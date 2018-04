Odchod z penzijního fondu přijde na 800 korun

Vláda, která změní penzijní systém, moc v oblibě nebude, protože to bude bolet. A tak se do takového kroku politici moc neženou. Čtyřicátníci a lidé mladší by se pomalu měli smiřovat s myšlenkou, že na ně už možná žádná penze nezbude. Ti odpovědní si spoří sami.

Jenže výnosy penzijních fondů byly v posledním roce bídné. Zisky, které stojí za zmínku, připsaly klientům jen tři penzijní fondy. Samozřejmě je krize, ale tím spíš klienti sledují, jestli jejich fond nevyhazuje někde peníze zbytečně. Příliš štědré provize, nová centrála, luxusní tiskové materiály. Jestli se vám také zdá, že váš penzijní fond hýří a jinde by mohly být zisky větší, můžete jít jinam.

Jenže ouha, donedávna byl přestup zdarma, teď se za něj platí. To klienty odradí od takzvané turistiky mezi fondy. Poplatek z vlastního prostě bolí víc, než když se náklady na přestup vezmou ze společné kasičky. Fondy by díky tomu měly ušetřit kolem 90 milionů ročně.

Pokuta i odměny za přebíhání

Zaplatí ten, kdo je u fondu kratší dobu než 5 let. Zákon umožňuje fondům vybírat až 800 korun a všechny toho využívají naplno. Fond, který vás láká, však může nabídnout bonus. Spočítejte si, jestli přestup za těch 800 korun stojí.

Například Allianz nabízí klientům bonus 2 procenta z převedených peněz. Jestli už máte na penzijním účtu víc než 40 000 korun, změna se vám vyplatí. Bonus bude vyšší než pokuta ve starém fondu. V jiných bonusech jsou si fondy zoufale podobné. Kdo ještě nenabízí "výhodnou" kreditní kartu, určitě ji chystá. A možnost nahlížet do konta přes internet je už také skoro standardem, stejně jako slevy na pojistkách téže bankovní skupiny.

Věrní zadarmo, starší mají smůlu



Klienti, kteří jsou u fondu delší dobu než pět let, mají přestup i nadále zadarmo. Komplikované je to jen u starších lidí a u těch, kdo spoří víc než 15 let. "Komu totiž vznikne nárok na penzi, tomu fond nemusí přechod umožnit. A nemusí přitom o penzi ani žádat," uvádí Ivana Křížková z PF Aegon.

Lidé nad 60 let tak před sebou mají dvě varianty. Spoří 5 let a mají nárok na penzi, tudíž jim fond přechod zamítne. Nebo spoří kratší dobu a pak za přestup platí pokutu. Obdobně to podle tvrzení fondu mají mladší lidé, kteří si sjednali takzvanou výsluhovou penzi. Po patnácti letech spoření už na ni má nárok třeba 35letý člověk.

Platíte, i když skončíte úplně

Poplatek fondu zaplatíte, i když skončíte smlouvu do pěti let od založení. A opět je to 800 korun. Ale například PF Komerční banky si účtuje osm stovek jen v případě, že si necháte vyplatit odbytné do dvou let. Od dvou do pěti let pokutu snižuje.

Jedna věc se nemění, ale podle informací ze všech penzijních fondů je pro klienty stále stejně překvapivá. Asi proto, že je velmi nemilá: když ukončíte smlouvu do jednoho roku od uzavření, nemusíte zpět dostat vůbec nic. V podmínkách penzijního připojištění je totiž jednoznačně napsáno, že na odbytné máte nárok až po dvanácti měsících, během kterých řádně platíte sjednané příspěvky. Můžete se samozřejmě pokusit o individuální domluvu s fondem, ale ta je bez záruky.

Další změny nejsou drastické

Kromě zavedení poplatku se zákon změnil ještě ve dvou bodech. Zaměstnavatel už nemůže svůj příspěvek podmiňovat tím, že je pracovník u konkrétního fondu. Finanční poradci musí také klienta seznámit s tím, jakou za uzavření smlouvy dostanou provizi.

Většinou to řeší tak, že ke smlouvě přidají papír s výpočtovou tabulkou. Jestli vás jejich provize zajímá, vypočtete si ji podle svého věku a ukládané částky. Když spoříte 500 korun, dostane poradce provizi asi osm set.