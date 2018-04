Odměna není jen plat, ale také různé výhody

Dnes už nabízí alespoň stravenky, což je nejběžnější benefit, většina zaměstnavatelů. „Nejoblíbenějšími výhodami jsou u zaměstnanců příspěvky na penzijní připojištění, mobilní telefony a možnost školení, u manažerů pak služební automobily,“ říká Jakub Puchalský, tiskový mluvčí společnosti Unilever. Zejména zahraniční a úspěšné tuzemské firmy nabídku benefitů přitom neustále vylepšují a rozšiřují. Pracovníci mohou za zvýhodněných podmínek například investovat do akcií nebo využít nadstandardní lékařské péče. Velmi často mají také k dispozici ročně několik dní volna, které mohou vyčerpat, na co chtějí, aniž by účel sdělovali zaměstnavateli. Platí přitom obvykle, že čím vyšší pozice, tím více výhod.



Jaké výhody nabízejí firmy nejčastěji (v %) Služební mobil 98 Stravenky 96 Notebook 93 Služební auto pro některé zaměstnance 93 Týden dovolené navíc pro některé zaměstnance 90 Přístup k internetu ze svého počítače 86 Občerstvení na pracovišti 76 Společenské akce 67 Sportovní akce 63 Dary k životnímu jubileu 58

Zdroj: Studie Paywell 2003, PricewaterhouseCoopers

Pozn.: Jde o výsledky průzkumu u 180 společností většinou se zahraniční majetkovou účastí, působících v obchodě a distribuci, high tech, rychloobrátkovém zboží, farmacii, bankovnictví a finančních službách, průmyslové výrobě, automobilovém průmyslu, médiích, spedici, dovozu automobilů a distribuci energií.

Co dělat pro získání vyššího platu

Aby si lidé mohli polepšit, musí se především stále rozvíjet. Musí se zajímat se o dění na trhu, aby uměli odhadnout svou cenu na trhu práce. Dále je potřeba zvážit možnosti, které zaměstnavatel nabízí, postup uvnitř firmy. Někdy je nutné přemýšlet i o výměně dosavadní společnosti za jinou, cítí-li zaměstnanec, že jeho schopnosti přesahují nabízené uplatnění v „mateřské“ firmě.



Helena Kudláčková, PR & Marketing Coordinator Robert Half Czech Republic

Naučit se, co jiní neumějí nebo co je vzácné a po čem je poptávka. Měli by se naučit dosahovat výsledků a umět pracovat pod tlakem. Kdo chce vysoký plat, musí mít odpovídající výkon. Pokud to tak není, vyhodí ho, protože bude moc drahý.