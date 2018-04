Odměňování zaměstnanců

Od 1. ledna 2001 se zvýšila minimální mzda a s ní i minimální mzdové tarify. Protože minimální mzda od tohoto data musí činit nejméně 5000 Kč nebo třicet korun na hodinu, pokud kolektivní smlouva nestanoví jinak, nemůže zaměstnavatel svým rozhodnutím přiznat pracovníkovi mzdu pouze ve výši 3300 korun. Kromě toho by měl vycházet z minimálního mzdového tarifu odpovídajícího druhu převážně vykonávané práce. Jestliže zaměstnanec pracuje v úkolové mzdě, měl by být odměňován podle plnění výkonových norem, které by měly být stanoveny na základě předchozího měření. Když pracuje zaměstnanec podle norem, pak dostane mzdu, kterou si vydělá, nejméně však minimální mzdu. Při nedostatku práce je zaměstnavatel, u něhož není odborová organizace, povinen proplácet podle zákoníku práce náhradu mzdy za neodpracovanou dobu ve výši průměrného výdělku. Tam, kde je odborová organizace, je to jinak. Pokud se s ní zaměstnavatel písemně dohodne, že nemůže práci přidělovat z vážných provozních důvodů, pak může pracovníkům vyplácet náhradu ve výši šedesát až osmdesát procent průměrného výdělku. Tuto dohodu však nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele.