Odměňování práce přesčas

Musel jsem podepsat dodatek k pracovní smlouvě, v němž mně firma stanovuje, že 25 procent mé mzdy je automaticky fixní prémie za práci přesčas. Je to v pořádku?Ustanovení zaměstnavatele o prémiích za práci přesčas je neoprávněný, a proto, i když jste dodatek k pracovní smlouvě podepsal, nijak vás nezavazuje. Práce přesčas se neodměňuje prémiemi, ale příplatky, pokud za ni neposkytne zaměstnavatel náhradní volno. Zaměstnavatel může nařídit konání práce přesčas jen ve výjimečných případech, za podmínek, které jsou uvedeny v paragrafu 91 odstavec 2 až 4. Nařízená práce přesčas nesmí uzaměstnance činit více než 8 hodin týdně. V podstatě může zaměstnavatel sjednat v pracovní nebo v jiné smlouvě (ve mzdovém výměru) mzdu včetně případné práce přesčas, ale vždy musí uvést, kolik přesčasových hodin bylo do mzdy zaměstnance zahrnuto. Maximálně to může být 150 hodin v rámci kalendářního roku. Za takto zahrnuté přesčasové hodiny pak zaměstnanci nepřísluší náhradní volno, ale zaměstnavatel je povinen je vykazovat ve smyslu ustanovení zákoníku práce. Kromě toho pak může zaměstnavatel dohodnout, nikoli nařídit pracovníkovi konání dalších přesčasů, a to celkově až do rozsahu 416 hodin v roce. Tyto další hodiny pak musí zaměstnavatel zaplatit nebo za ně musí nejdéle do tří měsíců poskytnout náhradní volno. I přesčasové hodiny, za něž zaměstnavatel neposkytl náhradní volno, a které se proto do limitu přesčasové práce nezapočítávají, je povinen zaměstnavatel evidovat. Vedení evidence pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce ujednotlivých zaměstnanců je oprávněn kontrolovat příslušný úřad práce, který za jejich nedodržení může uložit pokutu.