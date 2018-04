Odhad konce roku 2009: euro za 29 korun, dolar za 20,50

Hlavním přesvědčením je, že naděje v lepší vývoj světové ekonomiky je velmi předčasná. Zdánlivé oživení rozvinutých ekonomik je jenom výsledkem jisté stabilizace po traumatických otřesech z minulého podzimu a v omezené míře možná také důsledkem tvorby zásob. Jde hlavně o pomoc od státu, které se bankám dostává.

Dolar za 20,50 koruny, euro za 29

Odborníci očekávají po zbytek roku 2009 oslabování české koruny. K tomuto přesvědčení je mimo trhem očekávanému snížení úrokových sazeb ČNB vede:

• očekávání prohloubení problémů exportně orientovaných složek české ekonomiky, což podlomí důvěru v českou měnu;

• efekt nákazy při očekávané druhé vlně tlaku na oslabení měn Pobaltí a maďarského forintu. To by vedlo k prodeji měn našeho regionu, korunu nevyjímaje.

• ČNB jako prorůstové opatření spatřuje spíše slabší korunu než silnou (aktuální kurs 25,87 znamená spíše silnou korunu).

Experti předpokládají, že na konci třetího kvartálu roku bude kurz na úrovni 27 korun/euro a na konci roku pak 29 korun/euro.

Do začátku srpna se bude kurz pravděpodobně pohybovat 18,20-18,50 koruny/americký dolar. V dlouhodobém horizontu do začátku roku 2010 se očekává kurz na úrovni do 20,50 koruny/americký dolar.

Kde bude americký dolar za tři měsíce

Obecně existují dva pohledy na vývoj amerického dolaru. Podle prvního z nich mají obchodníci odpor k držení dolaru. Zbytek světa, zejména Čína a jiné země rozvíjejících se trhů, se podle tohoto názoru rychle zotavují. USA ale nadále setrvávají v nesnázích ve svém finančně vyčerpaném světě a musí tisknout peníze a provádět devalvaci, aby se dostaly z velké váhy svého zahraničím financovaného dluhu.

Podle Saxo Bank bude za měsíc kurz dolaru vůči euru na podobné úrovni jako dnes. V horizontu 3 měsíců a jednoho roku bude posilovat na úroveň 1,25 dolaru/euro.

Euro je v "zemi nikoho"

Zdá se, že euro není ani tady, ani tam, když dochází k pohybům v náladě k riziku. Je patrné, že si vede lépe než americký dolar a japonský jen. Ekonomika eurozóny nefunguje dobře a silnější měna je poslední věcí, kterou ekonomika potřebuje. Sledujeme Evropskou centrální banku, která začíná být stále více zatažena do teritoria podobného kvantitativnímu uvolňování (QE) i přes odvážná slova svých předních jestřábů, vedených Weberem. Zejména sledujeme známky politických neshod v politickém rámci eurozóny.

Britská libra: Očekáváme, že ve srovnání s měnovým košem se silné zotavení libry, jehož svědkem jsme byli během posledních několika měsíců, poněkud zpomalí. Ke špatným časům úplného odmítnutí této měny se ale zřejmě už nevrátíme. Přesto tu ale rozhodně stále ještě existuje riziko rychlého výprodeje libry, a to s ohledem na obrovskou potřebu financování, kterou v následujících letech bude Velká Británie mít. Pokud ale v následujících týdnech nebo měsících přijde na pořad dne nepříznivý scénář vývoje eurozóny, mohla by britská libra posílit v důsledku vývoje důležitého měnového páru britská libra/euro.

Švýcarský frank: Pokud jde o tuto měnu, jsou naše očekávání prozatím a do doby, než se na světlo dostane nějaká jiná okolnost, neutrální. Bude zajímavé sledovat, co se stane s měnovým párem švýcarský frank/euro a s hranicí 1,5, pokud do hry vstoupí scénář silně negativního vývoje eura. Obecně bychom v krátkodobém výhledu, pokud dojde na scénář s averzí k riziku, spíše prodávali frank proti japonskému jenu nebo nakupovali frank proti komoditním měnám (kanadský dolar, americký dolar, novozélandský dolar, australský dolar).