Podepsal chybný údaj v odečtu vody. Za přešetření měl platit tisíce

"Hlásil jsem pracovnici RPG, že stav vodoměru u teplé vody je 229 kubíků, v protokole a ve vyúčtování je ale zapsáno 299 kubíků," uvedl bývalý nájemník. Tuto skutečnost reklamoval, ovšem bez úspěchu. Reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že protokol podepsal.

Pan Šintaj se ale nevzdal a reklamoval znovu. Navíc si stav vodoměru ke dni předání bytu vyfotografoval, a tak si byl jist, že další reklamace bude jistě brzy vyřízena v jeho prospěch. Mýlil se.

Měl zaplatit náklady za opravné vyúčtování

Od společnosti RPG Byty dostal zamítavou odpověď a v dopise stálo: "S ohledem na skutečnost, že uvedením nesprávného a chybného údaje na protokolu o předání bytu a požadavkem provedení opravného vyúčtování služeb, spojených s bydlením, vzniknou naší společnosti další náklady s tímto spojené (například náklad za papír, tisk, práce zaměstnanců, poštovné atd.), požadujeme po nájemci před provedením tohoto kroku stvrzení skutečnosti, že si je nájemce vědom nutnosti uhrazení nákladů, s výše uvedeným spojených."

Náklady přitom společnost RPG Byty vyčíslila na neuvěřitelných 9 120 korun. S tím ale pan Šintaj nesouhlasil a písemně to společnosti sdělil. Odpovědi se však nedočkal. Zajímalo nás proto, za co vlastně RPG Byty požadují tak vysokou částku.

"Částka, která byla uvedena v našem dopise panu Šintajovi, nebyla částkou za vyřízení reklamace, ale částkou odpovídající nákladům na vyhotovení opravného vyúčtování pro dalších 226 bytů napojených na dodávku teplé vody," uvedl Petr Handl, ředitel pro vnější vztahy společnosti RPG Real Estate, do jejíž skupiny RPG Byty patří.

Vysvětlení by to možná bylo, ale tak vysoká částka? Má na to společnost vůbec nárok a je pan Šintaj povinen tuto sumu zaplatit? Advokát, kterého jsme požádali o vyjádření, je opačného názoru.

Podle advokáta je reklamace oprávněná

"Pronajímatel je v tomto případě povinen vyhovět reklamaci, neboť ta je důvodná," uvedl advokát Pavel Nastis. "Rozpočet spotřeby vody je skutečně chybný, navíc je to prokazatelné i fotografií bývalého nájemce," doplnil.

Zapamatujte si: Na reklamaci máme nárok ze zákona. Ať už reklamujeme vadný výrobek či nesprávně vyúčtované služby.

Firma je povinna reklamaci vyřídit do 30 dnů. Je samozřejmě oprávněna reklamaci zamítnout.

Problémy s reklamací lze konzultovat na lince spotřebitelské poradny dTest: 299 149 009

A hlavně, podle advokáta nemá společnost RPG Byty žádné právo požadovat platbu předem. To by mohla pouze až v případě, že by jí vznikla škoda. Navíc by musela prokázat, že škodu způsobil bývalý nájemník.

"K té chybě došlo při vracení bytu, chyba se stala v předávacím protokole, ale předávací protokol je dvoustranný právní úkon, který podepsali pan Šintaj a zástupce RPG," podotkl advokát. Nedá se tedy říci, že vina je výlučně na straně pana Šintaje. Vina je stejně tak i na straně zaměstnance RPG, který rovněž svým podpisem stvrdil správnost údajů na předávacím protokolu.

"Pokud by tedy měl někdo hradit škodu, která RPG vznikne, tak pan Šintaj pouze polovinu a RPG druhou polovinu," uzavřel problém Nastis. Nicméně i kdyby se prokázalo, že pan Šintaj společnosti způsobil škodu, rozhodně není povinen ji platit před započetím jakéhokoli šetření.

Případ prověřili a důkaz uznali

Nakonec pro pana Šintaje dobrá zpráva. Společnost RPG Byty jeho reklamaci uznala a my jsme ho o této skutečnosti ihned informovali. Nevěřil nám. "Pro jistotu jsem volal na zákaznickou linku společnosti, a tam mi řekli, že o vyřízení mé reklamace vůbec nic nevědí," podivoval se nájemník.

Po dalších čtrnácti dnech ale přišel od RPG Byty dopis: Vaši reklamaci jsme uznali jako oprávněnou a zasíláme nové vyúčtování sužeb spojených s bydlením za rok 2011. Za vzniklé nedopatření se omlouváme.

"Jsem přesvědčen, že se společnost RPG Byty začala mou reklamací vážně zabývat teprve na základě vašeho telefonického dotazu," uvedl Jozef Šintaj. "A vaší redakci moc děkuji za zájem a za čas, který mému problému věnovala," dodal.