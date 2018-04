Odhalte šéfa manipulátora

Dobrému šéfovi - manipulátorovi se může podařit u svých podřízených vyvolat pocity, že jsou špatní, nedostačující, a to nejen profesně, ale i jako lidé - osobnosti. Pocit viny vede k nízkému sebevědomí a podobnému výkonu práce. Někdy šéfové využívají tohoto triku proto, aby zaměstnanci nemuseli napřímo dávat výpověď, a snaží se svého podřízeného donutit k tomu, aby odešel sám. Tento způsob jednání se často používá v případě, kdy vedoucí vycítí, že by jeho funkce mohla být druhým ohrožena.



Manipulátorské metody

Manipulátor může používat různé destruktivní metody. Pokud je to nutné, upozorňuje na své zásluhy a zároveň snižuje sebevědomí svých zaměstnanců. Může se ve vás snažit vzbudit strach, pocit viny, silné emoce, které vás naprosto rozhodí. Manipulovat se svými podřízenými může přímo tak, že začně vytvářet nátlak, nebo i nepřímo tím, že se snaží taktizovat, tak aby dosáhl vždy svého. Důsledky manipulace mohou být často zničující. Projevuje se například ztrátou sebevědomí, strachem ze všeho, co uděláme, pocitem, že jsme naprosto selhali. Bojíme se, jak bude naše jednání posuzováno. Začneme o sobě pochybovat, což je cílem manipulace.



Jak takového šéfa rozpoznat?

Především byste měli vědět, že existuje asi 5 typů šéfů manipulátorů:

Narcistní šéf je ten, který sám k sobě shlíží, manipuluje s druhými, ale na druhou stranu také nechá i manipulovat sám se sebou. Zásadně nesnáší zaměstance, kteří se mu "postaví" do cesty.

Schizoidního šéfa poznáte podle toho, že je chladný, neosobní, arogantní, bojí se chorobně vlastního selhání a má potřebu cítit se silný. Ten vládne tak, aby nebyl ovládán.



Šéf pedant se bojí být spontánní a nahodilý. Tento typ šéfa musí mít všechno jasně nalinkováno. To mu dodává pocit jistoty a bezpečí. Může podřízené šikanovat kvůli maličkostem, týmová práce je s ním skoro nemožná.

Autorativní vedoucí se obává sám sebe. Toho, že není dost dobrý, proto tyranizuje ostatní zaměstnance. Výtečně organizuje, často však improvizuje, tvrdě prosazuje svůj názor, i když není dobrý. Je proti všem ostatním názorům a návrhům.



Mazaný šéf je zase chrobně ctižádostivý. Vnitřní nejistotu retušuje potřebou úspěchu. Pro podřízené je lehko odhadnutelný. Rozeznává u podřízených pouze potřebné od nepotřebného.

Manipulátor vychází z toho, že má vždy pravdu a musí být ve finále po jeho. Často manipuluje s podvědomím svých zaměstnanců. Což si můžou uvědomit, až když je pozdě.



Dá se s takovými šéfy vycházet?

Vyjít se šéfem manipulátorem je pro submisivnějšího zaměstnance vždy problém, neboť ho již předem provází strach z toho, co udělá nebo co řekne a jak za to bude kritizován. Často před ostatními kolegy, aby vedoucí ostatním názorně předvedl nejen svoji dokonalost, ale hlavně neschopnost toho druhého.

Mnozí šéfové o sobě tvrdí, že manipulují se svými podřízenými pozitivně. Tedy snaží se se svými podřízenými vyjednávat, uklidnit je, řešit situace nekonfliktní cestou.



Jak se bánit manipulátorům?

Zaměstnanec, který si sám nevěří, není si jist svým vlastním nápadem, názorem nebo si nedokáže stát za svým slovem, obhájit se, to má s takovým šéfem těžké. Podle psychiatra Jana Cimického existuje několik zásadních rad, jak v práci před šéfem obstát: "Chovat se ke svému nadřízenému upřímně a přátelsky. Je důležité, aby byl vždy připraven vzít zpět svůj názor a uměl vyčkat na správný okamžik.



Zaměstnanec, který trpí tím, že jeho šéf s ním bude zase v práci manipulovat, by si měl doma promyslet, co bude druhý den dělat v práci a jaké problémy může očekávat.

Měl by vědět, že nemá nic nepřehánět a nikoho do ničeho nenutit.” uzavírá Cimický.



Manipulátor ve zkratce:

NARCISTNÍ

SCHIZOIDNÍ

PEDANT

AUTORITATIVNÍ

MAZANÝ