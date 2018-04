Odložit většinou můžete až tři leasingové splátky, říká odborník

Nejběžnější je finanční leasing. Předem zaplatíte jen první splátku a vůz můžete bez problémů užívat. Auto si ale jen pronajmete. Vlastnit ho budete, až když zaplatíte všechny splátky leasingové společnosti.

Při operativním leasingu si auto jen pronajímáte. Nikdy nebude vaše. Oproti finančnímu leasingu má tu výhodu, že povinné a havarijní pojištění hradí leasingová společnost. Ta také zařídí placení silniční daně, asistenční servis, údržbu a případné opravy.

Poslední dobou lidé více než leasing využívají úvěr. Pocítily leasingové společnosti znatelný pokles? Jak je to s poslední splátkou? A co když mi auto na leasing někdo ukradne? Nejen na to jste se ptali v on-line rozhovoru (více o poklesu zájmu o leasing se dočtete v předchozím článku).

všechny otázky a odpovědi čtěte zde Odpovídal Petr Neuvirth, který se specializuje na oblast leasingu od roku 2002, kdy začal pracovat pro ČSOB Leasing. Nejprve byl ve společnosti zaměstnán jako právník, dnes je produktovým ředitelem.

ČSOB Leasing nabízí od poloviny dubna novinku. Když si pořídíte nový vůz na leasing, získáte povinné ručení na rok zdarma. Finanční leasing nebo úvěr si musíte sjednat ve spolupráci s vybranými pojišťovnami přímo při nákupu vozidla u dealerů, kteří se společností spolupracují.