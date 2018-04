Odměňování v regionálním školství

Odměňování a zaměstnanost v regionálním školství ovlivnilo v roce 2005 vládou schválené omezení počtu funkčních míst o 2% a změna právních předpisů, která se týkala především tarifního platu. Tarifního plat se zvýšil u pedagogických pracovníků přibližně o 11%, u nepedagogických pracovníků přibližně o 7%. Od 1. 1. 2005 nedostávají zaměstnanci ve veřejných službách a správě další platy.

Platy v regionálním školství v roce 2005

Státní rozpočet pro rok 2005 vymezil pro regionální školství mzdové prostředky v celkovém objemu 46 365,102 mil. Kč (z toho na platy 45 813,378 mil. Kč). Při limitovaném počtu zaměstnanců 222 726 osob to znamená, že průměrný měsíční rozpočtovaný plat byl ve výši 17 141 Kč. Skutečný průměrný měsíční plat v regionálním školství byl v roce 2005 17 704 Kč . Skutečný přepočtený počet zaměstnanců regionálního školství, který činil v roce 2005 215 454 osob, se oproti roku 2004 snížil o 3 952 zaměstnanců.

Celkový průměrný měsíční plat dosáhl v roce 2005 částky 17 704 Kč, což znamená zvýšení o 6,1% proti roku 2004, to znamená o 1 018 Kč. Z toho průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků byl v roce 2005 ve výši 20 740 Kč, to znamená zvýšení proti předchozímu roku o 6,5 %, což je 1 260 Kč. Průměrný roční plat pedagoga v regionálním školství vzrostl v roce 2005 na 15 120 Kč.

Na jedné straně se přidalo, na druhé ubralo

Na zvýšení průměrného měsíčního platu zaměstnanců regionálního školství v roce 2005 proti srovnatelnému období roku 2004 se podílejí jednotlivé složky platu. Nároková složka platu se celkově zvýšila o 1 078 Kč (tj. o 7,3%). Z toho u krajského školství o 1 201 Kč (tj. o 7,7%), u obecního školství o 995 Kč (tj. o 7,0%). Nenároková složka platu se celkově snížila z 1 999 Kč na 1 940 Kč, to znamená o 59 Kč (tj. o 3,0%). Z toho u krajského školství se snížila z 2 514 Kč na 2 430 Kč, to znamená o 84 Kč (tj. o 3,3,%), u obecního školství se snížila z 1 689 Kč na 1 641 Kč o 48 Kč (tj. o 2,8%).

Snížení nenárokové složky platu v roce 2005 nelze v případě pedagogických zaměstnanců považovat za negativní jev. Její pokles je totiž u pedagogických pracovníků vyrovnán zvýšením mimotarifních nárokových složek platů pedagogů v důsledku vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Tím byla (při zohlednění souběžného poklesu odměn za práci přesčas) zvýšena nároková složka platů o 162 Kč na jednoho pedagogického pracovníka měsíčně nad rámec zvýšení platových tarifů.

Pokles nenárokových složek platů pedagogů v roce 2005 o 84 Kč lze tedy hodnotit pouze jako očekávaný (a představiteli školských odborů podporovaný nebo alespoň akceptovaný) částečný přesun "ocenění pedagogické práce navíc" z nenárokových složek platů do složek sice mimotarifních, ale nárokových. I přes tuto částečnou kompenzaci na úkor nenárokových složek platů se však vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah na celkovém absolutním meziročním zvýšení průměrného měsíčního platu pedagoga o 1 260 Kč podílí zvýšením o 78 Kč.

Krajům, které snížily počty zaměstnanců, zbylo na výplaty více

Tento příznivý výsledek vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah je však v jednotlivých krajích rozložen nerovnoměrně, a to v přímé vazbě na to, jak se v regionálním školství v působnosti územních samosprávných celků, to znamená ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen RgŠ ÚSC) v tom kterém kraji v roce 2005 vyrovnalo s předpokládaným snížením počtu zaměstnanců úměrně poklesu výkonů.

