Odchod: ověřte si, na co máte nárok

Na ten den je dobré se pořádně připravit. Nejen výběrem správné tašky, do které se vejdou všechny vaše předměty ze šuplíků a skříní, ale hlavně je nutné vybavit se informacemi o všech možnostech, které lze při odchodu z práce využít. Můžete se poradit s někým, kdo už podobnou zkušenost zažil, nebo přímo s právníkem. „Zaměstnanec odcházející z práce musí dostat zápočtový list, který pak předá novému zaměstnavateli nebo úřadu práce,“ říká Zdena Kárná, která pracuje pro několik firem jako účetní a finanční poradkyně.

V zápočtovém listu je uvedeno datum, způsob a důvod ukončení pracovního poměru, nárok na dovolenou, čerpání dovolené v kalendářním roce i počet dnů, které vám ještě zůstávají, případně srážky ze mzdy. Dále zaměstnanec obdrží ještě kopii evidenčního listu důchodového pojištění, který si doma založí. „Důchodový list se nyní připravuje ve dvou kopiích. Jednu si ponechá firma a originál pošle na správu sociálního zabezpečení. To, že se dává i zaměstnancům při odchodu, byť třeba ve firmě pracovali jenom rok, je teď zavedeno nově. Stávalo se, že některé nesolidní firmy důchodový list neodeslaly, pak časem zanikly a lidé měli problémy se při vyřizování důchodu dopátrat potvrzení o odpracované době,“ dodává Zdena Kárná.

V případě, že dotyčný dostane výpověď pro nadbytečnost, má nárok na odstupné, které se stanoví vždy podle zákoníku práce. Ti smutnější, kteří neopouštějí místo, protože dostali lepší, ale míří na úřad práce, potřebují i potvrzení o průměrném čistém výdělku. Vypočítává se z něj výše podpory v nezaměstnanosti.

Zjistěte si, co všechno musíte vrátit

Nespoléhejte na to, že kolegové na personálním oddělení vědí všechno. Ověřte si, jak se odchod ze zaměstnání promítne do vašich daní, příjmů a zdravotního a sociálního pojištění. Požádejte také o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Vystavuje se totiž na vlastní žádost a potřebujete ho k ročnímu zúčtování odvedených záloh na daň ze závislé činnosti u nového zaměstnavatele, nebo pokud budete podávat daňové přiznání osobně.

Informujte se dále, na co máte při odchodu nárok a co musíte bezpodmínečně vrátit. Je to lepší než být později nepříjemně překvapeni, že chybný krok ovlivnil výši vašeho důchodu, nebo nacházet ve schránce doručenky od bývalého zaměstnavatele, že jste něco neodevzdali, něco dlužíte, či naopak shledat, že jste vrátili něco, co jste nemuseli. Zvlášť v menších firmách, kde nemají s odchodem pracovníků takové zkušenosti, se neinformovanost může vymstít.

Jak je to s benefity?

Pokud nebude zaměstnavatel souhlasit s případným vaším odkupem, budete muset odevzdat například klíče od služebního vozu, mobilní telefon či notebook. Nabídka možnosti odkupu služebního vozu za zůstatkovou cenu nebývá tak častá. Spíše ji dostávají lidé ve vyšších funkcích, dlouholetí řídící pracovníci, kterým tak společnost vyjde vstříc a vyjádří jim tím i poděkování, nebo když tito lidé odcházejí do důchodu.

Mnoho firem dnes připlácí svým pracovníkům i na důchodové spoření, některé i na úrazové či životní pojištění. „Odcházející zaměstnanec má tak dvě možnosti. Buď si pojištění a spoření převede na sebe, nebo se dohodne s budoucím zaměstnavatelem, jestli je ochoten v připlácení pokračovat,“ vysvětluje Zdena Kárná.

Zaměstnavatel by vám měl pomoci hledat místo

Jak uvádí právník David Junek z pražské advokátní kanceláře Grubner & Partneři, pokud pracovník odchází z práce, protože bylo zrušeno jeho pracovní místo, je zaměstnavatel povinen pomáhat mu hledat novou práci. „Měl by spolupracovat s úřadem práce, popřípadě, když se dozví, že třeba jeho obchodní partner hledá zaměstnance, dotyčného informovat,“ konstatuje Junek a dodává: „Firma musí například poskytnout zaměstnanci pracovní volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy, nejvýše na jeden půlden v týdnu, a to po dobu odpovídající výpovědní době, jestliže si bude hledat nové zaměstnání. Toto volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat. To pomůže zejména tehdy, jestliže pracovník hledá novou práci ve velké vzdálenosti od první a neměl by tak na jednání dost času. “

Avšak po odchodu zaměstnance ze zaměstnání je už pouze na dobré vůli firmy, jestli dovolí bývalému pracovníkovi vstup na pracoviště, aby k hledání práce využíval internet nebo kopírku. Stává se to zřídka a spíše v malých firmách.

Máte nárok na posudek