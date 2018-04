Banky bojují o klienty: doporučte nás a my vám zaplatíme

Jde o oblíbený marketingový tah. Doporuč a získej odměnu. Využívají ho firmy k získávání nových zaměstnanců, obchody, které hledají další zákazníky. A v posledních letech i banky, které shánějí nové klienty. Lidé už totiž neváhají banku, s jejíž službami nejsou spokojeni, vyměnit. Boj o klienti je stále těžší. A projekty tohoto typu vyjdou rozhodně levněji než intenzivní reklama v televizi. Čtěte, které banky odměnu nabízejí a v jaké výši.

ČSOB a ERA - klient, který doporučí známému založení nového osobního účtu, může až do konce července získat odměnu 500 korun. „V případě, že si nový klient založí účet a do dvou měsíců alespoň třikrát zaplatí kartou v obchodě, obdrží on i stávající klient 500 korun. Takto lze doporučit tři nové klienty, celkem je tedy možné získat až 1 500 korun,“ říká mluvčí Pavla Hávová, podle níž ti nejrychlejší dostanou navíc rodinnou vstupenku podle výběru, například do Zoo Dvůr Králové nebo Techmania Science Centra Plzeň.

„V loňském roce na podzim jsme již odměňovali za doporučení, a akce se setkala s velkým ohlasem. Rozhodli jsme se ji proto zopakovat a navýšit odměnu z 300 na 500 korun,“ dodává Pavla Hávová.

Equa bank - nabízí odměny za doporučení, a to 100 korun. Odměnu dostane stávající klient poté, co nový klient uvede do žádosti o založení účtu jeho telefonní číslo. Doporučit lze jak příbuzné, tak známé. Jakmile nový klient provede transakci kartou, následující měsíc je stávajícímu klientovi odměna připsána.

Za zájemce o hypotéku i 700 korun

UniCredit Bank - získat můžete nyní až 1 700 korun. „Za každé úspěšné doporučení U konta, jeho varianty pro mladé do 26 let nebo účtu pro náročné U konto Premium, získají současný i nový klient odměnu 300 korun. Za doporučení Presto půjčky čeká oba klienty odměna 700 korun. U hypotéky dalších 700 korun,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Nový klient musí při zakládání účtu přes internet nebo na pobočce uvést unikátní promo kód. Ten dostali stávající klienti e-mailem, získají ho i na pobočce banky nebo na telefonní lince.

„Pro získání odměny stačí na nový účet zaslat platbu ve výši alespoň 2 tisíc korun a provést jednu transakci kartou. Spotřebitelská půjčka musí být čerpána do konce května a nesmí být před tímto datem mimořádně splacena. U hypotečních úvěrů stačí do konce května podat žádost, smlouvu je třeba podepsat nejpozději v červenci,“ doplňuje Petr Plocek. Odměnu banka vyplatí do 3 měsíců od konce akce, tedy nejpozději v srpnu.

Raiffeisen bank - má akci „Odměna za doporučení“. Konkrétně se jedná o tarify eKonto Komplet nebo eKonto Smart. Odměna ale nespočítá ve vyplacení peněz, ale v odpuštění poplatků za vedení konta. Klient získá výhodu v případě, že si další minimálně dva doporučení klienti založí jeden z tarifů. „Navíc pokud u těchto doporučených klientů nedojde k ukončení účtu do dvou let po otevření, klient bude mít vedení tarifu zdarma už napořád. K této nabídce máme ještě doplněk pro rodinné příslušníky. Pro ně bude vedení ekonta Komplet jen za 89 Kč,“ říká mluvčí banky Tomáš Zaoral.

Doporučený klient musí identifikovat toho stávajícího prostřednictvím čísla účtu nebo například mobilního telefonu. Bankéř pak sám najde klienta v bankovním systému a nastaví odměnu.

Vyplatí se sledovat akce bank

mBank - nabízí akce „Member get Member“ několikrát za rok. Za jedno doporučení osobního účtu mKonto nebo mKonto Business získá stávající i nový klient po 500 korunách. Takto je možné doporučit až pět klientů, a vydělat si tak i 2 500 korun.

Ve výjimečných případech, v rámci takzvaných Happy weeks, vyplácí banka odměnu ještě o 100 Kč vyšší. V současné době probíhá akce, kdy mohou klienti kromě pětistovky získat i cestovní pojištění na léto zdarma. Akce trvá do konce května.

Při vyplňování žádosti o založení nového účtu, on-line nebo osobně na pobočce, zadá uchazeč identifikační znak stávajícího klienta, což je jeho telefonní číslo. Banka tak rozpozná, od koho byl nový klient doporučen. Odměny za maximálně pět osob posílá banka do 60 dní od splnění podmínek.

Zuno bank - v rámci akce myFriends dostane klient, na jehož doporučení si v bance otevře účet nový zákazník, 300 korun. Doporučení lze provést přes připravený formulář v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Odměna bude vyplacena do 30 dnů poté, co nový zákazník zaplatí kartou. „Nezáleží na tom, kolik přátel klient doporučí. Celkem však může získat až 22 500 korun,“ vypočítává mluvčí banky Vladimír Michna. Podle jeho slov získala banka díky této akce za necelých pět let přibližně 40 tisíc nových zákazníků.

Česká Spořitelna - v současné době žádné akce zaměřené na doporučení nových klientů nemá. Tento produkt nabídla v letech 2013 a 2014 a pokaždé získala dvacet tisíc nových klientů.

Sberbank - cílem banky je, aby klienti doporučovali produkty a služby na základě dobrých zkušeností, nikoliv za jednorázovou odměnu. „Odměnu získají u nás za věrnost, a to ve formě výhodnějších podmínek, například lepší sazbou na spořicím účtu nebo bezplatným vyřízením některých dokumentů k hypotéce,“ říká mluvčí banky Hana Drápalová.

Air bank - zatím odměňovat za doporučení nezkoušela. „Chceme, aby nás klienti svým blízkým doporučovali proto, že jsou s námi spokojeni. U akcí, kde jsou motivací peníze, je obtížné zjistit, do jaké míry je doporučení ovlivněno opravdovou spokojeností a do jaké míry jen slíbenou odměnou,“ říká mluvčí banky Vladimír Komjati, podle něhož banku i bez nároku na odměnu doporučuje dál 80 % klientů.

Expobank - nenabízí peníze na ruku, ale klienty motivujeme k doporučování prostřednictvím voucherů na služby nebo produkty. Využívá přitom znalostí pracovníků každé z poboček, kteří umí vytipovat vhodné benefity v daném místě. Příkladem může být poukázka do kavárny.

Moneta money bank a Komerční banka v současné době odměnu za doporučení nového klienta nenabízejí.