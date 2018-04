Odměna nefunguje. Co s tím?

Věc však můžete řešit běžným způsobem: když se vám třeba dárek nelíbí, protože na obrázku v katalogu vypadal jinak, vraťte jej. Některé společnosti to umožňují. Informace je k nalezení v obchodních podmínkách nebo na infolince společnosti. A vyplatí se zkoumat předem. U České spořitelny například vezmou zpět jen zboží, ke kterému klient doplácí vlastní peníze. To, na co svými body dosáhne kompletně, se dá vrátit jen v případě nefunkčnosti nebo poškození.

Jestliže má dárek vadu, požádejte o nápravu. Reklamaci můžete totiž uplatnit nejen na věci osobně zakoupené, ale i na ty, které jste získali ve věrnostním programu. „Zboží musí mít jakost, která odpovídá vyhlášeným podmínkám. Jestliže není taková věc uvedena, musí být jakost obvyklá. Záruční doba je standardní, taková, jakou dává výrobce na zboží zakoupené například v obchodě,“ vysvětluje advokát Vojtěch Tříska. Majitel předmětu musí žádat o opravu vadného výrobku u společnosti, od níž dárek dostal. Stejně tak jsou standardní i lhůty na vyřízení reklamace a záruční doba, tedy obvykle dva roky.

Jeho slova potvrzují na klientské lince České spořitelny: „V případě oprávněné reklamace klientovi zašleme nové zboží výměnou, a navíc k jeho bonusovému účtu přičteme 300 bodů jako satisfakci za nepříjemnosti.“

Co se vyplatí nakoupit v cizině? Kde a jak ušetříte tisíce?Čtěte v aktuálním tématu ZDE .

Problém s porouchaným výrobkem nebo s dárkem, který ve skutečnosti vypadá jinak než na obrázku, vyřešily v některých společnostech prakticky. Například Eurotel nezasílá klientům dárky, ale raději poukázky na zakoupení zboží. Zvolit si lze z poměrně širokého seznamu obchodníků a konkrétní odměnu si vybere zákazník sám, v kamenném obchodě, kde si může zboží prohlédnout. Při této variantě bude samozřejmě případnou reklamaci uplatňovat přímo u obchodníka.

V katalozích odměn, které obchodníci předkládají svým zákazníkům se najdou věci zcela obyčejné i dárky, které stojí za to. Je reálné se jich dočkat?

Například digitální videokameru Sony získá řidič kdo u Shellu odebere benzín za jeden a půl milionu korun. Spotřebuje-li 20 litrů obyčejného benzínu týdně bude na kameru šetřit nesmyslných 52 let. Ani ten, kdo využívá služeb společnosti s větší intenzitou pravděpodobně čekání neurychlí na méně než pět let.

Česká spořitelna nabízí jako odměnu digitální fotoaparát Olympus MJU. Jeho cena v obchodech je kolem sedmi tisíc korun, za používání platební karty jej dostanete v případě, že uskutečníte nákupy v hodnotě 2 040 600 korun. Člověk s průměrným příjmem měsíčně zaplatí kartou nejvýše kolem osmi tisíc korun. Kdyby šetřil na tento fotoaparát počkal by si 21 let. Obava, že bude rozdávat fotoaparáty ve velkém, tedy banku trápit nemusí. Mnohem více si zákazníci objednávají cédéčka, slevy do kina, batůžky, hračky.

Překážkou může být ještě jedna maličkost. Zatím co pečlivě sbíráte body vyhlašovatel věrnostního programu může změnit nabídku nebo akci zcela ukončit. Podobná věc se stala zákazníkům obchodního řetězce Julius Meinl. Jejich bonusový systém dříve obsahoval slevy na zboží přímo v supermarketech, a i u mnoha obchodních partnerů. S velkou slevou si mohl člověk pořídit počítač nebo třeba návštěvu v kadeřnictví. Dnes mohou zákazníci uplatnit slevu pouze přímo v obchodě Julius Meinl.

Zcela ukončit program může samozřejmě společnost také. Buď tak učiní v termínu, který byl již od počátku znám a všichni jeho účastníci s ním byli seznámeni při svém vstupu do něj. Jestliže je věrnostní program vyhlášen na dobu neurčitou, je považován za veřejný příslib. „Obecně by k odvolání mělo dojít stejným způsobem, jakým byl příslib vyhlášen nebo způsobem stanoveným v jeho podmínkách,“ vysvětluje advokát Vojtěch Tříska. V případě, že společnost schraňuje osobní data zákazníků, což bývá zcela běžné, dalo by se považovat za slušnost, že klientům oznámí svůj záměr ukončit program osobně a s dostatečným předstihem. Učinit tak může písemně, ale i e-mailem či esemeskou.

Stane-li se, že je věrnostní program ukončen bez předchozího upozornění, mohou ti, kdo měli nárok na některou z odměn žádat o její zaslání. Musí to však stihnout do třech let, tolik totiž trvá promlčecí lhůta.