V krajích, které se s předpokládaným snížením počtu zaměstnanců vyrovnaly velmi dobře (Praha, Plzeňský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský a Olomoucký kraj), je míra tohoto přesunu z nenárokových složek platů pedagogů do složek nárokových velmi malá a v kraji Moravskoslezském dokonce žádná. Naopak v krajích, které se s předpokládaným snížením počtu zaměstnanců výraznějším způsobem nevyrovnaly, je tato míra substituce vysoká. V krajích Středočeském, Jihočeském a Karlovarském, které dosáhly v oblasti snižování počtu zaměstnanců v roce 2005 zcela nejhorších výsledků, i v kraji Libereckém, který se také s předpokládaným snížením počtu zaměstnanců v roce 2005 nevyrovnal, je v důsledku toho dokonce pokles nenárokových složek platů pedagogů vyšší, než nárůst nárokových složek vyplývající z vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.

Snížení nenárokové složky platu v roce 2005 v případě nepedagogických zaměstnanců o 29 Kč/měsíc (tj. o necelá 2%) je ovšem jevem negativním. Příčinou tohoto poklesu však nejsou nedostatečné zdroje státního rozpočtu v roce 2005, ale jde jednoznačně o důsledek toho, že nebylo dosaženo meziročního snížení počtu zaměstnanců o 2%, ale pouze o 1,801% a také proto, že prostředky na platy nebyly v některých krajích vyčerpány stoprocentně, ale pouze ve výši 99,91 %, tím zůstalo nevyčerpáno zhruba 40 mil. Kč.

Pokud by byly přidělené rozpočtové zdroje prostředků na platy plně využité, mohly by nenárokové složky platu nepedagogických zaměstnanců v roce 2005 za celé RgŠ ÚSC vzrůst o 18 Kč měsíčně, namísto toho, aby poklesly o 29 Kč za měsíc.

Průměrný měsíční plat RgŠ územních samosprávných celků v hlavních druzích škol v roce 2005

Pedagogičtí pracovníci

Typ školy, zařízení Průměr za ČR v roce 2005 v Kč Změna oproti roku 2004 v Kč Změna oproti roku 2004 v % Mateřské školy 17 177 1 031 +6,39 Základní školy 21 543 1 316 +6,51 Základní umělecké školy 21 770 1 561 +7,72 Střední odborná učiliště 20 965 1 337 +6,81 Gymnázia 22 894 1 338 +6,21 Střední odborné školy 23 130 1 398 +6,43 Vyšší odborné školy 23 986 1 509 +6,71

Nepedagogičtí pracovníci

Typ školy, zařízení Průměr za ČR v roce 2005 v Kč Změna oproti roku 2004 v Kč Změna oproti roku 2004 v % Mateřské školy 9 184 196 +2,18 Základní školy 10 373 236 +2,33 Základní umělecké školy 13 009 546 +4,38 Střední odborná učiliště 12 997 284 +2,23 Gymnázia 11 745 302 +2,64 Střední odborné školy 12 757 185 +1,47 Vyšší odborné školy 13 021 -26 -0,20

Z porovnání výsledků odměňování zaměstnanců v RgŠ ÚSC se zveřejněnými údaji o průměrné mzdě v České republice za rok 2005, která dosáhla výše 19 631 Kč (v tom: podnikatelská sféra 19 511 Kč, nepodnikatelská sféra 20 055 Kč), vyplývá, že celkový průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků regionálního školství ve výši 20 740 Kč, představuje 105,6 % průměrné mzdy v České republice (v tom v podnikatelské sféře 106,3 % a 103,4 % v nepodnikatelské sféře ). Ve srovnání s rokem 2004, kdy průměrný plat pedagoga RgŠ představoval 104,8 % průměrné mzdy v ČR, byl nárůst platů pedagogů RgŠ v roce 2005 rychlejší než nárůst průměrné mzdy v České republice.

Průměrný měsíční plat pedagogů základních škol ve výši 21 543 Kč představuje přibližně 109,7 % průměrné mzdy v ČR.

Průměrný měsíční plat pedagogů gymnázií ve výši 22 894 Kč představuje přibližně 116,6 % průměrné mzdy v ČR.

Průměrný měsíční plat pedagogů středních odborných škol a konzervatoří ve výši 23 130 Kč představuje zhruba 117,8 % průměrné mzdy v ČR.

Průměrný měsíční plat pedagogů vyšších odborných škol ve výši 23 986 Kč představuje přibližně 122,2 % průměrné mzdy v ČR.