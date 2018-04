Odkrýváme skryté rezervy týmu

Ochabnutí pracovního nasazení. Únava z toho, že tytéž problémy potkáváte ve firmě již několikátý rok, aniž se vyřeší. Zaběhnutý stereotyp sice nepřináší nic vyloženě špatného, ale také nic dobrého. Jak se s tím poprat? "Jedním z řešení je nabídnout pracovníkům aktivní odpočinek plný činností a her, které nejenže odkryjí charaktery všech zúčastněných, ale mohou nastartovat i pozitivní změny ve firmě," říká Martin Chlad, vedoucí outdoorové sekce společnosti Altego z Brna, která pořádá speciální tréninkové programy určené pracovníkům.



Někdy se pro outdoorové tréninky používá i termínu teambuilding neboli budování týmu. Co tím lze zjistit, respektive získat?



S nadsázkou mohu říci: vše, co si zadavatel-zaměstnavatel přeje. Na základě jeho očekávání jsme schopni sestavit program. Může jít o volnější akci plnou zábavy, aktivního odpočinku i méně náročných aktivit. Nebo jde o cílený trénink. V obou variantách je vždy minimálním efektem lepší poznání pracovníků a zlepšení atmosféry na pracovišti. Ucílenějšího tréninku se dají nastartovat i některé změny. Například zlepšení schopnosti vyjednávat, u manažerů pak schopnosti rozhodovat se intuitivně, lépe vést tým.

Je možné přitom zjistit, kdo je jaká osobnost?



Ano. Pokud je během tréninku přítomen odborník s psychologickým vzděláním. Ten je schopen přiměřeně délce trvání tréninku a jeho programu podat zadavateli osobnostní charakteristiku účastníků. Pokud je v realizačním týmu tréninku přítomen lektor s odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z firemního prostředí, dokáže vyhodnotit i pracovní předpoklady jednotlivce pro danou pozici a také analyzovat vztahy a fungování týmu účastníků.



Ale na to je potřeba více času. Jak dlouho školení probíhá? A co takový trénink obnáší?



Nejčastěji jde o kombinaci činností spojených většinou s pohybem ve volné přírodě a

vzdělávacích seminářů v sále. Samozřejmě se najde čas i pro hodnocení, diskusi a odpočinek. Naši klienti většinou volí program tréninku se dvěma noclehy, protože pak je dostatek času využít neformálnost prostředí. Trénink pak začíná v odpoledních hodinách. Poté, co se účastníci ubytují a mají za sebou úvodní formality spojené s programem, následují aktivity zaměřené na uvolnění a prolomení ledů neboli "icebreakes".

Konkrétně jde o akce spíše sportovnějšího nebo zábavného rázu, ze kterých se nedělají žádné výstupy. Hlavní program následuje až druhý den. Začíná se činnostmi, které "nutí" účastníky říct své názory, nabízet řešení, obhajovat své postoje. Dále jde například o napodobení krizových situací a podobně. Je tu prostor vše probrat, pojmenovat silná a slabá místa, navrhnout možná řešení.



Na co by si měly dát pozor firmy, které budou podobný trénink objednávat poprvé?



Určitě pomohou reference či doporučení těch, kteří již podobný program absolvovali. A také je lepší oslovit více vzdělávacích či outdoorových firem - z jejich reakce si lze do určité míry odvodit jejich kvalitu a profesionalitu.



Jací zaměstnavatelé mají o vaše programy zájem?



Většinou zahraniční firmy. Pro ně je to běžná záležitost. I větší české společnosti již tuto formu školení pracovníků přijaly za svou. Ale zvykají si na ni postupně také malé firmy, třeba jen o deseti patnácti lidech.



A kolik zaměstnavatel za program zaplatí?



Více než cena by měl být outdoor trénink vnímán z pohledu firmy jako investice, z

pohledu zaměstnanců pak jako nemzdová odměna. Jde o netradiční prožitek, který si určitě nadlouho zapamatují a zároveň firmě přinese efekt. Pokud mám mluvit o konkrétní sumě, záleží na obsahu a struktuře programu, délce tréninku a především na kvalitě lektorského týmu. Dalo by se hovořit o třech úrovních. Celý program zvládne připravit i skupina vysokoškolských studentů nebo parta nadšenců, ale může to být na úkor kvality.

Cena takového semináře se může pohybovat v řádu několika tisíc korun na den. Pokud se budeme bavit o "střední cestě", investuje firma do školení desetitisíce za den. Zde už by měla být záruka, že nedostanete pouze "poloviční porci". V případě ještě vyšší cenové úrovně platí - pokud jde o školitele - totéž co u střední varianty. To, co se tady dostává navíc, jsou vnější podmínky. Třeba, že školení proběhne v Africe. Od toho se potom odvíjí i cena.