytne šance propustit vás legálně. "Ten tlak, který si člověk v této situaci prožije, někdy nestojí za pomíjivý pocit vítězství," míní Kyrianová.

Vše může jít rychleji

Dvouměsíční lhůta mezi výpovědí a odchodem slouží k tomu, abyste měli čas najít si novou práci a aby si i šéf mohl za vás sehnat náhradu. Ovšem v případech, kdy jeden poškodí druhého tak výrazně, že není namístě provinilce chránit, může pracovní poměr skončit okamžitě. Z práce můžete ihned odejít ze zdravotních důvodů, nepřeřadí-li vás šéf na jinou práci, nebo když nedostanete zaplaceno ani patnáctý den po termínu výplaty.

Zaměstnavatel vás může okamžitě vyhodit, pokud zvlášť hrubě porušíte pracovní kázeň, například když bez omluvy přestanete chodit do práce nebo se na pracovišti opijete. "V praxi to také bývá třeba krádež v práci," říká Václav Felgr. "Chytrý zaměstnavatel předchází nedorozumění tím, že například v pracovním řádu přesněji vymezí, co považuje za zvlášť hrubé porušení kázně," dodává.

Oznámení o okamžitém ukončení poměru musí být vždy písemné a jeho důvod v něm jednoznačně popsaný. Bez sdělování důvodů můžete ze dne na den skončit jen na začátku spolupráce, když ještě běží zkušební doba.

Kdy můžete dostat výpověď:

dojde k organizačním změnám

zdraví vám dlouhodobě zabrání v práci

nesplníte předpoklady pro výkon práce

budete opakovaně porušovat kázeň

Jak je možné odejít z firmy